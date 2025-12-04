Getty
ベリンガムは「プレミアリーグでのプレーに消極的になった」？イングランド代表OBがプレミアクラブに警告
ベリンガムは2020年に少年時代のクラブであるバーミンガムからドルトムントに移籍した際、自身のコンフォートゾーンから飛び出した。彼は今やサンティアゴ・ベルナベウで「ガラクティコ」の一員となり、ラ・リーガとチャンピオンズリーグのタイトルを手にしている。
現在22歳の彼はまた、母国で46試合の代表キャップを獲得。イングランドにとって象徴的な存在となっている。だが、性格上の欠陥とされるものへの批判を集め続けており、トーマス・トゥヘル監督は以前、彼の母親がベリンガムのピッチ上での行動の一部を「不快」と感じていることを認めた。
ベリンガムを批判する人もいれば、彼を持ち上げ続ける人もいる。アーセナルのレジェンドであるイアン・ライト氏はその陣営に属しており、元イングランド代表ストライカーは一部の人々が「黒人のスーパースターに準備ができていない」と主張した上で、ベリンガムの潜在能力が「彼の能力と彼が与えることができるインスピレーションのために、これらの人々を怖がらせている」と述べた。
ライト=フィリップス氏は父親からのこれらのコメントを支持しており、世界的なスーパースターが母国で再びサッカーをプレーしたいかどうか疑問を抱き始める可能性があることを『BestBettingSites』のインタビューで認めた。
「もし私がジュード・ベリンガムだったら、プレミアリーグでのプレーに消極的になると思う。間違いなくね。イングランドでは、大きなトーナメントの前に選手をターゲットにするようだ。まるで彼らの一人を壊したくてたまらないかのように。なぜなのか全く理解できない。自分の選手が自信満々でトーナメントに臨むことを望むだろう。ほとんど傲慢なくらいに。勝てると分かり、考えていることを望むだろう。マスコミは彼らを持ち上げ、助けるべきで、このように引き裂くべきではない。マスコミは問題を引き起こし、彼らの頭に疑念を植え付け、考え方を変えてしまう」
「選手の性格を変えると、プレー方法が変わると思う。それは必ずしも良いことではない。全く逆だ。選手たちは自分がやっていることに集中する必要があると思う。だから私がジュードだったら、レアル・マドリーに留まれば理由もなく悪いマスコミが来ることなく同時に人生を楽しめるのに、なぜ戻ってくるのだろうか。彼はイングランドにとって頼りになる男だと思うし、なぜ彼が標的になっているのか時々理解できない。彼は完璧ではないが、クラブと代表で良いパフォーマンスをしている。彼が何か大きな傲慢な態度を持っているわけでも、悪いプレーをしているわけでもない。彼をそっとしておいて、精神的に準備させるべきだ」
ベリンガムがイングランドの2026年ワールドカップメンバーから外される可能性があるという報道の中で、ライト=フィリップス氏は、トゥヘル監督が非常に多くの創造的な才能をチームに組み込む際に直面する問題について付け加えた。
「私のアプローチは、まず選手たちに、これはイングランドだから、ワールドカップでチームの控えになることに恥はないと伝えることだ。必ずしもすべての最高の選手ではなく、最高のチームをピッチに出すことが重要だ。イングランドには現時点で独創的な選手が欠けていると感じる。無から何かを創り出すクリエイティブな10番が必要で、それに最も近いのはコール・パーマーだ。それから2人のウィンガーを選ぶ。おそらく（マーカス）・ラッシュフォード、（ジャロッド）・ボーウェン、または（ブカヨ）・サカだ」
「しかしパーマーでなければ、（フィル）・フォーデンと（モーガン）・ロジャースは素晴らしい選択肢だ。8番にはベリンガムがいて、6番にはデクラン・ライスがいて、エリオット・アンダーソンが彼の代わりに入る準備ができている。ベリンガムには走る力があり、デクランもそうだから、両者ともピッチ上で上下動できる。それからその2人の前に、相手を恐怖に陥れる選手がいる。カウンターを止められる4バックが必要だ。イングランドには非常に多くの潜在能力がある。その役割がフォーデンでもパーマーでも、チームが適切にセットアップされている限り、それほど重要ではないと思うよ」
イングランドは、今のところまだベリンガムが陣営の一員であり、金曜日にグループステージの抽選が行われる際に、2026年ワールドカップの最初の対戦相手を知ることになる。トゥヘル監督は世界の栄光へ挑戦するための計画を組み立てる準備をしている。
