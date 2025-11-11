「緊張なんてない！」ヤマル負傷問題は大した問題ではなかった？スペインサッカー協会会長がフリック監督に言及

バルセロナのFWラミン・ヤマルは、鼠径部周囲の軟部組織の断裂に起因する慢性的な鼠径部損傷「鼠径部痛」と診断された後も「不快感」を感じつつ、直近4試合のうち3試合でフル出場を果たしている。

ライバルであるレアル・マドリード戦（1-2で敗戦）で先発出場し、続くエルチェ戦でも88分間プレー。 先週はUEFAチャンピオンズリーグのクラブ・ブルージュ戦と週末のセルタ・ビーゴ戦（アウェーで4-2勝利）でフル出場を果たした。

バルセロナでのレギュラー復帰を理由に、スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、ジョージア戦とトルコ戦を控えたFIFAワールドカップ予選にヤマルを招集した判断を説明した。

「答えは明らかだ。彼の直近の試合を観戦したが、完璧なコンディションにあると確信している」とデ・ラ・フエンテ監督は記者会見で述べた。

「彼の監督は出場可能と評価した。彼は本来のプレーを取り戻しつつあり、我々はそれを歓迎する。我々が適切と判断する限り、彼は代表に残留するだろう」

「先日の試合を観たが、ラミンはプレー可能な状態だ。我々には非常に重要な2試合が控えており、最高の選手を起用する必要がある。ワールドカップ出場をかけた極めて重大な試合であり、価値は非常に大きい。最高の選手たちと共に戦いたい」