ヤマルはレアルだと通用しない？レアルOBがチームで活躍できるようなエッセンスや魂を持っていないと主張
レアル・マドリーのレジェンドであるサモラーノ氏は、バルセロナの18歳・ヤマルに対して強い批判を展開し、この若者は「レアル・マドリーの選手であるべきもののエッセンスや魂を持っていない」と述べた。
サモラーノ氏は、ヤマルをサンティアゴ・ベルナベウで求めらえる成熟度と性格を欠いた才能ある選手だと表現した。彼のコメントは、ピッチ内外での波乱万丈な数週間の後、10代の少年の態度とプロフェッショナリズムに対する厳しい監視が高まっている中で伝えられた。
サモラーノ氏は『El Chiringuito』におけるジョゼップ・ペドレロル氏との対談で、ヤマルをペドリと比較する際、彼の感情を明確にした。ペドリは謙虚さを備えた完璧な例として彼が描写した選手だ。
「私はレアル・マドリーのためにラミン・ヤマルを獲得しない。彼はスターだが、レアル・マドリーの選手であるべきもののエッセンスや魂を体現していません。私はペドリを獲得する。彼はスターであり驚異だ。そして一言も言わない。彼は謙虚で、地に足がついており、必要なときだけ話す。ペドリはレアル・マドリーのエッセンス、魂を持っている」
1992年から1996年までレアル・マドリーを代表するストライカーだったサモラーノ氏は、白いシャツを着る選手はクラブの「クラスと文化」を反映しなければならないことを強調した。彼は付け加えた。「レアル・マドリーはクラスと文化を持つチームであり、プレーする選手はそれを表現しなければならない。私はメッシがレアル・マドリーが盗むと言うのを聞いたことがない。そして彼は世界最高の選手だった」
彼の発言は、ヤマルのクラシコ前のTwitchストリームへの直接的な言及だった。そこで10代の少年は「ええ、もちろん、彼らは盗むし、文句を言う」と冗談を言って物議を醸した。このコメントは複数の選手を怒らせたと報じられており、彼の成熟度をめぐって高まる批判に油を注いだ。
今回の件に対する批判にもかかわらず、サモラーノ氏はバルセロナにアドバイスを提供し、ヤマルは適切に指導されれば伝説的な選手になる可能性がまだあると示唆した。
「彼らはラミン・ヤマルを導こうとしなければならない。そうすれば彼は偉大な選手になるだけだ。遺産を残す選手は違う素質でできている」
ヤマルの苦闘は、ピッチ内外で明白になっている。彼は再発する鼠径部の問題と戦っており、歌手ニッキー・ニコルとの最近の別れに続くメディアの厳しい監視にも対処している。彼はまた、クラシコが終わった後、レアル・マドリーのキャプテンであるダニ・カルバハルとの口論にも巻き込まれた。
公に10代の若者を支持し続けているバルセロナのハンジ・フリック監督は、エルチェ戦後、ヤマルのフィットネスの懸念について語った。
「彼は怪我を管理しなければならない。彼は規律正しい。彼はトレーニングし、治療を受けなければならない。彼はそれをやっている。怪我が終わったとは言えない。良くなったり悪くなったりする。そして彼はそれを管理しなければならない」
フリック監督はヤマルを取り巻く高まる気を散らす出来事に私的にフラストレーションを表明しているが、ヤマルの怪我が安定し、メディアのプレッシャーが緩和されることで、彼の集中力が戻ることを期待しているようだ｡
バルセロナの注目は、チャンピオンズリーグでのブルッヘとの対戦となる。バルセロナは現在、順位表で9位に位置しており、ラ・リーガでセルタ・ビーゴと対戦する前に予選通過の望みを強化するための重要な勝利を目指すことになる。
首位のレアル・マドリーから5ポイント差で追いかけるフリック監督の選手たちは、インターナショナルブレイクを前に差を縮めるプレッシャーを受けている。試合が山積する中、指揮官は今シーズン9試合で4ゴールを挙げているヤマルを含む若いスターたちが、シーズンの重要な局面でクラブのフォームを安定させるためにリズムを取り戻すことを期待している。
