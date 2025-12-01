Getty/GOAL
クロップにリヴァプール復帰の可能性？本音を明かす
ユルゲン・クロップ氏はほぼ9年間にわたり、リヴァプールを権威と、栄誉を争える常連チームへと変貌させた。2020年にはトップリーグの王座を獲得し、30年に及ぶ国内制覇への渇望に終止符を打った。
2023-24シーズンの終了を機に退任。残り2年ある契約を更新しない決断を下した。過酷な役割を担い続けたクロップ氏は燃え尽き感を抱えていた。
ドイツ人指揮官は感極まる別れの際、こう語った。「私の体力は無限ではない。 もう若くはない。エネルギーが枯渇しつつある。この仕事を何度も何度も繰り返すことはできないと自覚している」と語った。
- Getty
クロップ氏はレッドブル・グループのグローバルサッカー責任者に就任したが、古巣のリヴァプールが彼の助けを必要とする場合、アンフィールドからのSOSに応じる可能性を示唆した。
彼は『The Diary of a CEO』ポッドキャストでこう語った。「イングランドでは他のチーム、別のチームを絶対に指導しないと宣言した。つまりリヴァプールなら、理論上は可能だということだ」
元リヴァプールFWエミール・ヘスキー氏は『10betカジノ』に対し、クロップ氏のリヴァプール復帰の可能性についてこう語った。
「リヴァプールで成し遂げた功績を持つ監督にとって、現在のチームの姿を見るのはつらいはずだ。あの混乱からチームを救い出し、自らの手で築いた基盤を残して去ったクロップは、特に復帰の可能性を示唆している以上、常に復帰候補として名前が挙がるだろう」
「興味深い話だ。リヴァプールファンなら彼への愛着は消えず、かつての成功を再現してほしいと願うだろう。だが、そんなことが何度あるだろうか？」
噂が絶えない中、アルネ・スロット監督率いるリヴァプールが2025-26シーズンに安定感を欠いた状況を受けて、『テレグラフ』紙はクロップ氏が「レッドブルに忠誠を誓っている」と報じ、指揮官復帰の計画はないと伝えている。
リヴァプールは過去の轍を踏むことを警戒しているとも伝えられる。マイケル・エドワーズ氏やジュリアン・ウォード氏らフェンウェイ・スポーツ・グループ（FSG）幹部が監督交代後にアンフィールドに復帰する中、「クロップ復帰は絶対に望まない」とされている。
前季の優勝で「彼抜きでも勝てる」ことを証明したからだ。
しかしスロット監督は「解任の免罪符はない」と警告されており、FSGは組織全体の利益のためには「冷酷な決断」を下すことで知られている。
- Getty Images
アンフィールドの役員室では「監督も選手同様、調子の波がある」という認識が共有されているため、現時点では時機を待つ構えだ。また、記録的な夏の大型補強を受けて「多くの新戦力は本領を発揮するまでに時間を要し、FWモハメド・サラーやDFヴィルジル・ファン・ダイクのような即戦力ばかりではない」ことも理解されている。
FSGは「サッカーが無視できない普遍的なルール」が存在することを認識しており、調子の低下に対する代償を「必ず監督が払う」と理解している。スロット監督率いるリヴァプールは今季プレミアリーグ13試合で6敗を喫し、優勝争いから9ポイント離されるなど、すでにタイトル防衛は絶望的だ。
後任候補としてクロップの名が浮上する可能性はあるが、レッドブルでのストレスの少ない立場を離れて戦術ボードを再び取り出すことに、彼は急いでいない。スロット監督のリヴァプールでの旅が早期に終了した場合、「救いの騎士」として登場するのはクロップ氏ではないと、『テレグラフ紙』は報じている。
広告