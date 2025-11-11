Getty
ザネ、ドイツ代表での役割についてナーゲルスマン監督から「数えきれないほどのチャンス」と警告を受ける
ナーゲルスマン監督は、ワールドカップ予選に向けた代表復帰を果たしたザネに対し、強いメッセージを送った。ザネを招集した一方で、同ウインガーが印象を残す機会は減りつつあることを明確に示した。
月曜日の記者会見でナーゲルスマン監督は次のように述べた。
「彼は代表レベルで自分を証明する機会が無限にあるわけではないと理解している。少なくとも私の指揮下ではそうだ」
さらに同監督は、スーパーリーグの強豪クラブ移籍後のザネのプレーに「まだ100％満足していない」と認めた。また、ザネの選出にはサイドの高品質な選択肢が不足していることも影響したと認めた。
「もしそのポジションに6人か7人の選択肢があれば、彼にとってはるかに厳しい状況になっていただろう」
代表で70試合出場14得点を記録するザネが、金曜日のルクセンブルク戦と3日後のライプツィヒでのスロバキア戦に向けたワールドカップ予選の代表メンバーに復帰した。6月以来の招集となる。ナーゲルスマン監督はザネの本質的な資質を認め、「プロファイル的には、そのポジションに必要な要素を全て備えている。だからこそ今、この機会を得たのだ」と述べた。
ドイツ代表監督は、ガラタサライ移籍当初の苦戦を経てザネの調子が上向きつつあることを認めた。「スーペル・リグでもチャンピオンズリーグでも、得点率とパフォーマンスは初期と比べて大きく向上している」と分析。ただし、すぐに補足した。「とはいえ、代表でもクラブでも、さらなる成長に向けた課題は残っている」。
ザネ自身は以前、『スカイ』でナーゲルスマン監督との関係について語っていた。
「監督とは非常に良い関係にある。私たちは本当に気が合い、前回のトレーニングキャンプでは良い意見交換や議論ができた。 その点では彼に感謝している。もちろん、再び調子が上がれば招集されることを願っている。その信頼に応えるプレーで返したい——彼は常に私を支えてくれた。そのことに感謝している」
ザネはワールドカップへの決意も表明し、「ワールドカップは私にとって大きな目標だ——サッカー界最大の舞台だ。最高のパフォーマンスを発揮し、ユリアン・ナーゲルスマンが私を招集せざるを得ないことを示すために全力を尽くす。共に素晴らしい大会を過ごせることを心から願っている」と語った。
ザネがバイエルン・ミュンヘンからガラタサライへ移籍した夏、当初は苦難の時期を経験した。バイエルンをフリー移籍で去った後、彼はスタメンの座を安定して確保できず、ガラタサライがリヴァプールを1-0で下したチャンピオンズリーグの試合では、出場機会すら与えられなかった。
ナーゲルスマン監督はトルコリーグがブンデスリーガより劣ると主張し、ザネが代表復帰を目指すなら「並外れた活躍」が必要だと警告。代表招集の可能性は厳しい状況だった。
しかし29歳のウインガーはその後、トルコでリズムを取り戻した。「まずは環境に適応する必要があった。調整期間があったため、ピッチ上では当初計画通りにはいかなかった」とザネは『スカイ』に認めた。
「チームメイトを知り、彼らも私を知る必要があった。ピッチ上での連携方法、共にプレーする方法を理解するのに少し時間がかかった。 だがここ数試合では、自身のパフォーマンスとプレー内容に非常に満足している。この勢いを維持し、さらに前進していきたい」
ザネは今季のスーパーリーグで12試合に出場し、3得点1アシストを記録。さらにチャンピオンズリーグでは3試合で2アシストを挙げている。ガラタサライは現在、11試合で9勝を挙げ、ライバルであるフェネルバフチェを抑えてスーパーリーグ首位に立っている。
現在ガラタサライとドイツ代表に集中しているものの、ザネはキャリア後半に少年時代を過ごしたシャルケへの感情的な復帰の可能性にもほのめかしている。2016年にマンチェスター・シティへ移籍する前にシャルケのアカデミーで育ったこのウインガーは、キャリアを始めた場所で終えるという構想について「ワクワクするだろう」と認めた。
「あのクラブでは素晴らしい時間を過ごした。あのスタジアムでプレーするのはいつも本当に楽しかった。プロサッカー選手としての第一歩を踏み出した場所だ」とサネは振り返る。「だからこそ、基本的にどんな可能性にも心を開いている。もちろん、それは素敵な物語になるだろう。自分の道がどこへ続くかは見てみよう。いつか機会が訪れたら、間違いなく前向きに考えるつもりだ」
ルクセンブルクとスロバキアとのワールドカップ予選は、ナーゲルスマン監督の要求に応え、今後の国際大会を見据えて代表での地位を固める絶好の機会となる。 国際試合期間後、ザネはガラタサライに復帰する。同クラブは現在トルコ・スーパーリーグ首位を走り、UEFAチャンピオンズリーグでも堅調な戦いを続けている。クラブレベルで向上した調子を維持することは、ナゲルスマン監督の信頼を保ち、今後もドイツ代表の重要な戦力であり続けるために不可欠だ。彼の長期的な将来は依然として不透明であり、キャリア後期におけるシャルケへの感情的な復帰の可能性は、魅力的な展望として残されている。
