レアルOBが地位が上昇していると語る選手とは？ベリンガムとともにギュレルを称賛

「アルダはすべてを改善する過程にある」とシャビ・アロンソ監督は、2週間前のチャンピオンズリーグ・ユヴェントス戦後、記者団に語った。

「彼は20歳で、すでにここで何試合かプレーしている。彼の年齢と質を考えると、私たちは彼をサポートしなければならない。彼は意思決定とプレスを改善する必要があるが、多くの良い資質を持っている」

元レヴァークーゼンの監督は、クラブ・ワールドカップ前にレアル・マドリーの指揮を執って以降、ギュレルを世界で最もクリエイティブで影響力のあるミッドフィールダーの1人に変貌させた。彼は昨シーズンわずか2,197分しかプレーできなかったが、今シーズンは先発ラインナップでの役割を確立した。「彼は試合に素晴らしい意味を与える」とアロンソ監督はギュレルへのさらなる賞賛を浴びせながら付け加えた。「彼が関与すると、チームのダイナミクスが良くなる。私は彼の進歩に非常に満足しているが、もっと求めている。彼は本当にサッカーをすることを楽しんでいるんだ。パスを見つけたい、フリーキックを蹴りたい。（フロリアン）・ヴィルツはレヴァークーゼンでそうだった。彼は若いが、素晴らしい選手だ」

しかし、彼はベリンガムを「世界で最も完成度の高い選手の1人」として称賛し、ベリンガムとギュレルがお互いに刺激し合い、ラインナップで一緒に活躍できることを何度も繰り返した。「ジュードを非常に嬉しく思う。怪我の後、彼には良い試合が必要だった」とアロンソ監督はユヴェントス戦後に語った。この試合でベリンガムは唯一のゴールを決めた。「ゴール以外にも、彼は中間ポジションで非常に良くプレーした。後半は彼を非常にうまく見つけることができた。私は彼のことを非常に嬉しく思う。彼は非常に完成度の高い試合をした。スペースがなかった。ラインの間で彼を見つけるのは難しかった。そして彼は得点した。私は彼のことを非常に嬉しく思う。彼は楽しみ、競争力があった」

「彼はミッドフィールダーで、組み立てる質とフィニッシュする決意を持っている。彼は多くのグラウンドをカバーするタイプの選手だ。彼は多くの異なる資質を持っている。だから彼はとても完成度が高く、世界で最も完成度の高い選手の1人なんだ」