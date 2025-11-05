ヤマルはレアルだと通用しない？レアルOBがチームで活躍できるようなエッセンスや魂を持っていないと主張

サモラーノ氏は『El Chiringuito』におけるジョゼップ・ペドレロル氏との対談で、ヤマルをペドリと比較する際、彼の感情を明確にした。ペドリは謙虚さを備えた完璧な例として彼が描写した選手だ。

「私はレアル・マドリーのためにラミン・ヤマルを獲得しない。彼はスターだが、レアル・マドリーの選手であるべきもののエッセンスや魂を体現していません。私はペドリを獲得する。彼はスターであり驚異だ。そして一言も言わない。彼は謙虚で、地に足がついており、必要なときだけ話す。ペドリはレアル・マドリーのエッセンス、魂を持っている」

1992年から1996年までレアル・マドリーを代表するストライカーだったサモラーノ氏は、白いシャツを着る選手はクラブの「クラスと文化」を反映しなければならないことを強調した。彼は付け加えた。「レアル・マドリーはクラスと文化を持つチームであり、プレーする選手はそれを表現しなければならない。私はメッシがレアル・マドリーが盗むと言うのを聞いたことがない。そして彼は世界最高の選手だった」

彼の発言は、ヤマルのクラシコ前のTwitchストリームへの直接的な言及だった。そこで10代の少年は「ええ、もちろん、彼らは盗むし、文句を言う」と冗談を言って物議を醸した。このコメントは複数の選手を怒らせたと報じられており、彼の成熟度をめぐって高まる批判に油を注いだ。