ヤマルの「師」に？ 37歳のレヴァンドフスキが復活の兆し
現在37歳のレヴァンドフスキは今シーズン、バルサで定位置を確保できておらず、フェラン・トーレスがよりレギュラー的な役割を担っている。しかし、セルタ・ビーゴを 4-2で下した直近の試合ではハットトリックを達成。昨シーズンも公式戦42ゴールを記録している。
ラミン・ヤマルは、レヴァンドフスキの存在が自分のプレーを楽にしてくれると考えているようだ。対戦相手は、サイドで明らかな脅威となるヤマルがいても、中央のレヴァンドフスキに注意を向けるからだ。相手が最も優れたストライカーの一人を封じ込める必要性を認識しているため、ヤマルは自分のプレーをするための時間とスペースをより多く確保することが可能となる。
レヴァンドフスキはディフェンスを押し戻す役割を果たし、ヤマルがより多くのパスを受け、最終ラインで影響力を行使できるようにしている。『エル・ナシオナル』によると、キャリアの対極にある2人の選手間の関係は「ピッチ内外で強固なもの」になっているという。ヤマルは、元バイエルン・ミュンヘンのスター選手であるレヴァンドフスキを「師匠」とみなしており、2人はラ・リーガやチャンピオンズリーグの対戦相手に脅威を与えるべく、生産的な理解関係を築いている。
ヤマルは、2027年の夏にフリーエージェントとなるレヴァンドフスキが、その時期以降もバルセロナに残留することを望んでいるとのことだ。彼は、切実に必要とされるリーダーシップを発揮しながら、「成長を促進し続けるのに、レヴァンドフスキほどふさわしい人物はいない」という見解を持っていると言われている。
レヴァンドフスキは、バルサでまだ貢献できることがあると信じており、『ESPN』に近い将来の希望について次のように語っている。
「これまでにいくつのタイトルを獲得したかは問題ではない。最も重要なのは、これからいくつのタイトルを獲得したいかということだ。自分の心の中では、まだ多くのことを向上させることができると確信している」
「サッカーが大好きだ。このチームも、このクラブも大好きだ。身体的にもまだとても良い状態だよ。年齢についてはまったく問題がない。なぜなら、そのことをまったく感じないからだ。37歳ということを誇りに思う。しかし、それでも自分の目標は達成できると確信している。まだもっと上を目指したいという意欲に満ちているから、チームメイトたちを助けることができる」
しかし、バルセロナは新たなストライカー獲得に動いているとの噂もある。マンチェスター・シティと2034年まで契約を結ぶノルウェー代表FWハーランドは長年のターゲットとされている。またイングランド代表主将ハリー・ケインもバイエルン・ミュンヘンとの契約に解除条項を設けており、2026年に約5700万ポンドで発動可能であることも明らかになっている。
元バイエルンのスター選手、ディートマー・ハマン氏はケインがバルセロナにとって、ハーランドを獲得するチャンスを待つ間のつなぎとなる存在になるかどうかについて、GOAL の最近のインタビューで次のように答えている。
「明らかに、彼らは選手の登録に苦労している。だからハーランドを登録できるかどうかは定かではない。それはおそらく数年は先のことになるだろう」
「レヴァンドフスキがバルサに移籍したとき、彼がこれほどの得点を挙げるとは思わなかった。身体能力の面では、ブンデスリーガはプレミアリーグに最も近い。30歳を過ぎると、ドイツや、もちろんイングランドよりも、スペインの方が得点を挙げやすい。それは確かに理解できることだがね」
「ハリー・ケインの実績を知っている以上、間違いなく良い一時的な措置となるだろう。ハーランドをバルセロナに迎え入れたいのであれば、バルセロナが抱える財政的な問題がある。だが、3、4年で解決できるだろう。だから、あり得る話だと思う」
