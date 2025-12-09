Toluca v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MXGetty Images Sport

「ライオンは羊の意見で眠れなくなることはない」プレーオフ敗退のモンテレイ、クラブを去るDFセルヒオ・ラモスが放った言葉とは

【欧州・海外サッカー ニュース】モンテレイ（リーガMX）DFセルヒオ・ラモスが、相手チームからの挑発に反応した。

  • Toluca v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MXGetty Images Sport

    モンテレイリーガMX準決勝敗退後、ラモスは注目の的を避けられず、その反応は瞬く間にSNSを沸かせた。

    ベテランDFはトルーカ戦でモンテレイ唯一の得点を挙げたが、ボールがネットを揺らすやいなや、指を唇に当ててネメシオ・ディエス・スタジアムの観客に静粛を求めるジェスチャーを見せた。

    モンテレイが依然として1-3でリードを許し、同大会からの敗退が確定しつつあったにもかかわらずだ。

    トルーカは即座に反撃に出た。決勝進出を決めた試合終了の笛が鳴ると、クラブ公式SNSは「静かにしろ、『パンディージャ』はもう休んでいる」とラモスを嘲笑するメッセージを投稿した。

    この投稿は瞬く間に拡散し、ラモス本人を含む多くの反応を引き起こした。

  • TOLUCA@SERGIORAMOS

    ラモスはまず、フォロワー数を比較したスクリーンショットを投稿して応酬した。トルーカの約60万人に対し、自身の6000万人超という数字だ。

    数分後、彼はさらに踏み込み、今度は自身の膨大なトロフィーコレクションを強調しつつ皮肉を込めてこうつづった。

    「ライオンは羊の意見で眠れなくなることはない」

  • Toluca v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MXGetty Images Sport

    ラモスとトルーカとのやり取りが週末の話題の一つとなった一方で、これは彼がリーガMXで過ごした短い章の終わりを告げるものとなった。

    準決勝がレイヤドスのユニフォームを着ての最後の試合となったからだ。

    これは一週間前に報じられていたことであり、試合後にラモスも認めた。同選手は32試合7得点という、センターバックとしては注目すべき成績を残し、モンテレイを去ることとなった。

  • FBL-MEX-AMERICA-MONTERREYAFP

    ラモスは次の移籍先を明らかにしていないが、報道によれば欧州サッカーへの復帰の可能性が示唆されている。

