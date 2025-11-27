Getty Images Sport
リヴァプールが歴史的大不振…71年ぶりの不名誉記録とは？
リヴァプールがノッティンガム・フォレストにホームで0-3で敗れた後、アンフィールドでもPSVに1-4で敗れるとは、誰も予想していなかっただろう。しかし水曜の夜、彼らはそれを現実のものとしてしまった。 昨季プレミアリーグ優勝を圧勝で飾ったあのチームからは程遠い姿だ。今夏4億ポンド以上を投じて選手補強しただけに、この状況はなおさら驚くべきことである。試合後、アルネ・スロット監督は選手たちを疑ってはいないと述べたが、自身についてはそう言えないと認めた。
beINスポーツのインタビューで彼はこう語った。
「選手たちを疑ってはいない。我々が非常に優れた選手を擁していることは分かっているからだ。1-0でリードされた後の彼らのメンタリティも、私が望んでいたものであり、リヴァプールの選手である以上、当然求められるものだ。 だから、自分の布陣や戦術、交代策を疑うのは当然のことだ」
「しかし、自分が下した選択を疑うのは当然だ。何度も言っているように、この状況の責任は私にある。だが選手たちは非常に高いクオリティを持っている。このままではいけない。 そして今日も、特に前半戦において、我々がどれほど多くのチャンスを創出できるかを示したと思う。しかし、今シーズン初めてではないが、それらを決めていない」
リヴァプールは直近の公式戦12試合中9敗を喫している。『Opta』によると、これは1953年11月から1954年1月にかけて以来、最多敗戦記録となる。さらに、レッズが公式戦3試合連続3点差以上の大敗を喫したのは、1953年12月以来初めてのことだ。
スロット監督は『TNTスポーツ』に対し次のように語った。
「感情は非常にネガティブで、失望している。リードを許した形が問題だ。1-0とリードされた際の選手たちの反応については前向きに捉えたい。我々は試合に復帰し、2-1と逆転するチャンスもあった。4-1で負けるとは誰も思っていなかっただろう」
リヴァプールにとって現状は想像を絶するほど厳しい状況だが、クラブのレジェンドであるスティーブン・ジェラードは、クラブが「危機」に陥っているとは考えていない。しかし、チームの自信は「史上最低」の状態にあると述べた。
TNTスポーツで彼はこう語った。「危機という言葉は非常に強い表現であり、このクラブに貢献してきた選手たちや、3カ月前に結果を出した監督に対して失礼だ。もしこれが半年後、1年後で、あの成功からさらに遠ざかっているなら、その言葉を使えるかもしれない。 しかしチームが深刻な苦境にあることは否定できない。連敗が続いており、自信は史上最低レベルで、ただ失点を重ねている。監督が解決策とチームの安定を見出せなければ、この状況は続くだろう」と語った。
