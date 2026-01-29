Getty Images Sport
「まだ何をするかは言えない」ベンゼマが欧州復帰へ？アル・イテハドでのプレーを拒否か
カリム・ベンゼマが2023年にレアル・マドリー（ラ・リーガ）を離れアル・イテハド（サウジ・プロ・リーグ）に加入した際、このストライカーは「サウジサッカーの発展に貢献したい」と述べ、中東での「新たな挑戦」を試みたいと語った。
2023年10月、ベンゼマはこう語った。
「レアル・マドリーで成し遂げ、得た全てを踏まえ、新たな挑戦を試みる良いタイミングだと考えました。サッカーを始めるずっと前から、ずっとここに来たいと思っていた。また、ここはイスラム教の国だ。すぐに、私へのこの愛情を感じた。 ピッチ内外で心地よく過ごせている。この国は両手を広げて私を迎えてくれた。人々の愛情がひしひしと伝わってくる。それが何よりの喜びだ。サウジサッカーの発展に本当に貢献したい。アル・イテハドはあらゆる面で飛躍しようとしているプロジェクトだった。私はその物語の一端を担いたかった。それがここに来た理由だ」
時が流れ現在、ベンゼマ陣営は順調とは言えない状況だ。
- Getty Images Sport
昨年11月、2022年のバロンドール受賞者は、来季もアル・イテハドでプレーしているかどうか確信が持てないと認めた。
「確かにここでの契約は終了間近だ。残留するか去るか、まだ何をするかは言えない。多くの要素に依存する。12月には38歳になるが、あと2年はサッカーを続けられると思っている」「クラブの意向次第だ。直接話し合って判断したい。最善はここでの継続だが、あと1、2年だけという形は望まない」
元フランス代表のストライカーは、欧州のクラブが2026-27シーズンに向けた獲得に興味を示していると明かした。
「確かに欧州からのオファーは受けている。全てを考慮し、賢明に選択し、自分が心地よく感じられる場所を見極める必要がある。とはいえ、ここでの居心地の良さや周囲の愛情を忘れてはいない。いずれにせよ、半年でサッカーや競技を辞めるつもりはない」
現在、『フット・メルカート』記者のサンティ・アウナ氏は、ベンゼマがアル・イテハドからの新契約提案を拒否した後、木曜日のアル・ファテフ戦への出場を拒否したと報じている。彼はこのオファーを受け入れがたいと判断し、アル・ファテフ戦への出場を望まない決断を下したとされる。
ベンゼマは同世代最高のストライカーの一人として歴史に名を残すだろう。
リヨン時代、特にレアル・マドリーでは数多くのトロフィーを獲得し、そのうち5回はUEFAチャンピオンズリーグ優勝を経験している。
アル・イテハドでは、ベンゼマのゴールが昨シーズンのサウジ・プロリーグ優勝と国王杯制覇に貢献したが、今回のストライキはファンに好意的に受け取られないかもしれない。ベンゼマはサウジクラブで巨額の年俸を得ていることで知られているが、新たな契約オファーの詳細はまだ明らかになっていない。彼とアル・イテハドにとって興味深い時期が待ち受けている。クラブ側は彼の残留を希望していると表明している。
- Getty Images Sport
リーグ6位のアル・イテハドは今週、アウェイでアル・ファテフと対戦するが、ベンゼマ抜きでの試合となる見込みだ。
日曜にはホームでアル・ナジュマを迎え撃つが、その時点でベンゼマ出場していない場合、移籍退団の可能性も浮上するだろう。
