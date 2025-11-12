メッシのバルセロナ復帰の可能性についてラポルタ会長が言及、その答えは…

ラポルタはまた、メッシの最近の帰国について所感を述べ、ワールドカップ優勝者がスタジアムを訪れる計画を全く知らなかったことを明かした。

「彼が来ることは知らなかったが、スポティファイ・カンプ・ノウは彼のホームだ。経緯を説明された時、それは素敵な即興の決断だったと思う。夕食を終えたばかりで、友人と一緒に来たいと思ったのだろう」

「レオが世界で最も美しい賛辞を受けるのは当然のことだ。改修完了後は10万5千人の収容が可能となるため、ぜひ彼に足を運んでほしい。我々は賛辞の準備と、世界最高のサッカーを届けられる環境整備を進めており、その一環としてレオにふさわしい賛辞を捧げたい」

バルセロナは、クラブの有名な旧スタジアムの改修工事がようやく完了したら、メッシへのトリビュートを開催したいと考えている。 2021年、カタルーニャのクラブがスーパースターの新たな契約に資金を提供できなかったため、メッシはパリ・サンジェルマンへ急遽移籍し、バルセロナのファンにきちんと別れを告げる機会も与えられなかった。ラポルタ会長は、メッシへのトリビュートが、改修されたカンプ・ノウの開場の完璧な方法になると繰り返し述べているが、公式な計画はまだ発表されていない。