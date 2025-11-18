Getty/GOAL
ベンゼマ、今季絶好調のエンバペに関する持論を展開
今シーズン、キリアン・エンバペはレアル・マドリーの旗手として、16試合で18得点を挙げる活躍を披露。独力でロス・ブランコスを支えてきた。 2024年の加入以来チームの主力として、カルロ・アンチェロッティ監督時代から現在のシャビ・アロンソ監督時代まで、最も重要な選手であり続けている。前季主要タイトルを全て逃したマドリーが今季の完全制覇を目指す中、ベンゼマはエンパぺについて、「昨季リーガ得点王との連携を深め、他の選手たちがステップアップすることが求められる」と語った。
ベンゼマ自身、かつてレアル・マドリーのストライカーとしてクラブで648試合354得点を記録。彼はエンバペの活躍を称賛しつつも、さらなる得点を挙げるには追加のサポートが必要だと考えている。
「エンバペは今シーズン、格段に良くなっている。得点することは彼にとって新しいことではない」
「PSGでもそうだったし、レアル・マドリーでもさらに多くのゴールを決めるだろう。 キリアンに求めるのは、チャンスを確実に決めることだ。それがレアル・マドリーの （得点力）の在り方だ」
元フランス代表選手はまた、エンバペがブラジル人同僚のヴィニシウス・ジュニオールとより連携するよう促し、こう語った。
「レアル・マドリーは彼を必要としている。アトレティコ・マドリー戦やリヴァプール戦のように、彼が得点しなければならない試合がある。相手は守備的に構えるチームだ。彼はその状況でステップアップし、働きかける必要がある。ヴィニ・ジュニオールと連携しなければならない。レアル・マドリーは、チャンピオンズリーグを勝ち取るために、こうした瞬間のエンバペを待っている。 他の選手たちと共に行動できるはず、単独では不可能だ。ヴィニシウスや他の選手たちが必要だ…それが現実だよ。ヴィニシウス、エンバペ、ロドリゴ、ベリンガム…彼らは意思疎通を図らねばならない。得点役とアシスト役を存在させるんだ」
苦戦を強いられた時期を経て、ジュード・ベリンガムは失っていた得点感覚を徐々に取り戻しつつある。これは肩の負傷と、シャビ・アロンソ監督下でのマドリーの戦術変更が影響している。9月中旬の負傷復帰後、このイングランド人MFはチャンピオンズリーグのユヴェントス戦で決勝点を決めるなど3得点を挙げ、1アシストを記録している。ベンゼマは彼についてこう語った。
「ベリンガムに得点しろとは言わない。それはエンバペの仕事だ。10番役をしろとも言わない。それがベリンガムの役割だからだ。彼らが話し合う必要がある。今は調子が上がっているが、レアル・マドリーが彼を必要とする瞬間にもっと集中すべきだ。彼にはそれを成し遂げる全てが備わっているのだから」
アロンソ率いるチームは11月23日のエルチェ戦で復帰する。ただし、12月7日まではアウェー戦が続く。彼らは最近、スペイン初となるNFL試合が開催されたベルナベウの変貌を目の当たりにした。このメガイベントの影響でホームゲームは延期されていたが、12月7日には国内リーグでセルタ・ビーゴ戦を控え、ホームに戻ってくる。 その間には、オリンピアコス（11月26日）、ジローナ（11月30日）、アスレティック・クラブ（12月3日）との試合が組まれている。
