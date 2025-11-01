GOALでは、アンフィールドでのリヴァプールの選手たちを採点する。
【選手採点：リヴァプール】サラーは最高の状態に戻り、フラーフェンベルフも強烈な一撃 | vsアストン・ヴィラ
- Getty Images Sport
GK＆DF
ギオルギ・ママルダシュヴィリ（7/10）：
0-0の状況での彼のセーブは、特にキャッシュのクロスがディフレクトした場面でのセーブは、過小評価すべきではない。彼がアリソンの後継者として理想的な選手であると言われる理由が、この試合で明らかになった。
コナー・ブラッドリー（8/10）：
最終ラインでの彼のエネルギーと意欲はまさに必要とされていたものであり、北アイルランド代表の彼は守備でもほとんどミスを犯さず、自分のサイドでのアストン・ヴィラの攻撃をほとんど制限した。
イブラヒマ・コナテ（7/10）：
今シーズンはこれまで時折苦戦していたが、ワトキンスが不在となったことで、ディフェンスではより堅実で威圧的なプレーを見せた。
フィルジル・ファン・ダイク（7/10）：
苦戦していたレッズのバックラインが最高の状態に近い状態に戻った中、ディフェンスをうまく指揮した。必要な場面で重要なブロックを見せた。
アンディ・ロバートソン（7/10）：
両サイドで息も絶え絶えのプレーを見せ、彼を選んだ判断が正しかったことを証明した。時にはエキティケと並んでストライカーの位置に立つこともあったが、自陣のペナルティエリア内でゲッサンドのシュートを重要なタックルで防いだ。
- Getty Images Sport
MF
アレクシス・マクアリスター（7/10）：
中盤で落ち着いたプレーを見せ、ここ数週間から改善が見られた。前半終了間際にコンサの素晴らしいブロックがなければ得点できた可能性があり、またアルゼンチン人選手はフラーフェンベルフの走りを見逃さず、2点目のアシストを記録した。
ライアン・フラーフェンベルフ（8/10）：
足首の負傷で3試合を欠場したオランダ人選手は、その不在が大きな痛手だった理由を証明した。中盤で圧倒的な存在感を示し、スペースに飛び込んだ後半のシュートがディフレクトしてゴールネットを揺らすなど、得点感覚も健在であることを示した。
ドミニク・ソボスライ（8/10）：
ハンガリー人選手のまたもや際立った活躍。リヴァプールの効果的なプレスに重要な役割を果たし、チームの主たる創造者としての地位を確固たるものにした。彼の完璧なクロスはオフサイドの境界線上だったエキティケに合わせられゴールへ。また、この背番号8はヴィラの守備陣から幾度となくボールを奪取した。
- Getty Images Sport
FW
モハメド・サラー（8/10）：
250ゴール目を決め、自身の名前を輝かせた。比較的簡単なフィニッシュだったが、重要なゴールだった。ガクポとエキティケにチャンスを創出し、決意に満ちた最高の状態に近づいている様子で、試合の一部ではディーニュに苦戦を強いた。
ウーゴ・エキティケ（7/10）：
前半にヘディングで鮮やかなゴールを決めたが、惜しくもオフサイド判定で取り消された。イサクが負傷離脱する中、フランス代表はリヴァプールの最有力ストライカーとしての地位を確固たるものにしている。
コーディ・ガクポ（6/10）：
右足に切り込む動きが時折予測可能に映った。また、ゴール目前でサラーのクロスをミスコントロールしたが、オフサイドフラッグが上がったことで安堵しただろう。
- Getty Images Sport
サブ＆監督
フロリアン・ヴィルツ（6/10）：
エキティケに代わって急遽ストライカーとして投入されたが、後半の途中出場ではほとんど影響を与えられなかった。スロット監督がこの試合で投入した唯一の交代選手であった。
アルネ・スロット監督（8/10）：
ヴィルツとケルケズをベンチに下げる適切な選択を行い、チームのハイプレスが重要な勝利の鍵となった。選手たちはピッチのあらゆる領域で奮起し、後半にファンがスロット監督の名前を呼ぶ声は、そのパフォーマンスへの温かい称賛を示していた。