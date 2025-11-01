【選手採点：リヴァプール】サラーは最高の状態に戻り、フラーフェンベルフも強烈な一撃 | vsアストン・ヴィラ

ギオルギ・ママルダシュヴィリ（7/10）：

0-0の状況での彼のセーブは、特にキャッシュのクロスがディフレクトした場面でのセーブは、過小評価すべきではない。彼がアリソンの後継者として理想的な選手であると言われる理由が、この試合で明らかになった。

コナー・ブラッドリー（8/10）：

最終ラインでの彼のエネルギーと意欲はまさに必要とされていたものであり、北アイルランド代表の彼は守備でもほとんどミスを犯さず、自分のサイドでのアストン・ヴィラの攻撃をほとんど制限した。

イブラヒマ・コナテ（7/10）：

今シーズンはこれまで時折苦戦していたが、ワトキンスが不在となったことで、ディフェンスではより堅実で威圧的なプレーを見せた。

フィルジル・ファン・ダイク（7/10）：

苦戦していたレッズのバックラインが最高の状態に近い状態に戻った中、ディフェンスをうまく指揮した。必要な場面で重要なブロックを見せた。

アンディ・ロバートソン（7/10）：

両サイドで息も絶え絶えのプレーを見せ、彼を選んだ判断が正しかったことを証明した。時にはエキティケと並んでストライカーの位置に立つこともあったが、自陣のペナルティエリア内でゲッサンドのシュートを重要なタックルで防いだ。