サネはいつかブンデスリーガに戻る？キャリアの終わりに古巣復帰の可能性が浮上

サネは『スカイスポーツ』のインタビューで、幼少期に在籍したクラブへの復帰のアイデアについて率直に語り、それを「ワクワクするものだ」と明かした。サネはバイエルンでの思い出を振り返りながら、同じくシャルケ出身のチームメイトだったレオン・ゴレツカと、ゲルゼンキルヒェン時代についてよく話していたと語った。

「僕はそこで素晴らしい時間を過ごした。アリーナでプレーするのはいつもとても楽しかった。それが僕のプロサッカーでの最初の一歩だった。だから僕は基本的に何にでもオープンだよ。それはもちろん素敵な物語になるだろうね。僕の道がどこに導くか見てみよう。いつかそのような機会があれば、僕は確かにそれに前向きだ」

「先日、レオン・ゴレツカとそのことについて話していたところだ。そこでとてもうまくいっていることを本当に嬉しく思う。彼らは素晴らしいスタートを切り、トップ付近にいる。シーズンを通してそのままであることを願っている。雰囲気は素晴らしく、外からも感じることができる。チームとファンは素晴らしい関係を持っており、ファンは過去数年間信じられないほど忠実だった。彼らがすべてのホームゲームに行進してスタジアムを満員にするのを見るのは印象的だ。彼らが来シーズン、ブンデスリーガに戻ってくることを願っているよ」

彼は『キッカー』に次のように付け加えた。「それは素晴らしい物語になると思うけど、まだ少し時間があry。僕はまだ30歳になるだけだ！」

サネはシャルケのアカデミーで育ち、2014年にトップチームでデビュー。2年後にマンチェスター・シティへの移籍を果たした。当時、シャルケはヨーロッパで競争していた。それ以来、クラブは衰退し、2部ブンデスリーガに降格した。