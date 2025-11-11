Getty Images Sport
「緊張なんてない！」ヤマル負傷問題は大した問題ではなかった？スペインサッカー協会会長がフリック監督に言及
バルセロナのFWラミン・ヤマルは、鼠径部周囲の軟部組織の断裂に起因する慢性的な鼠径部損傷「鼠径部痛」と診断された後も「不快感」を感じつつ、直近4試合のうち3試合でフル出場を果たしている。
ライバルであるレアル・マドリード戦（1-2で敗戦）で先発出場し、続くエルチェ戦でも88分間プレー。 先週はUEFAチャンピオンズリーグのクラブ・ブルージュ戦と週末のセルタ・ビーゴ戦（アウェーで4-2勝利）でフル出場を果たした。
バルセロナでのレギュラー復帰を理由に、スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、ジョージア戦とトルコ戦を控えたFIFAワールドカップ予選にヤマルを招集した判断を説明した。
「答えは明らかだ。彼の直近の試合を観戦したが、完璧なコンディションにあると確信している」とデ・ラ・フエンテ監督は記者会見で述べた。
「彼の監督は出場可能と評価した。彼は本来のプレーを取り戻しつつあり、我々はそれを歓迎する。我々が適切と判断する限り、彼は代表に残留するだろう」
「先日の試合を観たが、ラミンはプレー可能な状態だ。我々には非常に重要な2試合が控えており、最高の選手を起用する必要がある。ワールドカップ出場をかけた極めて重大な試合であり、価値は非常に大きい。最高の選手たちと共に戦いたい」
9月の国際試合期間中、ヤマルはスペイン代表での活動中に負傷した。この若きスター選手の負傷にバルセロナのハンジ・フリック監督は激怒し、デ・ラ・フエンテ監督とスペインサッカー連盟（RFEF）を「選手をケアできていない」と痛烈に批判した。
「ラミン・ヤマルは出場不可能だ。彼は痛みを抱えたまま代表に帯同し、練習もできなかった」とフリック監督は当時語った。
「彼らはヤマルに鎮痛剤を投与して出場させた。どの試合でも少なくとも3点リードしていたのに、彼は73分と79分間プレーし、試合間には練習すらできなかった。これは選手へのケアとは言えない。非常に残念だ」
デ・ラ・フエンテ監督は舌戦を展開し、RFEFも当時ヤマルの脆弱な状態についてバルセロナが一切の連絡を怠ったと報じられた件で反撃した。「今日、私の祖国でこの瞬間を楽しんでいる私が、ハンジ・フリックの発言を覚えていると思うか？いや、興味はない」とデ・ラ・フエンテ監督は9月に記者団へ語った。
10月、フリック監督はこの確執に新たな展開をもたらし、自身の発言を擁護してこう付け加えた。
「私は選手を守り、支えたい。それだけのことだ。多くのことが起きた。私にとってはこれで終わりだ。この状況について悪いことは何もない。 相手側の立場も理解している。私にとっても、彼（デ・ラ・フエンテ）にとっても容易なことではない。私は選手を守らねばならない。それが普段より声を大きくした理由だ。後悔はしていない。今重要なのは、選手、クラブ、スペインサッカー連盟[RFEF]が共にこの状況を管理することだ。我々は協力して対処しなければならない」
RFEF会長のラファエル・ルザン氏は『Movistar+』の取材に対し、連盟と代表チームが各クラブと常に連絡を取り合っていると説明した。
「我々は協調して行動しており、今後もそうする。クラブの意向が最優先であり、代表チームでは選手を細心の注意をもって扱う必要があるからだ。この点に関して緊張なんてない！」
「ラミンはもちろん、代表チームの全選手に対して同様の対応を取っている。選手は最終的にクラブに所属しており、スペインサッカー連盟と各クラブ監督の間にあるような完璧な連携が不可欠だ」
「ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は全員と良好な関係を築いてる。そしてバルセロナのフリック監督は自チームの選手が万全の状態でいることを望んでおり、今回の件は些細な意見の相違に過ぎない。我々の立場からすれば、緊張関係は一切存在しなかったのですから、事態がエスカレートすることはなかった」
スペイン代表はジョージアと対戦し、翌週にはトルコを迎え撃つ。
デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは現在、ワールドカップ予選グループ首位に立ち、来年の本大会出場権を既に確保している。4試合で15得点を挙げ、未だ失点ゼロを維持している。
