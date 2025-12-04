2試合連続ベンチスタートのサラー…リヴァプールのスロット監督が説明を求められる

スロット監督がスタメン落ちしたサラーの反応を称賛する一方、元リヴァプールジェイミー・レッドナップ氏は、2027年までの高額契約延長からわずか数カ月後に別れの時が迫っていると確信している。

レッドナップ氏は次のように語った。

「彼はプレミアリーグのレジェンドであり、リヴァプールの象徴だ。だからこそ、この件は良い終わりを迎えないと思う。今や状況は複雑だ。監督にとって、これほど才能があり、チームにとって不可欠な選手を、ロッカールーム内外での振る舞いやトレーニングでのパフォーマンスを考慮すれば、 彼はベンチを温めるつもりはない。キャリアを終えるためにこの契約を結んだわけじゃない。毎週のように安定した出場を望んでいる」

「契約残り2年、いや1年半を全うするなんて、驚きの極みだ。この状況が少しでも改善されるとは思えない。サッカー界では何事にも驚かない。移籍が1月だろうと夏だろうとね」

「適切なクラブが現れれば…この男の判断が大きく左右する。彼はその特権を勝ち取っている。もし彼が『君たちのチームでスタメンになれないなら、居座るような選手じゃない。行くべき場所へ行く』と言えば、私は今でも彼がヨーロッパのどこでもプレーできると信じている」

「誰もが最初に言うのは、彼がサウジアラビアに行くかどうか。彼は明らかにあの地域ではレジェンドだ。あるいはアメリカに行きたいだろうということだ。だが今の私にとって、これは関係における真の分岐点だ。彼は失望し、今起きていることに対して責められていると感じるかもしれない。しかしチームが彼抜きで勝っている限り、彼の不在時の成績は確かに良好だ。誰も不可欠ではない。時は誰も待たない。今後は困難を極めるだろう」