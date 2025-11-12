Getty
メッシのバルセロナ復帰の可能性についてラポルタ会長が言及、その答えは…
メッシが今週、カンプ・ノウに密かに訪れて復帰を示唆したことで憶測が広がっている。インスタグラムに投稿したメッセージの結びには「いつか戻って来られることを願っている。選手として別れを告げるためだけではない。自分はそれを果たせなかったのだから…」と記した。 だが、メッシの現役復帰の可能性について問われたバルセロナのジョアン・ラポルタ会長は、『カタルーニャ・ラジオ』に対し「メッシ、選手たち、そしてクラブメンバーへの敬意から、非現実的なシナリオを推測する時ではない」と短く切り捨てた。
ラポルタはまた、メッシの最近の帰国について所感を述べ、ワールドカップ優勝者がスタジアムを訪れる計画を全く知らなかったことを明かした。
「彼が来ることは知らなかったが、スポティファイ・カンプ・ノウは彼のホームだ。経緯を説明された時、それは素敵な即興の決断だったと思う。夕食を終えたばかりで、友人と一緒に来たいと思ったのだろう」
「レオが世界で最も美しい賛辞を受けるのは当然のことだ。改修完了後は10万5千人の収容が可能となるため、ぜひ彼に足を運んでほしい。我々は賛辞の準備と、世界最高のサッカーを届けられる環境整備を進めており、その一環としてレオにふさわしい賛辞を捧げたい」
バルセロナは、クラブの有名な旧スタジアムの改修工事がようやく完了したら、メッシへのトリビュートを開催したいと考えている。 2021年、カタルーニャのクラブがスーパースターの新たな契約に資金を提供できなかったため、メッシはパリ・サンジェルマンへ急遽移籍し、バルセロナのファンにきちんと別れを告げる機会も与えられなかった。ラポルタ会長は、メッシへのトリビュートが、改修されたカンプ・ノウの開場の完璧な方法になると繰り返し述べているが、公式な計画はまだ発表されていない。
メッシは最近、インテル・マイアミとの契約を2028年のMLSシーズン終了まで延長し、事実上バルセロナへの完全移籍の可能性を断った。38歳の選手は「簡単な決断だった」と語り、MLSチームでの生活を今も楽しんでいると述べた。 しかし一方で、バルセロナへの郷愁を募らせている彼は、将来的に家族と共に故郷に戻ることを強く望んでいることも明かした。
メッシに関しては2026年MLSシーズンに向けたインテル・マイアミのプレシーズン開始前に完全なコンディションを維持するため、来年1月にバルサへ期限付き移籍で復帰し、来夏のワールドカップを見据える可能性も噂されている。
カンプ・ノウへの密訪前に『SPORT』に語ったところでは「家族全員がバルセロナを強く恋しく思っている。子供たちも妻も、再びそこで暮らすことを絶えず口にしている。家も全て揃っているから、それが僕たちの望みだ。スタジアムが完成したら戻るのが本当に楽しみだ。パリに移って以来、カンプ・ノウにも戻っていないし、その後モンジュイックに移ったからね」
「新しいスタジアムに足を踏み入れるのは不思議な感覚だろう。最後に訪れたのは遥か昔のことだから。スタジアムは変わっても、再びそこで生活し、過去の全てを思い出せると思うと胸が高鳴る。いつも変わらぬ愛情に感謝している。ただただ、ありがとうと伝えたい」
メッシは現在、アルゼンチン代表チームに合流し、国際試合期間中のアンゴラとの親善試合に向けて調整中だ。両チームは金曜日に対戦。この試合で、メッシは先発出場が見込まれている。
