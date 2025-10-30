メッシが仲間たちの引退を前に心境を告白「つらいことだ」

メッシは、今月初めに2028年までの新たな契約延長に署名したばかりで、まだキャリアに幕を下ろす準備ができている兆候は見せていない。ただ、これがメッシの最後の契約になると予想されている。

「ここに留まり、夢であるだけでなく美しい現実となったこのプロジェクトを続けることができて、本当に嬉しい。このスタジアム、マイアミ・フリーダム・パークでプレーすることだ。マイアミに到着して以来、とても幸せだったので、ここで続けることができて本当に嬉しい」

インテル・マイアミの共同オーナーであるデビッド・ベッカム氏は次のように付け加えた。

「私たちのビジョンは、最高の選手たちをインテル・マイアミとこの街に連れてくることであり、まさにそれを実現した。史上最高の選手を私たちの街に連れてきた。それはマイアミへの私たちのコミットメントを示すものだが、同時にレオの街、クラブ、そしてサッカーへのコミットメントも示している。彼は今でも変わらずコミットしており、今でも勝ちたいと思っている」