ヤマルの「師」に？ 37歳のレヴァンドフスキが復活の兆し

レヴァンドフスキは、バルサでまだ貢献できることがあると信じており、『ESPN』に近い将来の希望について次のように語っている。

「これまでにいくつのタイトルを獲得したかは問題ではない。最も重要なのは、これからいくつのタイトルを獲得したいかということだ。自分の心の中では、まだ多くのことを向上させることができると確信している」

「サッカーが大好きだ。このチームも、このクラブも大好きだ。身体的にもまだとても良い状態だよ。年齢についてはまったく問題がない。なぜなら、そのことをまったく感じないからだ。37歳ということを誇りに思う。しかし、それでも自分の目標は達成できると確信している。まだもっと上を目指したいという意欲に満ちているから、チームメイトたちを助けることができる」

しかし、バルセロナは新たなストライカー獲得に動いているとの噂もある。マンチェスター・シティと2034年まで契約を結ぶノルウェー代表FWハーランドは長年のターゲットとされている。またイングランド代表主将ハリー・ケインもバイエルン・ミュンヘンとの契約に解除条項を設けており、2026年に約5700万ポンドで発動可能であることも明らかになっている。