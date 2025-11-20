エンバぺが負傷離脱後にドバイを訪問？フランス国内で物議

フランス代表のキャプテンであるFWキリアン・エンバぺが、アゼルバイジャンでのFIFAワールドカップ最終予選を欠場したことで新たな緊張が生じている。

同FWが代表チームから離脱した直後にドバイへ渡航したためだ。ディディエ・デシャン監督から出場不可と宣言されたレアル・マドリーのスター選手は、クラブのトレーニングスケジュールに復帰する前にマドリードでメディカルチェックを受ける予定だった。しかしInstagramアカウント『Drikcfootball』が投稿したタグによると、同FWは先週土曜日の朝にパリからドバイへ向けて出発していた。

『レキップ紙』によれば、エンバぺは高級ホテル「アトランティス・ザ・ロイヤル」に数日間滞在し、「パデル・ワン」クラブ（パデルをプレーできる施設）を訪れたが、実際にプレーしたのか単に参加しただけかは不明だ。 この旅行は、フランスサッカー連盟（FFF）が「右足首の炎症により追加検査が必要」と説明する声明を発表したわずか24時間後に行われた。なお、この声明はウクライナ戦で勝利し、ワールドカップ出場権を確定させた直後のことだった。

レアル・マドリーで検査を受けずに突然ドバイへ寄り道したこの行動は、2024年秋を想起させる厳しい疑問を投げかけている。当時、レアル・マドリー移籍直後のエンバペが代表チームを繰り返し欠場したことで既に摩擦が生じていたのだ。今回の件で、フランス国内では再び、彼の体調管理やコミュニケーション、国際試合期間中の個人的活動のタイミングについて疑問の声が多数上がっている。