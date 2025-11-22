ジョン・テリー、現役時代にライバルクラブから高額オファー…断った理由は？「人生最高の決断だった」

『Livesport Daily』での取材でテリーは語った。

「2009-10シーズン、(カルロ・)アンチェロッティ監督が率いていたマンチェスター・シティが、私を2900万ポンドで獲得しようとオファーしてきたことは知っている。チェルシー側から話があったとき、私はすぐに『離れたくない。このクラブから離れたくない。もし、私を売却したいのなら、別の話をしなくてはならない。必要とされないのなら、私もここにいたくないからだ』と答えた。

「そして、ロマン・アブラモヴィッチは『君を必要としている。残ってほしい』と言ってくれた。それで私は『ああ、絶対に残りたいから、新しい契約を結びましょう』と言った。私は新契約にサインし、残りのキャリアをチェルシーに捧げることにした。29歳で5年契約を結んだのは、人生最高の決断だったよ」