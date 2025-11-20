Getty Images Sport
エンバぺが負傷離脱後にドバイを訪問？フランス国内で物議
フランス代表のキャプテンであるFWキリアン・エンバぺが、アゼルバイジャンでのFIFAワールドカップ最終予選を欠場したことで新たな緊張が生じている。
同FWが代表チームから離脱した直後にドバイへ渡航したためだ。ディディエ・デシャン監督から出場不可と宣言されたレアル・マドリーのスター選手は、クラブのトレーニングスケジュールに復帰する前にマドリードでメディカルチェックを受ける予定だった。しかしInstagramアカウント『Drikcfootball』が投稿したタグによると、同FWは先週土曜日の朝にパリからドバイへ向けて出発していた。
『レキップ紙』によれば、エンバぺは高級ホテル「アトランティス・ザ・ロイヤル」に数日間滞在し、「パデル・ワン」クラブ（パデルをプレーできる施設）を訪れたが、実際にプレーしたのか単に参加しただけかは不明だ。 この旅行は、フランスサッカー連盟（FFF）が「右足首の炎症により追加検査が必要」と説明する声明を発表したわずか24時間後に行われた。なお、この声明はウクライナ戦で勝利し、ワールドカップ出場権を確定させた直後のことだった。
レアル・マドリーで検査を受けずに突然ドバイへ寄り道したこの行動は、2024年秋を想起させる厳しい疑問を投げかけている。当時、レアル・マドリー移籍直後のエンバペが代表チームを繰り返し欠場したことで既に摩擦が生じていたのだ。今回の件で、フランス国内では再び、彼の体調管理やコミュニケーション、国際試合期間中の個人的活動のタイミングについて疑問の声が多数上がっている。
フランス代表のデシャン監督は緊張を和らげようとしたが、かえって議論に新たな要素を加える結果となった。『レキップTV』のインタビューで、選手を離脱させた長期にわたる足首の問題について説明し、「彼はほぼ慢性的な炎症を抱えている。この足首の問題はすでにしばらく続いているからだ。たとえプレーに支障がなくても」と述べた。 「我々は既に予選通過を決めている以上、リスクを取る必要はないと判断し、レアル・マドリーに復帰させることにした」
フランスサッカー連盟（FFF）のフィリップ・ディアロ会長は、このフォワードの重要性を振り返り、こう語った。
「彼は現在、スポーツ的に微妙な局面にある。世界最高の選手である彼は、フランス代表にとってかけがえのない存在だ。ただ一つ願うのは、彼が最高の状態に戻り、3月の次期招集で再び我々の元に戻り、これまで通り全てを捧げてくれることだ」
エンバぺは10月4日のビジャレアル戦で負傷して以来、足首の不快感を抱え続けている。プレーを続けているものの、痛みは完全には治まっておらず、デシャン監督もこの問題が再発しやすいことを認めている。
しかし論争は負傷問題に留まらない。
レアル・マドリーのスター選手は、ストックホルムでの性的暴行疑惑（本人は強く否定）が浮上した時期と重なり、フランス代表から6カ月間遠ざかっていた。フランス当局にとって、こうしたピッチ外での騒動と繰り返される「足首の問題」が相まって、選手の不在が大きな物語の一部となる今、彼は厳しい監視下に置かれ続けている。
今回の炎症を理由にフランス代表を離脱した直後にドバイに向かった事態は、さらに不満を募らせている。
エンバぺの欠場に関する騒ぎにもかかわらず、レアル・マドリーはさらなる健康診断を行う予定はないようだ。
このフォワードは、治療のためにマドリードに戻る予定で、木曜日の練習は予定されておらず、金曜日に予定通り練習を行えば、シャビ・アロンソ監督が週末のエルチェ戦に同選手をスタメンで起用する見込みだ。
レアル・マドリード内部では、足首の怪我よりも、パリ・サンジェルマンとの法的な争いによる心理的な負担の方が注目されているようだ。それでも、スポーツの観点では、レアル・マドリーがラ・リーガとヨーロッパの過密な試合日程を乗り切る上で、エンバぺは依然として重要な存在である。
フランスにとっては、3月の国際試合が注目される。エンバぺが完全に回復して出場可能になれば、この論争は収まるだろう。しかし、さらに欠場が続けば、かつての緊張が再び表面化するだろう。
