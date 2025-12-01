ヤマルが独自の道を歩む決意を表明「メッシになりたくない」

しかしながら、ヤマルは『CBS』のインタビューでバルセロナの偉大な選手の足跡を追うつもりはないと断固として主張した。

「リオネル・メッシは史上最高のサッカー選手だと思うけど、彼もまた僕が良い選手であることを知っている。もし僕たちが対戦することがあれば、相互の敬意があるだろう。彼は僕が、彼になろうとしたり、彼のようにプレーしようとしたり、彼のように10番を着ようとしていないことを知っている。僕は自分の道を歩みたいんだ」

ヤマルはメッシを真似ようとはしていないが、バルセロナの歴代最多得点者であり、これまでにブーツの紐を結んだ中で最も多くのタイトルを獲得した選手からインスピレーションを得ていることは認めている。

「子供の頃、僕はメッシのパスを研究していた。他の選手たちも良いパスを出していたが、メッシのパスはほとんどゴールだった。僕はいつもドリブルよりもパスの方が面白いと思っていた。パスの方がいくらか賢いんだ。奇妙なことだが、子供の頃、僕は本当にドリブラーではなかった。どちらかといえばゴールスコアラーで、よく走っていたんだ」