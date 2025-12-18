Getty/GOAL
ヤマル対メッシが実現へ！スペインとアルゼンチンのフィナリッシマが開催決定
スペイン代表とアルゼンチン代表は、3月27日にカタールのルサイル・スタジアムで予定されている大陸間対決となる"フィナリッシマ"で対戦する計画が発表された。この試合は、現ヨーロッパ王者とコパ・アメリカの保持者を集めたショーケースマッチで、ワールドカップ以外の国際カレンダーで最も権威のあるイベントの一つになる。
この試合は、全体で4回目のフィナリッシマとなるが、今世紀に入ってこのトロフィーが争われるのはわずか2回目だ。アルゼンチンが現在の保持者で、2022年にウェンブリーでイタリアを3-0で破った。以前の大会では、1985年にフランスがウルグアイを破り、1993年にアルゼンチンがPK戦でデンマークを下した。
この対戦は、関連する個人的な物語により世界的な注目を集めている。この試合では、バルセロナの神童ヤマルが、A代表の国際レベルで初めてメッシと対戦することになる。ヤマルはスペインのためにアルゼンチンのキャプテンと対峙する可能性が高く、サッカーの現在と未来の象徴的な衝突となる。
フィナリッシマは単なる一度限りのトロフィー以上のもので、UEFAとCONMEBOLの間の進行中のパートナーシップにおけるフラッグシップイベントとして機能している。ヨーロッパの王者と南米の王者を対決させることで、この試合は大陸の卓越性を祝いながら、ファンに国際サッカーの2つの支配的な地域間の稀有な対戦を提供するように設計されている。
アルゼンチンにとって、この舞台は感情的な重要性の層を追加する。ルサイル・スタジアムは、メッシが2022年にワールドカップを掲げた場所であり、ラ・アルビセレステがサッカーで最も切望される賞を36年待って獲得した場所だ。一方、スペインはヨーロッパ王者として、2026年ワールドカップの優勝候補の一つとして到着する。
スポットライトは必然的にヤマルとメッシの対戦に落ち、この組み合わせはバルセロナとの共有されたつながりを考えると、ほとんど詩的に感じられる。両者とも左利きの右ウインガーで、両者とも象徴的な背番号10のシャツを着用しており、両者ともラ・マシアから世代を代表する才能として現れた。ただし、現在はキャリアの非常に異なる段階にある。
わずか18歳のヤマルは、すでにクラブと代表の両方で中心人物となっており、スペインのヨーロッパ選手権の成功で重要な役割を果たした。定期的にメッシと比較されているが、アルゼンチンのレジェンドの後継者として位置づけられるのではなく、自分自身の道を歩みたいと主張。これらの物語を和らげようと繰り返し試みた。
しかし、彼らの関係は、この確認された対戦よりもはるかに遡る。2007年の慈善カレンダー撮影中に赤ちゃんのヤマルとポーズをとるメッシの画像がユーロ2024中に再浮上し、追加の写真ではヤマルがまだアカデミーの選手で、メッシが世界を席巻する力の頂点にいた頃、バルセロナのトレーニンググラウンドで2人が一緒にいる様子が示されている。
注目は3月27日に移り、スペインとアルゼンチンがスポーツ的および象徴的な重みを持つ試合のためにカタールで対戦する。フィナリッシマは90分で決着がつき、スコアが同点のままの場合はPK戦が使用され、ルサイル・スタジアムでその夜の明確な勝者が決まる。
両チームにとって、この試合は2026年ワールドカップに向けたより広範な準備の一部も形成している。スペインとアルゼンチンは拡大された大会の優勝候補の一つであり、フィナリッシマはそれぞれの連盟外のエリート対戦相手に対して自分たちを試す稀有な機会を提供することになる。
