元チェルシーMFが告白「突然モウリーニョがテーブルを蹴り飛ばして…」「今の選手たちは耐えられないかもしれないね」
ジョゼ・モウリーニョ監督は2004年から2007年まで指揮したチェルシーをイングランドやヨーロッパで最高のチームの一つとして確立させた。2013年には再び戻り、2014-15シーズンには彼の指導の下で、チェルシーは3度目のプレミアリーグタイトルを獲得した。
しかし、同監督はチェルシーや他のクラブで様々な物議を醸してきた。特に強いライバル関係にあったレアル・マドリーとバルセロナ間で、ティト・ビラノバの目を親指で突いたことは印象に強い。
さらに、彼は昨年フェネルバフチェの指揮を執っていた際に、ガラタサライのヘッドコーチであるオカン・ブルク氏の鼻を掴むような姿を見せた。そして、今回はショーン・ライト=フィリップス氏が、スタンフォード・ブリッジでのモウリーニョに関する事件について詳細を明かした。
ライト=フィリップス氏はマンチェスター・シティのユース出身だが、2005年にシティズンズを離れてチェルシーに移籍し、プレミアリーグとFAカップを制覇した後、2008年にシティに戻った。そのライト=フィリップス氏は、チェルシー時代にモウリーニョがロッカールームで怒りをテーブルにぶつけたことを明らかにした。
「悪い前半を終えてロッカールームに戻った」とポッドキャスト『In The Mixer』で語り始めた。
「その試合では途中出場したと思う。ただ、その時はまだ誰もウォーミングアップに行くことを許されていなかったので、全員がそこにいた」
「ハーフタイムには全員そこにいる必要があった。ちょっと変だった。というのも、ジョゼはオフィスにいて、僕らはそこに座っているだけで何も起きなかったんだ。とても静かだったよ」
「その後、彼はトイレに行くかのように通り過ぎていって、そして突然戻ってきてテーブルを蹴り飛ばしたんだ。すべての飲み物が飛び散ったよ！」
「僕はただ見ているだけだった。まだこのクラブに来たばかりだったので、『何が起こったんだ？』と感じた。それから彼は激怒した。でも僕はそれが結構好きだったんだ。監督のそういう行動が好きなんだ。なぜなら、それは彼が僕らを気にかけてくれていることを示しているからだ」「黙って陰口をたたき、説明もせず、選手の成長を手助けしないような監督より、ああいう監督の方が良い。ありのままを伝えてくれる監督。今の選手たちはそれに耐えられないかもしれないね」
ライト=フィリップス氏は、当時のチームメイトであるジョー・コール氏と共に、フラムとの試合で開始30分以内に交代された時のことも思い出した。
「自分が十分に力を発揮していないと、彼は周りを歩き回りながら『お前はダメだ』と言っていた」
「フラムでのある試合では、僕とジョー・コールが必ずしも悪くプレーしていたとは言えない。ただ、ボールが来なかったんだ。彼は前半25分で僕らを交代させた。それを見て『こんなことが起こるなんて信じられない』というような感じで笑った。ジョーは激怒していた」
「コールは激怒していた。でも僕はちょっとくすっと笑ったんだ。『痛いけど、これは仕方ない』と思って。彼は戦術的な判断だと言ったが、実際、効果があって試合には負けなかった。だから、それについて反論することはできない」
ライト＝フィリップス氏は、伝説的なアーセナルのストライカー、イアン・ライトの息子であり、2011年に2度目の退団となるシティを離れ、QPRに加入するために再びロンドン西部に戻った。元イングランドのウィンガーは、2015年にニューヨーク・レッドブルズでプレーするためにアメリカに渡り、フェニックス・ライジングでの期間を経て、2017年に引退した。
一方で、モウリーニョは9月にブルーノ・ラージの後任としてエスタディオ・ダ・ルスの指揮を執り、ベンフィカのベンチで試練のシーズンを過ごしています。イーグルスは直近の公式戦4試合のうち3試合で敗北し、ブラガ、ポルト、ユヴェントスに敗れ、週末の試合を控えた時点でリーグ首位のポルトから10ポイント差となっています。
