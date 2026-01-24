元チェルシーMFが告白「突然モウリーニョがテーブルを蹴り飛ばして…」「今の選手たちは耐えられないかもしれないね」

ライト=フィリップス氏はマンチェスター・シティのユース出身だが、2005年にシティズンズを離れてチェルシーに移籍し、プレミアリーグとFAカップを制覇した後、2008年にシティに戻った。そのライト=フィリップス氏は、チェルシー時代にモウリーニョがロッカールームで怒りをテーブルにぶつけたことを明らかにした。

「悪い前半を終えてロッカールームに戻った」とポッドキャスト『In The Mixer』で語り始めた。

「その試合では途中出場したと思う。ただ、その時はまだ誰もウォーミングアップに行くことを許されていなかったので、全員がそこにいた」

「ハーフタイムには全員そこにいる必要があった。ちょっと変だった。というのも、ジョゼはオフィスにいて、僕らはそこに座っているだけで何も起きなかったんだ。とても静かだったよ」

「その後、彼はトイレに行くかのように通り過ぎていって、そして突然戻ってきてテーブルを蹴り飛ばしたんだ。すべての飲み物が飛び散ったよ！」

「僕はただ見ているだけだった。まだこのクラブに来たばかりだったので、『何が起こったんだ？』と感じた。それから彼は激怒した。でも僕はそれが結構好きだったんだ。監督のそういう行動が好きなんだ。なぜなら、それは彼が僕らを気にかけてくれていることを示しているからだ」「黙って陰口をたたき、説明もせず、選手の成長を手助けしないような監督より、ああいう監督の方が良い。ありのままを伝えてくれる監督。今の選手たちはそれに耐えられないかもしれないね」