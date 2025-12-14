AFP
「彼に残ってほしい」ファン・ダイクがサラーとの会話を明かす
ドミニク・ソボスライの後半終了間際のPKが決勝点となり、リヴァプールは火曜夜のチャンピオンズリーグ・インテル戦で1-0の勝利を収めた。サラーは先週土曜のエランド・ロードでの暴言を受け、ミラノ遠征メンバーから外された。彼は当時こう語っていた。
「今、僕はベンチに座っている。その理由がわからない。クラブが僕を犠牲にしたように感じる。それが僕の気持ちだ。誰かが自分に全ての責任を押し付けたかったのは明らかだ」
だが、サラーは週末のブライトン戦でリヴァプールに復帰。チームは2-0で勝利し、過去11試合で3勝目となるプレミアリーグ勝利を挙げた。ホームでの勝利はウーゴ・エキティケの2得点で決着。サラーはジョー・ゴメスの負傷交代で途中出場し、フランス人選手の2点目をアシストしてシーガルズ戦での勝利を確定させた。
今月後半にアフリカネイションズカップに向けたエジプト代表合流を控えるサラーにとって、この試合がリヴァプールでの最後の出場となる可能性もある。1月の移籍が噂される中、クラブでの最後の試合となるかもしれない。しかしフィルジル・ファン・ダイクはブライトン戦勝利後、サラーに対し「クラブに残ってほしい」と伝えたことを明かした。
サラーと話をしたかとの問いに、リヴァプールの主将はこう答えた。
「もちろん話しているよ。彼とは何でも話す。もちろん残留してほしいとも伝えた。それ以上のことは話さない」
「彼の幸運を祈っているし、戻ってきてほしい。それは僕のコントロールできる範囲ではない。彼はリーダーの一人だ。リーダーとして彼がチームにいてほしい。だが現実として彼はアフリカネイションズカップに参加する。心から幸運を祈っている。今後数日から数週間は連絡を取り合うだろう、いつもそうしているようにね。そして様子を見よう」
土曜日のブライトン戦勝利で、リヴァプールにとって試練の時期は終わった。クラブにとって厳しい一週間を振り返り、キャプテンはこう語った。
「それは僕たちが対処すべき舞台裏の問題だが、パフォーマンスが全てを物語っている。チームは結束しており、それが最も重要なことだ」
「ロッカールームの雰囲気は常に良好だ。勝敗によってパフォーマンスは上下するが、僕が最も重視するのは、状況を好転させようとする意志と、それを実現する飢えとエネルギーだ」
「もちろん、95分間のピッチ上の出来事が全てだ。シーズンは長いし、安定したプレーを続けたい。僕たちは前進を続け、冷静さを保たねばならない」
リヴァプールの最近の好調ぶりは、スロット監督へのプレッシャーを和らげた。公式戦15試合でわずか4勝という不振が続いた時期には、退任が確実視されていたオランダ人指揮官は、来週末にトッテナムを訪問する際に、3連勝を達成することを望んでいる。
その後、リヴァプールはプレミアリーグ最下位のウルブズ戦で2025年ラストマッチ迎える。ウルブスは土曜夜のアーセナル戦で、首位チーム相手に勝ち点獲得に迫る好勝負を演じていた。
