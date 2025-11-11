ナーゲルスマン監督は、ワールドカップ予選に向けた代表復帰を果たしたザネに対し、強いメッセージを送った。ザネを招集した一方で、同ウインガーが印象を残す機会は減りつつあることを明確に示した。

月曜日の記者会見でナーゲルスマン監督は次のように述べた。

「彼は代表レベルで自分を証明する機会が無限にあるわけではないと理解している。少なくとも私の指揮下ではそうだ」

さらに同監督は、スーパーリーグの強豪クラブ移籍後のザネのプレーに「まだ100％満足していない」と認めた。また、ザネの選出にはサイドの高品質な選択肢が不足していることも影響したと認めた。

「もしそのポジションに6人か7人の選択肢があれば、彼にとってはるかに厳しい状況になっていただろう」