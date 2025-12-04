ベリンガムは「プレミアリーグでのプレーに消極的になった」？イングランド代表OBがプレミアクラブに警告

ライト=フィリップス氏は父親からのこれらのコメントを支持しており、世界的なスーパースターが母国で再びサッカーをプレーしたいかどうか疑問を抱き始める可能性があることを『BestBettingSites』のインタビューで認めた。

「もし私がジュード・ベリンガムだったら、プレミアリーグでのプレーに消極的になると思う。間違いなくね。イングランドでは、大きなトーナメントの前に選手をターゲットにするようだ。まるで彼らの一人を壊したくてたまらないかのように。なぜなのか全く理解できない。自分の選手が自信満々でトーナメントに臨むことを望むだろう。ほとんど傲慢なくらいに。勝てると分かり、考えていることを望むだろう。マスコミは彼らを持ち上げ、助けるべきで、このように引き裂くべきではない。マスコミは問題を引き起こし、彼らの頭に疑念を植え付け、考え方を変えてしまう」

「選手の性格を変えると、プレー方法が変わると思う。それは必ずしも良いことではない。全く逆だ。選手たちは自分がやっていることに集中する必要があると思う。だから私がジュードだったら、レアル・マドリーに留まれば理由もなく悪いマスコミが来ることなく同時に人生を楽しめるのに、なぜ戻ってくるのだろうか。彼はイングランドにとって頼りになる男だと思うし、なぜ彼が標的になっているのか時々理解できない。彼は完璧ではないが、クラブと代表で良いパフォーマンスをしている。彼が何か大きな傲慢な態度を持っているわけでも、悪いプレーをしているわけでもない。彼をそっとしておいて、精神的に準備させるべきだ」