キックオフ：日本時間2026年1月5日(月)5:00

放送・配信：U-NEXT、DAZN

久保建英所属のレアル・ソシエダが強豪アトレティコ・マドリーと本拠地エスタディオ・アノエタで対戦する。

昨季に続き主力の流出のあったレアル・ソシエダは今季もここまで低迷。リーグ戦17試合を終えて勝ち点17の16位と降格争いに巻き込まれる中、12月にはフランシスコを解任し、新指揮官にマタラッツォが就任した。前節から2週間の準備期間があることは新指揮官を迎えたチームにとっての朗報となり、高い強度のハイプレスを採用する同指揮官の下でチームが初陣となるアトレティコ戦でどのようなパフォーマンスを見せるか注目だ。また、前節のレバンテ戦で今季2得点目をマークした久保は新指揮官のプレースタイルの下で躍動し、強豪からの勝ち点奪取に貢献できるか。

対するアトレティコ・マドリーは、バルセロナ、レアル・マドリーの2強に続くラ・リーガ3位につけている。首位との勝ち点差はあるものの、公式戦4連勝と最高の形で2025年を終えており、年明けの巻き返しに期待がかかる。2026年初戦はレアル・ソシエダの本拠地に乗り込む一戦だ。レアル・ソシエダ相手に直近の7試合で負けなし（5勝2分け）で、リーグ戦に至っては2019年に黒星を喫したのを最後に安定した結果を残している。新体制となった相手から着実に勝ち点を手にして、2強に食らいつきたいところだ。