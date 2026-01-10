Jリーグ2026年冬の移籍期間はいつからいつまで？

Jリーグは2026年夏のシーズン移行を前に、来年2月から特別シーズン『百年構想リーグ』を開催する。

大会スケジュールは『地域リーグ・ラウンド』が2月7日（土）・8日（日）から5月23日（土）・24日（日）まで、『プレーオフ・ラウンド』第1戦が5月30日（土）・31日（日）、 第2戦が6月6日（土）・7日（日）（※ 各日程とも金曜開催の可能性あり）。

2026-27シーズンは、2026年8月1週頃に開幕、12月2週頃の試合後から2027年2月3週頃の試合までをウインターブレーク期間とし、2027年5月最終週頃に閉幕となる。