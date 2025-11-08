レアル・マドリーからの関心もマン・Uを選んだヨロ「正直なところ…」

しかし、イングランドで厳しい試練を経験したにもかかわらず、ヨロはユナイテッド加入が正しい決断だったと主張。『ガーディアン』にこう語った。

「後悔したことは一度もない」

「マンチェスター・ユナイテッドというクラブは理解している。時には悪いシーズンもあるが、ここはトップクラブだ。疑う余地はない。移籍前からクラブの構想は把握していた」

「もちろん初年度を15位で終わることは予想していなかった。こうした現実も受け入れる必要がある。だがクラブのディレクター、監督、全選手が日々、奮い立たせてくれる。このクラブへの信頼がある。毎日頭を上げてベストを尽くすだけだ」

「今、僕の選択はマンチェスターだ。本当に満足している。昨季の結果を受けて、一部の人々がこの件について語っていたことは理解している。彼らの気持ちは理解できるが、正直なところこれが自分の選択であり、自分のキャリアなんだ」