ヤマルが特別賞受賞、バルセロナでの将来についても言及

若き選手はすでにバルセロナ残留を計画しており、第78回ムンド・デポルティーボ・ガラで将来について問われるとこう語った。

「世界で最高のクラブと最高の街で、毎日を楽しんでいるこの場所に永遠にいられたらと願っている」

ヤマルは2024年にこう述べていた。「バルサに永遠にいたい、伝説になりたい」と。

ヤマルはMDガラで「すでに世界最高の一人」と紹介され、特別賞を受賞。2025年のバロンドール投票では次点に輝いた男には、今後複数回の受賞が期待されている。

ヤマルは、メッシやクリスティアーノ・ロナウドといったレジェンドたちと同様の姿勢ーー、完璧を追い求める飽くなき向上心を自らに課すべく、さらなる高みを目指すだろう。

ヤマルは、これまでに成し遂げた数々の功績にもかかわらず、決して現状に満足しないと断言する。常に新たな目標を追い求める姿勢を貫くのだ。2025-26シーズンのハイライトを問われるとこう語った。「今シーズンの最高の瞬間？最高の瞬間はまだこれからだ！重要なことはこれから訪れる」