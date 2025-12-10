Getty Images
サラーの盛大な送別会を行う予定はなし？アフリカネーションズカップ離脱と1月の移籍の可能性
サラーは、クラブとアルネ・スロット監督に対する爆弾的な批判を浴びせ、火曜のチャンピオンズリーグにおけるインテル戦でスカッドから外された。現在、彼が土曜日のアンフィールドでのブライトン戦に出場するかどうかは明らかではない。スロット監督はサラーが再びクラブでプレーするかどうか「全く分からない」と語った一方で、サウジプロリーグのクラブが1月の移籍市場でサラーを中東に連れてくることに関心を示していると報じられている。
サラーはリヴァプールで「バスの下に投げ出された」ような気がすると述べ、スロット監督がチームの不振を立て直そうとする中、なぜ最近数週間ベンチ外になっているのか分からないと言っている。エジプトのスターはまた、スロット監督と「関係がない」こと、そして「誰かが私をクラブに望んでいない」と感じていると述べた。
この状況は土曜日、サラーにとってリヴァプールでの最後の試合となる可能性があることを意味し、たとえ残留したとしても、しばらくの間アンフィールドでの最後の出場となることは確実だ。しかし、『デイリー・テレグラフ』によると、マージーサイド(リバプール)は、アフリカネーションズカップへの出発前にサラーに盛大な送別会を行う予定はないという。リヴァプールは、潜在的な獲得希望クラブにサラーのクラブでの時間が終わったと感じさせたくないため、「将来的な移籍金を保護する」ことを望んでいるようだ。サラーに盛大な別れを告げることは、1月以降の移籍交渉においてクラブの立場を弱めると考えられている。
サラーは、プレーするのか、それとも再び観戦するだけなのか分からないとしながらも、ブライトン戦のためにアンフィールドにいることを誓った。
「昨日、(両親に)『ブライトン戦に来て』と言ったよ。プレーするかどうかわからないが、楽しむつもりだ。頭の中では、その試合を楽しむつもりだよ。なぜなら、今何が起こるか分からないからね。ファンに別れを告げてアフリカカップに行くために、アンフィールドにいるつもりだ。そこにいる間に何が起こるかわからない」
リヴァプールは木曜日がオフとなるが、金曜日にトレーニングを行う予定で、その時点でサラーがスロット監督によってスターティングイレブンに呼び戻されるかどうかがより明確になるかもしれない。
サラーが今冬に移籍する可能性があるという憶測が高まっており、サウジアラビアが潜在的な行き先となっている。「サウジリーグ内でサラーを獲得するための競争がある」と情報筋は『AFP』に語った。「PIF関連のクラブだけではない」。アル・ヒラル、アル・ナスル、アル・イテハド、アル・アハリがすべて関心を示していると報じられており、アル・カドシアも加わっている。
サラーは5月に、リヴァプールと新契約を結ぶ前に、夏にサウジアラビアに移籍すると思っていたことを『On Sport』に認めた。
「僕にとって良い機会だった。もしリヴァプールと契約更新していなければ、実現していただろう。SPL(サウジプロリーグ)の関係者との関係は非常に良好で、多くの話をした。交渉は真剣だった」
「交渉は長かった。僕はクラブの方針(交渉における)を知っている。僕たち全員を満足させる中間点に到達した。クラブへのプレッシャーの一部はファンから来ており、僕は最初から彼らが僕の続投を望んでいることを知っていた。そして彼らはこのすべてにおいて役割を果たしたんだ」
