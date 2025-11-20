Getty
メッシが「バルセロナ史上最も愛された選手」に選出「必ず戻ってくる」と誓う
FWリオネル・メッシは最近、カンプ・ノウへの秘密の訪問を果たした。
この象徴的なスタジアムは、驚異的な改修プロジェクトを経て、再び門戸を開こうとしている。
8度のバロンドール受賞者であるメッシは、このピッチで輝きを放ちながら世界的なアイコンとなった。778試合で672得点を記録し、バルサで10度のリーガ優勝と4度のチャンピオンズリーグ制覇を達成。これにより史上最も栄誉に輝く選手となった。
バルサファンから史上最高の選手（GOAT）に選ばれた。ヨハン・クライフ、ロナウジーニョ、シャビ、アンドレス・イニエスタといった面々を抑えての受賞だ。メッシはスポーツ紙『SPORT』からこの賞を授与された際、こう語った。「この賞は、その意味と授与元を考えると非常に特別なものです。 我々は共に多くのことを経験してきた。良いこともそうでないことも。だがそれは当然のことだ。キャリアの全てが完璧であるはずがない。ここは私の家であり、居場所であり、私の仲間たちだ」
メッシは、2021年にパリ・サンジェルマンへ移籍する際に感動的な別れを告げた後、あまり彼のプレーを見ることができなかった若い世代を含む、多くのバルセロナファンにとって、依然として象徴的な存在である。
南米出身のこのフォワードは、今では何千キロも離れた MLS のインテル・マイアミでプレーしているが、そのスポーツへの愛情は尽きることを知らないようだ。いつかまた、クラブとメッシの道は交差するだろう。
メッシは、自身の将来の計画について話し合う中で、現役を引退したら妻のアントネラさんとともに再びバルセロナに拠点を構えるつもりであることをすでに認めていることを繰り返し述べた。
「もちろん、私は戻ってきます。 私は、他のファンと同じようにスタジアムに通い、チームやクラブを追いかけ、ただの一サポーターとして応援するつもりです。今のところ、おそらくあと数年間はここ（マイアミ）にいるでしょうが、私がいつも言っているように、バルセロナは私の居場所であり、私の故郷なので、私たちはバルセロナに戻るでしょう。私たちはバルセロナをとても恋しく思っているから、必ず戻ってくるでしょう」
メッシは、サポーターが集団への貢献に感謝する映像を見せられた後、バルセロナとの揺るぎない絆についてこう付け加えた。
「正直なところ、僕たちは共に多くのことを経験してきた。良いことも、そうでもないことも。これほど長いキャリアでは当然のことだ。全てがバラ色というわけではなく、困難な時期も経験する。でも、そこは僕の家であり、僕の居場所であり、僕の人々だ。 キャリアの全てをそこで過ごせたら、他のクラブに移る必要もなく、そして…そうだな、ヨーロッパではただそこだけでプレーできたなら、それが理想だった」
バルサが新契約を結ぶ資金がないことが明らかになった際、PSG移籍について彼はこう続けた。
「残念ながら結果は違ったものになったが、共に過ごした全ての瞬間は生涯の思い出として胸に刻まれる。そして、そのことに感謝している。バルセロナを訪れてから長い時間が経った。
スタジアムに足を運んでからもだ。 パンデミックの影響でサポーターのいないクラブを去らねばならず、異例の年でもありました。そして、数多くの美しい思い出をくれたバルセロナの全ての方々に心から感謝しています。もちろん、現地の皆さんへの特別な愛情も抱いています」
メッシのバルセロナ復帰説は当面沈静化している。MLSオフシーズン中の驚異的なレンタル移籍は現実味を欠くと見られている。彼は南フロリダで2028年まで続く新たな3年契約を結んだ。38歳となる彼は、2026年夏のアルゼンチン代表ワールドカップ連覇の戦力として期待されている。
