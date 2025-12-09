Getty Images Sport
「ライオンは羊の意見で眠れなくなることはない」プレーオフ敗退のモンテレイ、クラブを去るDFセルヒオ・ラモスが放った言葉とは
モンテレイリーガMX準決勝敗退後、ラモスは注目の的を避けられず、その反応は瞬く間にSNSを沸かせた。
ベテランDFはトルーカ戦でモンテレイ唯一の得点を挙げたが、ボールがネットを揺らすやいなや、指を唇に当ててネメシオ・ディエス・スタジアムの観客に静粛を求めるジェスチャーを見せた。
モンテレイが依然として1-3でリードを許し、同大会からの敗退が確定しつつあったにもかかわらずだ。
トルーカは即座に反撃に出た。決勝進出を決めた試合終了の笛が鳴ると、クラブ公式SNSは「静かにしろ、『パンディージャ』はもう休んでいる」とラモスを嘲笑するメッセージを投稿した。
この投稿は瞬く間に拡散し、ラモス本人を含む多くの反応を引き起こした。
ラモスはまず、フォロワー数を比較したスクリーンショットを投稿して応酬した。トルーカの約60万人に対し、自身の6000万人超という数字だ。
数分後、彼はさらに踏み込み、今度は自身の膨大なトロフィーコレクションを強調しつつ皮肉を込めてこうつづった。
「ライオンは羊の意見で眠れなくなることはない」
ラモスとトルーカとのやり取りが週末の話題の一つとなった一方で、これは彼がリーガMXで過ごした短い章の終わりを告げるものとなった。
準決勝がレイヤドスのユニフォームを着ての最後の試合となったからだ。
これは一週間前に報じられていたことであり、試合後にラモスも認めた。同選手は32試合7得点という、センターバックとしては注目すべき成績を残し、モンテレイを去ることとなった。
ラモスは次の移籍先を明らかにしていないが、報道によれば欧州サッカーへの復帰の可能性が示唆されている。
