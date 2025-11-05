Getty Images
サネはいつかブンデスリーガに戻る？キャリアの終わりに古巣復帰の可能性が浮上
バイエルンからフリートランスファーで移籍した後、サネは現在トルコのガラタサライで活躍しているが、将来的にブンデスリーガへの復帰を排除していないようだ。サネは2016年にマンチェスター・シティに加入する前、シャルケのアカデミーで育った。彼はペップ・グアルディオラ監督の体制で重要な役割を果たし、2020年にバイエルンに移籍する前にプレミアリーグ2回、FAカップ1回、リーグカップ2回の優勝に貢献した。サネは7月に5年間の在籍を経てバイエルンを離れたが、彼は依然としてシャルケへの強いつながりを感じていると認めた。シャルケは長年の苦難の後、復活を遂げており、今季11試合を終えて2部リーグで2位に位置している。
- Getty
サネは『スカイスポーツ』のインタビューで、幼少期に在籍したクラブへの復帰のアイデアについて率直に語り、それを「ワクワクするものだ」と明かした。サネはバイエルンでの思い出を振り返りながら、同じくシャルケ出身のチームメイトだったレオン・ゴレツカと、ゲルゼンキルヒェン時代についてよく話していたと語った。
「僕はそこで素晴らしい時間を過ごした。アリーナでプレーするのはいつもとても楽しかった。それが僕のプロサッカーでの最初の一歩だった。だから僕は基本的に何にでもオープンだよ。それはもちろん素敵な物語になるだろうね。僕の道がどこに導くか見てみよう。いつかそのような機会があれば、僕は確かにそれに前向きだ」
「先日、レオン・ゴレツカとそのことについて話していたところだ。そこでとてもうまくいっていることを本当に嬉しく思う。彼らは素晴らしいスタートを切り、トップ付近にいる。シーズンを通してそのままであることを願っている。雰囲気は素晴らしく、外からも感じることができる。チームとファンは素晴らしい関係を持っており、ファンは過去数年間信じられないほど忠実だった。彼らがすべてのホームゲームに行進してスタジアムを満員にするのを見るのは印象的だ。彼らが来シーズン、ブンデスリーガに戻ってくることを願っているよ」
彼は『キッカー』に次のように付け加えた。「それは素晴らしい物語になると思うけど、まだ少し時間があry。僕はまだ30歳になるだけだ！」
サネはシャルケのアカデミーで育ち、2014年にトップチームでデビュー。2年後にマンチェスター・シティへの移籍を果たした。当時、シャルケはヨーロッパで競争していた。それ以来、クラブは衰退し、2部ブンデスリーガに降格した。
サネはバイエルンからガラタサライへの移籍についても語り、トルコでの出遅れながらもうまく適応していると述べた。
サネはイスタンブールで厳しいスタートを切り、スタメンの座を確保するのに苦労していた。彼はガラタサライのリヴァプールに対して勝利した試合では控えだった。ピッチ外では混雑したビールテントでバイエルンのファンのグループに挑発されたとされるオクトーバーフェストでの出来事で見出しを飾った。
しかし、29歳の彼は足場を固め始めている。
「最初は適応する必要があった。調整期間があったので、最初はピッチ上で計画通りにはいかなかった。チームメイトを知る必要があり、彼らも僕を知る必要があった。ピッチ上でどう接するか、どう一緒にプレーするか。それには少し時間がかかった。しかし今、直近の数試合では、自分のパフォーマンスとプレーの仕方に非常に満足している。この勢いを引き継いで、前進し続けたいね」
- Getty Images
サネはガラタサライで出遅れた後、リズムを取り戻しており、クラブがトップでのリードを拡大しようとする中、その勢いを維持し続けることを望んでいるだろう。サネはこれまで13試合に出場し、3ゴール、2アシストを記録している。ガラタサライは現在、11試合で9勝を挙げてスュペル・リグで首位に立っており、水曜日のチャンピオンズリーグでアヤックスと対戦する準備をしているところだ。
広告