メッシが「バルセロナ史上最も愛された選手」に選出「必ず戻ってくる」と誓う

メッシは、2021年にパリ・サンジェルマンへ移籍する際に感動的な別れを告げた後、あまり彼のプレーを見ることができなかった若い世代を含む、多くのバルセロナファンにとって、依然として象徴的な存在である。

南米出身のこのフォワードは、今では何千キロも離れた MLS のインテル・マイアミでプレーしているが、そのスポーツへの愛情は尽きることを知らないようだ。いつかまた、クラブとメッシの道は交差するだろう。

メッシは、自身の将来の計画について話し合う中で、現役を引退したら妻のアントネラさんとともに再びバルセロナに拠点を構えるつもりであることをすでに認めていることを繰り返し述べた。

「もちろん、私は戻ってきます。 私は、他のファンと同じようにスタジアムに通い、チームやクラブを追いかけ、ただの一サポーターとして応援するつもりです。今のところ、おそらくあと数年間はここ（マイアミ）にいるでしょうが、私がいつも言っているように、バルセロナは私の居場所であり、私の故郷なので、私たちはバルセロナに戻るでしょう。私たちはバルセロナをとても恋しく思っているから、必ず戻ってくるでしょう」

メッシは、サポーターが集団への貢献に感謝する映像を見せられた後、バルセロナとの揺るぎない絆についてこう付け加えた。

「正直なところ、僕たちは共に多くのことを経験してきた。良いことも、そうでもないことも。これほど長いキャリアでは当然のことだ。全てがバラ色というわけではなく、困難な時期も経験する。でも、そこは僕の家であり、僕の居場所であり、僕の人々だ。 キャリアの全てをそこで過ごせたら、他のクラブに移る必要もなく、そして…そうだな、ヨーロッパではただそこだけでプレーできたなら、それが理想だった」