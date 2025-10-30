Getty Images Sport
メッシが仲間たちの引退を前に心境を告白「つらいことだ」
ブスケツは先月、2025年のMLSシーズン終了時に引退することを確認し、クラブと代表チームの両方での輝かしいキャリアに終止符を打つことになった。ブスケツはバルセロナとスペイン代表の両方で数多くのトロフィーを獲得。チャンピオンズリーグ3回、2010年のワールドカップ、2012年のユーロを制した。アルバも今月初めにこれに続き、2人はMLSチャンピオンとして引退しようとしている。インテル・マイアミは先週、ナッシュビルとの「3試合制」シリーズの初戦に勝利し、メッシが2得点を挙げてホームで3-1の勝利を収めた。
リーグ戦31ゴールに上乗せしようとしているメッシは、チームメイトがまもなく引退することを理解するのはつらいことだと認めた。
『Apple TV』のMLSシーズンパスのためにファブリツィオ・ロマーノ氏のインタビューを受けたメッシは、ブスケツとアルバの引退のニュースについて直接尋ねられたとき、次のように語った。
「正直なところ、つらいことだ。まず、プロとしての人生全体をサッカーに捧げてきたことに気づくから。周りの人々が去り始めるのを見て、自分の時間もすぐに来ることを理解する。僕たちはピッチの内外で常に調和しており、家族とも多くのことを共有してきた。だから、ピッチの内外で友人を失うことになる。そしてもちろん、これは彼らにとっても難しい瞬間だ。愛するものを残していくことは決して簡単ではないからだ」
メッシは、今月初めに2028年までの新たな契約延長に署名したばかりで、まだキャリアに幕を下ろす準備ができている兆候は見せていない。ただ、これがメッシの最後の契約になると予想されている。
「ここに留まり、夢であるだけでなく美しい現実となったこのプロジェクトを続けることができて、本当に嬉しい。このスタジアム、マイアミ・フリーダム・パークでプレーすることだ。マイアミに到着して以来、とても幸せだったので、ここで続けることができて本当に嬉しい」
インテル・マイアミの共同オーナーであるデビッド・ベッカム氏は次のように付け加えた。
「私たちのビジョンは、最高の選手たちをインテル・マイアミとこの街に連れてくることであり、まさにそれを実現した。史上最高の選手を私たちの街に連れてきた。それはマイアミへの私たちのコミットメントを示すものだが、同時にレオの街、クラブ、そしてサッカーへのコミットメントも示している。彼は今でも変わらずコミットしており、今でも勝ちたいと思っている」
メッシがアルゼンチン代表として最後のワールドカップをプレーしたいのではないかという懸念が残っている。38歳の彼は2022年のカタール大会で完走するために重要な役割を果たし、先月のベネズエラ戦での最後のワールドカップ予選出場、そして本拠地での最後の公式戦で感動的な送別を受けた。
しかし、メッシが来夏の北米での大会でアルゼンチン代表チームの一員となる保証はない。2026年のワールドカップでのプレーについて尋ねられたとき、メッシは次のように述べた。
「ワールドカップの一員であることは特別だ。そこにいたいし、良い状態を感じたいし、もしそこにいるならチームを助ける重要な一員でありたい。来年インテル・マイアミでプレシーズンを始めるときに日々評価していく。本当に100パーセントの状態でいられるか、グループ、チームにとって役に立てるかを見極める。それから決断する。もちろん、ワールドカップだからとても熱望している。僕たちは前回優勝したばかりで、フィールドで再びそれを守ることができれば信じられないことだ。なぜなら、代表チームでプレーすることは常に夢だからだ。特に最も重要なトーナメントではね」
