伝説の「マラドーナ・ゴール」からメッシを呆然とさせた衝撃の瞬間まで：サウジアラビアが紡ぐ不屈の物語【LEGACY】

ロッカールームの扉が閉まる。荒い息遣い、張り詰めた表情。そして全ての視線が中央に立つ男に注がれる――エルヴェ・ルナールだ。象徴的な（そして彼自身が幸運を信じている）白いシャツを着たフランス人監督は、カタールワールドカップ開幕戦のハーフタイム、サウジアラビア代表選手たちの前に立ち、その声は壁を震わせた。

「俺たちはここで何をしているんだ？これがプレッシャーなのか？プレッシャーとは、恐れないことだ……前回（リオネル）メッシが中央でボールを持った時、お前たちはアリ・アル・ブライヒが飛び出してプレスするのを待っていたのか？そうしたいなら、スマホで彼と記念撮影でもしていろ！彼がボールを持ったなら、お前たちはプレスをかけて死ぬ気で追いかけなくちゃいけないんだ！」

「ボールを持った時の俺たちは強い。お前たちの行動を見たか？さあみんな、これはワールドカップだ！持てる力を全て出し切れ！」

前半はメッシの先制点で幕を閉じたが、その後が“グリーンファルコンズ”の物語だ。サレフ・アル＝シェフリが美しい同点弾で物語を紡ぎ始め、サーレム・アッ＝ドーサリーが雷鳴のような決勝点で歴史に名を刻んだ。

スタジアムは揺れ、世界は唖然とした。メッシは凍りつき、今まさに起きた狂乱を理解できなかった。サウジアラビアが、アルゼンチンを2-1で破ったのだ。これは夢ではない――開催国カタールと全世界を震撼させた現実だった。

だが、サウジアラビアの勝利は単なるサプライズではない。それは巨人をも恐れぬ新世代の誕生宣言であり、自らと祖国と国旗を信じる世代の登場を告げるものだった。