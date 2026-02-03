Getty
ヤマルが特別賞受賞、バルセロナでの将来についても言及
ラミン・ヤマルはリオネル・メッシ同様、バルセロナの伝統的な育成組織「ラ・マシア」の産物だ。わずか15歳でトップチームデビューを果たし、それ以来次々と記録を塗り替えてきた。今後も歴史に名を残す活躍が期待される。
わずか18歳で既にバルサでの出場100試合を突破し、38得点を記録。その栄誉にはラ・リーガ優勝とユーロ制覇が含まれており、スペイン代表では23キャップを獲得している。
バルセロナは将来有望な若き才能を高額契約で確保すると同時に、象徴的な背番号10を与えた。ヤマルがクラブの国内および大陸の舞台で活躍しながら、偉大な選手たちの仲間入りを果たすことを期待している。
- Getty
若き選手はすでにバルセロナ残留を計画しており、第78回ムンド・デポルティーボ・ガラで将来について問われるとこう語った。
「世界で最高のクラブと最高の街で、毎日を楽しんでいるこの場所に永遠にいられたらと願っている」
ヤマルは2024年にこう述べていた。「バルサに永遠にいたい、伝説になりたい」と。
ヤマルはMDガラで「すでに世界最高の一人」と紹介され、特別賞を受賞。2025年のバロンドール投票では次点に輝いた男には、今後複数回の受賞が期待されている。
ヤマルは、メッシやクリスティアーノ・ロナウドといったレジェンドたちと同様の姿勢ーー、完璧を追い求める飽くなき向上心を自らに課すべく、さらなる高みを目指すだろう。
ヤマルは、これまでに成し遂げた数々の功績にもかかわらず、決して現状に満足しないと断言する。常に新たな目標を追い求める姿勢を貫くのだ。2025-26シーズンのハイライトを問われるとこう語った。「今シーズンの最高の瞬間？最高の瞬間はまだこれからだ！重要なことはこれから訪れる」
バルセロナは今シーズンすでにスペイン・スーパーカップで優勝を経験しており、決勝ではクラシコのライバルであるレアル・マドリーを下した。またラ・リーガの首位に立っており、レアル・マドリーに1ポイント差をつけている。
また、UEFAチャンピオンズリーグでは決勝トーナメント1回戦に進出しており、火曜日にはコパ・デル・レイでアルバセテと対戦する。アルバセテは劇的な形でレアル・マドリーを同大会から敗退させたチームだ。ヤマルは「我々はコパ・デル・レイ準決勝を目指している。これは我々が勝ち取るべきタイトルだ」と力を込めた。
バルセロナのトロフィー獲得においてヤマルは重要な役割を担う。チームは彼の得点力に期待しており、直近3試合でゴールを記録している。
その流れはオビエド戦で始まった。空中を舞う見事なボレーシュートでネットを揺らしたのだ。彼の自信は明らかに満ち溢れており、バルサにとって良い兆しと言える。
- Getty
ヤマルがさらなる高みへ到達できると、バルセロナ指揮官ハンジ・フリックも期待を寄せている。
フリック監督はヤマルについてこう語った。
「彼はチームとクラブにとって重要な存在だ。まだ若く、成長の余地があり、次のレベルへ到達できる。普段はチーム全体について話すことが多いが、彼がこのレベルでプレーしていることは重要だ。彼は我々にスペースを作り、チャンスを生み出す。満足している」
ヤマルは、8度のバロンドール受賞者であるバルセロナのレジェンド、メッシとの比較を気にしてない、それでも彼がメッシと同様の道を歩んでいることは確かだ。2021年にカンプ・ノウを離れてパリ・サンジェルマンへ移籍したアルゼンチンのアイコンとは異なり、ヤマルはバルセロナでプロ選手としての生涯を終えたいと考えている。
