ポーランドのジャーナリスト、マレク・ヨズウィアク氏によると、インテル・マイアミはすでにレヴァンドフスキの住宅探しを始めている。同クラブは、37歳の同選手が来年の夏、おそらくは再びワールドカップに出場した後、アメリカに渡る可能性が十分にあると考えている。

レヴァンドフスキは、今シーズンのバルセロナでフェラン・トーレスに定位置を譲った後、2026年に新たな挑戦を求めることが予想される。昨シーズンは42ゴールを記録したが、現在はサポートの役割を求められている。

彼は17試合に出場し、8得点を挙げ、1アシストを記録。元ボルシア・ドルトムントとバイエルン・ミュンヘンのフォワードは、成功への意欲と、ディフェンダーにとって手強い存在となる身体能力を今なお持ち合わせている。

インテル・マイアミはレヴァンドフスキの力をメッシのスキルと組み合わせる準備ができています。マイアミはレヴァンドフスキ獲得に全力を尽くしており、ヨズウィアク氏の報道によると、彼らは現在、ポーランド代表選手の決定を待っているとのことだ。

レヴァンドフスキは、契約満了と、ヨーロッパを離れてアメリカやサウジ・プロリーグに移籍する可能性について尋ねられた際、次のように述べていた。

「バルセロナに残るのか、それとも別の場所に行くのか、まだわからない。近い将来、自分の将来について決断を下すつもりだ。その決断は、スポーツ的な要素だけでなく、感情的な要素も考慮して下すつもりだ」