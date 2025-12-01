クロップにリヴァプール復帰の可能性？本音を明かす

ユルゲン・クロップ氏はほぼ9年間にわたり、リヴァプールを権威と、栄誉を争える常連チームへと変貌させた。2020年にはトップリーグの王座を獲得し、30年に及ぶ国内制覇への渇望に終止符を打った。

2023-24シーズンの終了を機に退任。残り2年ある契約を更新しない決断を下した。過酷な役割を担い続けたクロップ氏は燃え尽き感を抱えていた。

ドイツ人指揮官は感極まる別れの際、こう語った。「私の体力は無限ではない。 もう若くはない。エネルギーが枯渇しつつある。この仕事を何度も何度も繰り返すことはできないと自覚している」と語った。