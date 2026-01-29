「まだ何をするかは言えない」ベンゼマが欧州復帰へ？アル・イテハドでのプレーを拒否か

昨年11月、2022年のバロンドール受賞者は、来季もアル・イテハドでプレーしているかどうか確信が持てないと認めた。

「確かにここでの契約は終了間近だ。残留するか去るか、まだ何をするかは言えない。多くの要素に依存する。12月には38歳になるが、あと2年はサッカーを続けられると思っている」「クラブの意向次第だ。直接話し合って判断したい。最善はここでの継続だが、あと1、2年だけという形は望まない」

元フランス代表のストライカーは、欧州のクラブが2026-27シーズンに向けた獲得に興味を示していると明かした。

「確かに欧州からのオファーは受けている。全てを考慮し、賢明に選択し、自分が心地よく感じられる場所を見極める必要がある。とはいえ、ここでの居心地の良さや周囲の愛情を忘れてはいない。いずれにせよ、半年でサッカーや競技を辞めるつもりはない」

現在、『フット・メルカート』記者のサンティ・アウナ氏は、ベンゼマがアル・イテハドからの新契約提案を拒否した後、木曜日のアル・ファテフ戦への出場を拒否したと報じている。彼はこのオファーを受け入れがたいと判断し、アル・ファテフ戦への出場を望まない決断を下したとされる。