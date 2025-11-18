ベンゼマ、今季絶好調のエンバペに関する持論を展開

ベンゼマ自身、かつてレアル・マドリーのストライカーとしてクラブで648試合354得点を記録。彼はエンバペの活躍を称賛しつつも、さらなる得点を挙げるには追加のサポートが必要だと考えている。

「エンバペは今シーズン、格段に良くなっている。得点することは彼にとって新しいことではない」

「PSGでもそうだったし、レアル・マドリーでもさらに多くのゴールを決めるだろう。 キリアンに求めるのは、チャンスを確実に決めることだ。それがレアル・マドリーの （得点力）の在り方だ」

元フランス代表選手はまた、エンバペがブラジル人同僚のヴィニシウス・ジュニオールとより連携するよう促し、こう語った。

「レアル・マドリーは彼を必要としている。アトレティコ・マドリー戦やリヴァプール戦のように、彼が得点しなければならない試合がある。相手は守備的に構えるチームだ。彼はその状況でステップアップし、働きかける必要がある。ヴィニ・ジュニオールと連携しなければならない。レアル・マドリーは、チャンピオンズリーグを勝ち取るために、こうした瞬間のエンバペを待っている。 他の選手たちと共に行動できるはず、単独では不可能だ。ヴィニシウスや他の選手たちが必要だ…それが現実だよ。ヴィニシウス、エンバペ、ロドリゴ、ベリンガム…彼らは意思疎通を図らねばならない。得点役とアシスト役を存在させるんだ」