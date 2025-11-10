ナーゲルスマンがシュティラー招集見送りについて説明「二人の非常に優れた競争相手がいる」

シュトゥットガルトのヘーネス監督はシュティラーの招集見送りに動揺したが、38歳の代表監督の仕事の力学は理解している。彼は次のように述べた。

「私の見解では、アンジェは私たちのポジティブな発展における明確な要因だったので驚いたことを隠さない。私たちは彼が招集されると想定していた。一方では、それは正当で理解できることだと思う。ユリアン・ナーゲルスマンは代表監督だ。彼は多くのことを考慮し、持っている情報に基づいて決定を下さなければならない。それなら、私たちは単純にそこにチェックマークを付けることができる」

ヘーネス監督は、代表監督と直接連絡を取っていることも認めた。

「私たちは常に連絡を取り合っているが、それは公にするものではない。しかし、それは完全に正常なことだ。幸いなことに、この2年間、私たちには多くの代表選手がいるので、コミュニケーションは活発だ。私は彼と、アンジェロと連絡を取っているが、こうしたことは常に慎重かつプロフェッショナルに非公開で話し合いたいと考えている」

シュティラー本人も感想を求められた。「内部で話し合った。それで十分だ」と『RTL』に語った。さらなるコメントを求められると、「ノーコメント」と答えた。