ヤマルが独自の道を歩む決意を表明「メッシになりたくない」
ヤマルは15歳でトップチームのステージに躍り出た。バルセロナは彼の変幻自在な才能を抑えることが不可能になったのだ。そこから記録は塗り替えられ、18歳のスペイン代表は、ラ・リーガと欧州選手権のタイトルを獲得した。
彼はまた、コパ・トロフィーとゴールデンボーイ賞を獲得し、2025年のバロンドール投票では2位に入った。近い将来、彼自身のバロンドールを手にすることが期待されており、それによってメッシの歴史的な8個という記録を追いかけ始めることができるだろう。
しかしながら、ヤマルは『CBS』のインタビューでバルセロナの偉大な選手の足跡を追うつもりはないと断固として主張した。
「リオネル・メッシは史上最高のサッカー選手だと思うけど、彼もまた僕が良い選手であることを知っている。もし僕たちが対戦することがあれば、相互の敬意があるだろう。彼は僕が、彼になろうとしたり、彼のようにプレーしようとしたり、彼のように10番を着ようとしていないことを知っている。僕は自分の道を歩みたいんだ」
ヤマルはメッシを真似ようとはしていないが、バルセロナの歴代最多得点者であり、これまでにブーツの紐を結んだ中で最も多くのタイトルを獲得した選手からインスピレーションを得ていることは認めている。
「子供の頃、僕はメッシのパスを研究していた。他の選手たちも良いパスを出していたが、メッシのパスはほとんどゴールだった。僕はいつもドリブルよりもパスの方が面白いと思っていた。パスの方がいくらか賢いんだ。奇妙なことだが、子供の頃、僕は本当にドリブラーではなかった。どちらかといえばゴールスコアラーで、よく走っていたんだ」
ヤマルは今や、メッシのように、容易にディフェンスを抜き去る能力を誇っている。未来は明るく見えるが、この才能ある若者は自分自身の誇大評価に巻き込まれないと主張している。彼は将来の計画について次のように続けた。
「僕は何の期待も持っていない。ただプレーすることだけを考えていて、期待を設定することはしない。期待は最終的には良くないものだと思う。期待に応えたときには、もう目標が残っていないように感じるかもしれないし、期待に応えられなかったときには、フラストレーションを感じるかもしれない。サッカーをプレーすることだけが、他のすべてを忘れさせてくれる唯一のことだ。最大の問題を抱えているかもしれないが、試合があれば、それだけが僕の考えることだよ」
ヤマルがさらに多くの記録を破るには、まだ十分に時間があるが、彼は個人的な栄誉についてはほとんど考えていない。
「僕の目標は、すべての記録を破ることでも、100万ゴールを決めることでも、100万試合プレーすることでもない。僕は楽しみたいアスリートだ。子供たちが僕のようになりたいと思ってくれることを願っている。結局のところ、目標は人々が楽しみ、サッカーで少しショーを届けることだ」
ヤマルは観客を立ち上がらせ続けており、彼がメッシと同じ生地から切り取られていることは明らかだ。両者とも相手に向かって走ることを好み、何かを起こすことに関して、それぞれのゲームに恐れはない。ヤマルはフィールドに足を踏み入れる際の心構えについてこう語った。
「目の前に3人の選手がいたら、僕は挑む。僕は自信に満ちていて、それが僕のプレースタイルだ。ボールを奪われたとしても、それは起こることだ。2人や3人の選手を見るたびに立ち止まっていたら、僕は全く違う選手になっていただろうね」
ヤマルは今シーズン、バルセロナで14試合で7ゴールと同数のアシストを記録している。彼はバルセロナをラ・リーガの首位に導き、クラシコのライバルであるレアル・マドリーに1ポイント差をつけている。そして2026年にスペイン代表としてワールドカップの栄光を目指す日々のカウントダウンが始まっている。
