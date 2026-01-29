エンバペがベンフィカ戦の惨敗を受けてチームメイトを非難「欲求が足りない！」

エンバペはその後も言葉を続け、チームの一貫性のなさに明らかな苛立ちを露呈させた。レアル・マドリーは、コパ・デル・レイで格下アルバセテに屈辱的な敗北を喫した直後、ラ・リーガで2連勝を飾り、さらに欧州の舞台でもモナコに6-1で圧勝するなど、復調の兆しを見せていたからだ。

「今日我々がやったことは、およそ正常なことではなかった。トップ8に入って試合数を2試合減らし、チームの負担を軽くするという明確な目標があったにもかかわらず、あまりにも最悪なスタートを切ってしまった（内容的には）彼らが先制して当然だった。我々は一度のチャンスを活かして得点し、それで試合を立て直せると思ったが、実際にはその逆だった。彼らの方が一貫して優れており、もしハーフタイムの時点で5-1とリードを広げられていたとしても、誰も驚かなかっただろう」

「起きてしまったことを変えようという強い意図を持って後半に臨んだ。しかし、ダイレクトプレーから手痛いゴールを許し、そこで試合は終わってしまった。1点ビハインドの状況で押し込もうとしても、相手は巧みに時間を浪費してくる。それもフットボールの一部だが、我々は試合のペースを握れず、決定機を作るための創造性も不十分だった」

さらに、ウクライナ人GKトルビンにまでゴールネットを揺らされた屈辱的な4点目について問われると、エンバペは吐き捨てるように付け加えた。

「4点目が入ったところで、敗北という結果そのものが変わるわけではない。だが、あれは少し恥ずべきことだ」