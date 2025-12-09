「ライオンは羊の意見で眠れなくなることはない」プレーオフ敗退のモンテレイ、クラブを去るDFセルヒオ・ラモスが放った言葉とは

モンテレイリーガMX準決勝敗退後、ラモスは注目の的を避けられず、その反応は瞬く間にSNSを沸かせた。

ベテランDFはトルーカ戦でモンテレイ唯一の得点を挙げたが、ボールがネットを揺らすやいなや、指を唇に当ててネメシオ・ディエス・スタジアムの観客に静粛を求めるジェスチャーを見せた。

モンテレイが依然として1-3でリードを許し、同大会からの敗退が確定しつつあったにもかかわらずだ。

トルーカは即座に反撃に出た。決勝進出を決めた試合終了の笛が鳴ると、クラブ公式SNSは「静かにしろ、『パンディージャ』はもう休んでいる」とラモスを嘲笑するメッセージを投稿した。

この投稿は瞬く間に拡散し、ラモス本人を含む多くの反応を引き起こした。