レアルOBが地位が上昇していると語る選手とは？ベリンガムとともにギュレルを称賛
「アルダはすべてを改善する過程にある」とシャビ・アロンソ監督は、2週間前のチャンピオンズリーグ・ユヴェントス戦後、記者団に語った。
「彼は20歳で、すでにここで何試合かプレーしている。彼の年齢と質を考えると、私たちは彼をサポートしなければならない。彼は意思決定とプレスを改善する必要があるが、多くの良い資質を持っている」
元レヴァークーゼンの監督は、クラブ・ワールドカップ前にレアル・マドリーの指揮を執って以降、ギュレルを世界で最もクリエイティブで影響力のあるミッドフィールダーの1人に変貌させた。彼は昨シーズンわずか2,197分しかプレーできなかったが、今シーズンは先発ラインナップでの役割を確立した。「彼は試合に素晴らしい意味を与える」とアロンソ監督はギュレルへのさらなる賞賛を浴びせながら付け加えた。「彼が関与すると、チームのダイナミクスが良くなる。私は彼の進歩に非常に満足しているが、もっと求めている。彼は本当にサッカーをすることを楽しんでいるんだ。パスを見つけたい、フリーキックを蹴りたい。（フロリアン）・ヴィルツはレヴァークーゼンでそうだった。彼は若いが、素晴らしい選手だ」
しかし、彼はベリンガムを「世界で最も完成度の高い選手の1人」として称賛し、ベリンガムとギュレルがお互いに刺激し合い、ラインナップで一緒に活躍できることを何度も繰り返した。「ジュードを非常に嬉しく思う。怪我の後、彼には良い試合が必要だった」とアロンソ監督はユヴェントス戦後に語った。この試合でベリンガムは唯一のゴールを決めた。「ゴール以外にも、彼は中間ポジションで非常に良くプレーした。後半は彼を非常にうまく見つけることができた。私は彼のことを非常に嬉しく思う。彼は非常に完成度の高い試合をした。スペースがなかった。ラインの間で彼を見つけるのは難しかった。そして彼は得点した。私は彼のことを非常に嬉しく思う。彼は楽しみ、競争力があった」
「彼はミッドフィールダーで、組み立てる質とフィニッシュする決意を持っている。彼は多くのグラウンドをカバーするタイプの選手だ。彼は多くの異なる資質を持っている。だから彼はとても完成度が高く、世界で最も完成度の高い選手の1人なんだ」
『カデナ・セール』の番組『El Larguero』で、ミヤトヴィッチはギュレルを称賛し、エンバペとの素晴らしいケミストリーを強調した。
「アルダ・ギュレルはすでに6アシストを記録しており、それらすべてエンバペへのものだ。有望なパートナーシップだろう？間違いなくね。もし私がレアル・マドリーの選手だったら、私の第一選択は常にエンバペを探すことだ。なぜなら彼は非常に多くの解決策を提供してくれるからね、そうだろう？しかしそれとは別に、そう、彼らはお互いを非常によく理解している」
「彼はすでに不動のスターターのように見え始めている若者で、それは彼にとって非常に重要だが、レアル・マドリーのようなチームでは、もっともっと与え続けなければならないことを知らなければならない。特に全員を味方につけるまではね。そして私は彼が正しい道を歩んでいると思うが、彼はもっと頑張らなければならない」
それから彼はベリンガムについて語り、次のように述べた。
「彼はエンバペと並んで、レアル・マドリーが持つ最高の選手だと思う。私たちに最も自信を与えてくれる選手だ」
エンバペは今シーズン好調で、14試合で18ゴールを記録しており、そのうち6ゴールはペナルティキックから生まれている。注目すべきは、彼の非ペナルティゴール12得点のうち、半分がギュレルによって作られたこと。それは2人のピッチ上でのケミストリーの成長を裏付けている。ギュレルは今シーズン3ゴールも決めており、中盤からプレーを組み立てる役割を任されながら前線でも影響力を与えている。
一方、過去数週間のレアル・マドリーにとって最大のポジティブな要素は、ベリンガムのパフォーマンスだろう。2024-25シーズン全体で抱えていた肩の痛みから解放されたベリンガムは、2024年にバロンドールの最有力候補だった選手のように見える。彼はライバルのバルセロナとの2-1の勝利を含む3試合連続でゴールを決めている。来夏のクラブの成功は、ベリンガムがどれだけうまくプレーするかにかかっている。
アロンソ監督のチームは素晴らしい形で、今シーズン公式戦14試合中13試合に勝利している。彼らは火曜日にアンフィールドを訪れ、過去8試合で6敗と勢いに欠けるリヴァプールと対戦する際、現在の連勝を7に伸ばすことを目指す。
