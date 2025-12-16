Getty/GOAL
メッシとレヴァンドフスキがMLSで共闘か？インテル・マイアミがバルセロナのストライカー獲得を目指す？
ベテランのストライカーであるロベルト・レヴァンドフスキは現在、ラ・リーガの強豪バルセロナに所属している。しかし、同クラブとの契約は2026年夏に満了する。1月以降はカタルーニャ州外のクラブとの交渉が可能となる。
インテル・マイアミが獲得に動く見込みで、同クラブがまたしても象徴的な背番号9を獲得する可能性がある。もう一人の元バルサのスーパースター、ルイス・スアレスは、来季も在籍するどうかをまだ決めていない。
- Getty
メッシは新たな3年契約を結び、2028年まで在籍することが決まった。チームではセルヒオ・ブスケツとジョルディ・アルバが引退を決断し、幾人かの顔なじみがピッチを去る姿を見届けた。
バンクーバー・ホワイトキャップスを破り、歴史的なMLSカップ決勝勝利をマイアミにもたらした後、彼らは華々しく引退した。この勝利によりメッシは自身47個目のトロフィーを手中に収め、史上最も栄誉ある選手としての地位をさらに高めた。
インテル・マイアミは、8度のバロンドール受賞者が来季もMLSカップ連覇を達成できるよう、十分な戦力を周囲に揃えるべく尽力している。同クラブでは、メッシとワールドカップ優勝メンバーのロドリゴ・デ・パウルに加え、指定選手枠が1つ残されている。
ポーランドのジャーナリスト、マレク・ヨズウィアク氏によると、インテル・マイアミはすでにレヴァンドフスキの住宅探しを始めている。同クラブは、37歳の同選手が来年の夏、おそらくは再びワールドカップに出場した後、アメリカに渡る可能性が十分にあると考えている。
レヴァンドフスキは、今シーズンのバルセロナでフェラン・トーレスに定位置を譲った後、2026年に新たな挑戦を求めることが予想される。昨シーズンは42ゴールを記録したが、現在はサポートの役割を求められている。
彼は17試合に出場し、8得点を挙げ、1アシストを記録。元ボルシア・ドルトムントとバイエルン・ミュンヘンのフォワードは、成功への意欲と、ディフェンダーにとって手強い存在となる身体能力を今なお持ち合わせている。
インテル・マイアミはレヴァンドフスキの力をメッシのスキルと組み合わせる準備ができています。マイアミはレヴァンドフスキ獲得に全力を尽くしており、ヨズウィアク氏の報道によると、彼らは現在、ポーランド代表選手の決定を待っているとのことだ。
レヴァンドフスキは、契約満了と、ヨーロッパを離れてアメリカやサウジ・プロリーグに移籍する可能性について尋ねられた際、次のように述べていた。
「バルセロナに残るのか、それとも別の場所に行くのか、まだわからない。近い将来、自分の将来について決断を下すつもりだ。その決断は、スポーツ的な要素だけでなく、感情的な要素も考慮して下すつもりだ」
- Getty
現役時代に米国で過ごした経験のあるテリー・フェラン氏は、より多くの有名選手が米国へ移籍することについて、『GOAL』の最近のインタビューで次のように語っていた。
「MLSは健全だと思う。数字、つまり観客動員数を見れば、その健全さがわかります。来年はワールドカップも開催される。健全な状態にあると思うね」
「常に1人か2人のスター選手はいるだろう。キャリアの終わりに差し掛かったレヴァンドフスキのような選手がやってくるかもしれない。キャリアの終わりにアメリカに渡る選手たちはまだいる。たとえば、ルイス・スアレスはキャリアの終わりにアメリカに渡った。ファンを再び熱狂させるような、そうした選手を常に獲得できるだろう」
インテル・マイアミは、元トッテナムDFのセルヒオ・レギロンとの契約をすでに締結しており、29歳のスペイン人選手は、同胞であるアルバの後継として左サイドバックを務める準備が整っている。彼らは、レヴァンドフスキの獲得に全力を注ぎながら、この冬、さらなる補強を完了させることを目指している。
