Getty Images Sport
ナーゲルスマンがシュティラー招集見送りについて説明「二人の非常に優れた競争相手がいる」
シュティラーはシュトゥットガルトでのパフォーマンスにより、多数のクラブから注目を集め、セバスティアン・ヘーネス監督の下で輝きを放つことで将来有望なスター選手と考えられている。だが、ナーゲルスマン監督は11月の代表メンバーに彼を招集しなかった。ドイツはワールドカップ予選でルクセンブルクとスロバキアと対戦する予定だ。
- Getty Images Sport
シュティラーは代表キャップ5試合を持っているが、バイエルンのアレクサンダー・パヴロヴィッチとドルトムントのフェリックス・ヌメチャが代わりに選ばれたため、メンバーから外された。ナーゲルスマン監督は記者会見で次のように述べた。
「彼とセバスティアン・ヘーネスと非常に良い意見交換をした。私は二人に自分の決定を説明した。アンジェロはシュトゥットガルトにとって重要な選手だ。彼の成長は正しい方向に向かっている。10月の合宿前よりも今シーズンは大幅に良くなっている。そのメッセージも彼に伝えた。しかし、私たちにはフェリックス・ヌメチャとアレクサンダー・パヴロヴィッチという二人の非常に優れた競争相手がいて、彼らは素晴らしいシーズンを送っている。現時点では彼らがやや先を行っていると見ているんだ」
シュトゥットガルトのヘーネス監督はシュティラーの招集見送りに動揺したが、38歳の代表監督の仕事の力学は理解している。彼は次のように述べた。
「私の見解では、アンジェは私たちのポジティブな発展における明確な要因だったので驚いたことを隠さない。私たちは彼が招集されると想定していた。一方では、それは正当で理解できることだと思う。ユリアン・ナーゲルスマンは代表監督だ。彼は多くのことを考慮し、持っている情報に基づいて決定を下さなければならない。それなら、私たちは単純にそこにチェックマークを付けることができる」
ヘーネス監督は、代表監督と直接連絡を取っていることも認めた。
「私たちは常に連絡を取り合っているが、それは公にするものではない。しかし、それは完全に正常なことだ。幸いなことに、この2年間、私たちには多くの代表選手がいるので、コミュニケーションは活発だ。私は彼と、アンジェロと連絡を取っているが、こうしたことは常に慎重かつプロフェッショナルに非公開で話し合いたいと考えている」
シュティラー本人も感想を求められた。「内部で話し合った。それで十分だ」と『RTL』に語った。さらなるコメントを求められると、「ノーコメント」と答えた。
- AFP
ドイツ代表が国際試合の準備をする一方で、シュティラーはシュトゥットガルトのキャンプに残る。ブンデスリーガで4位につけ、7勝21ポイントを獲得しているシュティラーのチームは、11月22日にドルトムントとの試合で復帰。その5日後には、ヨーロッパリーグでゴー・アヘッド・イーグルスと対戦する。シュトゥットガルトはヨーロッパリーグで苦戦しており、4試合を終えて6ポイントしか獲得していない。ゴー・アヘッド・イーグルスは順位表で彼らのすぐ下に位置しており、ヘーネス監督のチームに厳しい挑戦を仕掛けることを目指している。
シュティラーのシュトゥットガルトでの将来についての憶測は、しばらく前から高まっている。マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリーが24歳の彼に興味を持っていると言われている。彼はバイエルンのユースシステムで育ち、その後、ホッフェンハイムに移籍してブンデスリーガでブレイクした。そこで2シーズンをフルに過ごした後、2023年にシュトゥットガルトへの移籍を選んだ。それ以来、ドイツのクラブで公式戦98試合に出場しており、現在の契約は2年以上残っている。
