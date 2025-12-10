サラーの盛大な送別会を行う予定はなし？アフリカネーションズカップ離脱と1月の移籍の可能性

サラーが今冬に移籍する可能性があるという憶測が高まっており、サウジアラビアが潜在的な行き先となっている。「サウジリーグ内でサラーを獲得するための競争がある」と情報筋は『AFP』に語った。「PIF関連のクラブだけではない」。アル・ヒラル、アル・ナスル、アル・イテハド、アル・アハリがすべて関心を示していると報じられており、アル・カドシアも加わっている。

サラーは5月に、リヴァプールと新契約を結ぶ前に、夏にサウジアラビアに移籍すると思っていたことを『On Sport』に認めた。

「僕にとって良い機会だった。もしリヴァプールと契約更新していなければ、実現していただろう。SPL(サウジプロリーグ)の関係者との関係は非常に良好で、多くの話をした。交渉は真剣だった」

「交渉は長かった。僕はクラブの方針(交渉における)を知っている。僕たち全員を満足させる中間点に到達した。クラブへのプレッシャーの一部はファンから来ており、僕は最初から彼らが僕の続投を望んでいることを知っていた。そして彼らはこのすべてにおいて役割を果たしたんだ」