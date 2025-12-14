「彼に残ってほしい」ファン・ダイクがサラーとの会話を明かす

ドミニク・ソボスライの後半終了間際のPKが決勝点となり、リヴァプールは火曜夜のチャンピオンズリーグ・インテル戦で1-0の勝利を収めた。サラーは先週土曜のエランド・ロードでの暴言を受け、ミラノ遠征メンバーから外された。彼は当時こう語っていた。

「今、僕はベンチに座っている。その理由がわからない。クラブが僕を犠牲にしたように感じる。それが僕の気持ちだ。誰かが自分に全ての責任を押し付けたかったのは明らかだ」

だが、サラーは週末のブライトン戦でリヴァプールに復帰。チームは2-0で勝利し、過去11試合で3勝目となるプレミアリーグ勝利を挙げた。ホームでの勝利はウーゴ・エキティケの2得点で決着。サラーはジョー・ゴメスの負傷交代で途中出場し、フランス人選手の2点目をアシストしてシーガルズ戦での勝利を確定させた。

今月後半にアフリカネイションズカップに向けたエジプト代表合流を控えるサラーにとって、この試合がリヴァプールでの最後の出場となる可能性もある。1月の移籍が噂される中、クラブでの最後の試合となるかもしれない。しかしフィルジル・ファン・ダイクはブライトン戦勝利後、サラーに対し「クラブに残ってほしい」と伝えたことを明かした。