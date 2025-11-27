リヴァプールが歴史的大不振…71年ぶりの不名誉記録とは？

リヴァプールがノッティンガム・フォレストにホームで0-3で敗れた後、アンフィールドでもPSVに1-4で敗れるとは、誰も予想していなかっただろう。しかし水曜の夜、彼らはそれを現実のものとしてしまった。 昨季プレミアリーグ優勝を圧勝で飾ったあのチームからは程遠い姿だ。今夏4億ポンド以上を投じて選手補強しただけに、この状況はなおさら驚くべきことである。試合後、アルネ・スロット監督は選手たちを疑ってはいないと述べたが、自身についてはそう言えないと認めた。

beINスポーツのインタビューで彼はこう語った。

「選手たちを疑ってはいない。我々が非常に優れた選手を擁していることは分かっているからだ。1-0でリードされた後の彼らのメンタリティも、私が望んでいたものであり、リヴァプールの選手である以上、当然求められるものだ。 だから、自分の布陣や戦術、交代策を疑うのは当然のことだ」

「しかし、自分が下した選択を疑うのは当然だ。何度も言っているように、この状況の責任は私にある。だが選手たちは非常に高いクオリティを持っている。このままではいけない。 そして今日も、特に前半戦において、我々がどれほど多くのチャンスを創出できるかを示したと思う。しかし、今シーズン初めてではないが、それらを決めていない」