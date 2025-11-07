オールド・トラッフォードでロナウドと仕事をしたレネ・ミューレンステーンは、この移籍が実現する可能性があると見ている。彼は『Compare.bet』に対し、教え子のアメリカ移籍の可能性について言及。この移籍が実現すれば、アメリカで大きな話題を呼ぶだろうと語った。

「メッシとロナウドがマイアミで同じチームでプレーする姿を想像できるか？ 素晴らしい都市だ。彼もきっと行きたがるだろう」

「むしろ、メッシとロナウドのライバル関係を再燃させるのは素晴らしいことだ。ロサンゼルスはどうだろう？ クリスティアーノはハリウッドに近いロサンゼルスに移る可能性が高いと思う。おそらく次なる目的地はそこだろう」

「MLSが急成長したのは、サッカー世代が育ったからだ。今スタジアムに足を運ぶ子供や大人たちは、サッカーをプレーし、観戦しながら育ってきた。彼らは野球やアメリカンフットボール、バスケットボールにはあまり興味がない」

「これがアメリカにおけるサッカーの勝利であり、私が常に提唱してきたことだ。他のスポーツと対立する必要はない。その理由はない。共存する場所を見つけるべきだ。そして彼らはそれを実現した」

「ロナウドがブラジル移籍に興味を持つとは思えない。言語は同じだが、MLSの注目度やそれに伴うあらゆる要素に惹かれるだろう。ハリウッドには敵わないからね」