レアル・ソシエダvsアトレティコ・マドリーの予想スタメン・見どころ・中継予定｜2025-26ラ・リーガ第18節

1月5日(月)開催のラ・リーガ第18節レアル・ソシエダとアトレティコ・マドリーの一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

    レアル・ソシエダvsアトレティコ｜見どころ

    キックオフ：日本時間2026年1月5日(月)5:00
    放送・配信：U-NEXTDAZN

    久保建英所属のレアル・ソシエダが強豪アトレティコ・マドリーと本拠地エスタディオ・アノエタで対戦する。

    昨季に続き主力の流出のあったレアル・ソシエダは今季もここまで低迷。リーグ戦17試合を終えて勝ち点17の16位と降格争いに巻き込まれる中、12月にはフランシスコを解任し、新指揮官にマタラッツォが就任した。前節から2週間の準備期間があることは新指揮官を迎えたチームにとっての朗報となり、高い強度のハイプレスを採用する同指揮官の下でチームが初陣となるアトレティコ戦でどのようなパフォーマンスを見せるか注目だ。また、前節のレバンテ戦で今季2得点目をマークした久保は新指揮官のプレースタイルの下で躍動し、強豪からの勝ち点奪取に貢献できるか。

    対するアトレティコ・マドリーは、バルセロナ、レアル・マドリーの2強に続くラ・リーガ3位につけている。首位との勝ち点差はあるものの、公式戦4連勝と最高の形で2025年を終えており、年明けの巻き返しに期待がかかる。2026年初戦はレアル・ソシエダの本拠地に乗り込む一戦だ。レアル・ソシエダ相手に直近の7試合で負けなし（5勝2分け）で、リーグ戦に至っては2019年に黒星を喫したのを最後に安定した結果を残している。新体制となった相手から着実に勝ち点を手にして、2強に食らいつきたいところだ。

    レアル・ソシエダ｜予想スタメン

    ■GK
    レミロ

    ■DF
    エルストンド、マルティン、スペルディア、ゴメス

    ■MF
    ゴロチャテギ、久保、スチッチ、マリン、ゲデス

    ■FW
    オヤルサバル

    ■監督
    マタラッツォ

    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：オスカールソン
    負傷選手情報：エレーラ、バレネチェア

    アトレティコ・マドリー｜予想スタメン

    ■GK
    オブラク

    ■DF
    ジョレンテ、プビル、ハンツコ、ルッジェーリ

    ■MF
    シメオネ、コケ、バリオス、ゴンサレス

    ■FW
    セルロート、アルバレス

    ■監督
    シメオネ

    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：バエナ
    負傷選手情報：ヒメネス、ラングレ

    レアル・ソシエダvsアトレティコ・マドリー｜注目選手

    ■レアル・ソシエダ | 久保建英

    レアル・ソシエダの注目は久保。4季目を迎えた今季、チームが低迷する中、同選手は一時ポジションを失いかけることもあったが、前節のレバンテ戦で開幕節以来となる今季2得点目を挙げ、良い形で2025年を締めくくった。

    低迷するレアル・ソシエダは12月に指揮官交代に踏み切り、マタラッツォを招聘。高強度のハイプレスを採用する同指揮官の下で久保は復調できるか。マジョルカ時代に得点を挙げたのを最後にアトレティコ戦7試合で得点に絡めていない同選手は、ピッチ上でインパクトを残してチームにリーグ戦5試合ぶりの勝利をもたらせるか。

    ■アトレティコ・マドリー | アレクサンデル・セルロート

    アトレティコ・マドリーの注目選手はセルロート。2季にわたってレアル・ソシエダでもプレーした同選手は、昨季からアトレティコ・マドリーに在籍し、今季はここまで公式戦22試合に出場してチーム3位となる5得点を記録する。

    そんなセルロートは古巣レアル・ソシエダ戦でここまで4試合5得点を記録。特に昨季のホームでの一戦では1試合4得点を挙げる大活躍を残して快勝に大きく貢献した。古巣の本拠地での一戦ではビジャレアル時代に得点した経験もあり、再びチームの攻撃の核になって相手守備陣の脅威になることが予想される。

    レアル・ソシエダvsアトレティコ・マドリー｜放送・配信予定

    2025-26シーズンのラ・リーガは『U-NEXT』と『DAZN』が、それぞれ全試合ライブ配信する。そのため、地上波やBS/CSでのテレビ放送は予定されていない。

    U-NEXT
    (ポイント利用可能)    		視聴はこちら
    DMM×DAZNホーダイ
    (DAZN月額プラン最安値)    		視聴はこちら
    DAZN
    (年間プランがおすすめ)    		視聴はこちら
