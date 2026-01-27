モウリーニョがCLでの再会を前に愛弟子アルベロアへの助言を拒否「彼に教えることなど何もない」

会見中、モウリーニョ監督はアルベロア監督への複雑な心境を次のように語った。

「彼には最高の人生を送ってほしい。アルベロアなら世界中のどのクラブでも指揮できるだろうし、レアル・マドリーもまた、世界最高の監督を雇うことができる。私がアルバロ率いるマドリーの成功をどれほど願っているか、想像してみてほしい。ただし、明日以外はね」

「彼にアドバイスできることなんてないよ。大切なのは、彼が今の仕事を楽しめているかどうかだ。監督業は過酷だ。毎日誰かに批判され、噂話の的にされる。世間は勝手に『インフルエンサー』のような存在を作り出すが、そんな雑音に負けず、彼自身がこの仕事を満喫することが何より重要なんだ。彼とは話していない。私の電話番号は複雑でね、常に繋がるのはクラブと家族の番号だけだ。他はすぐに変えてしまうから、連絡先が分からなくなることもある。だが、お互いの幸運を祈るのに電話なんて必要ない。彼は私の気持ちをすでに知っているはずだ」