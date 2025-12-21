このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
明治安田百年構想リーグ 地域リーグラウンド組み合わせ・概要まとめ

【Jリーグ百年構想リーグ】2026年明治安田Jリーグはシーズン移行期を迎え、上半期には特別大会として「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。地域リーグ ラウンドの組み合わせや概要を紹介する。

明治安田Jリーグは2026年から「秋春制」に移行する。移行期となる今季は、来年8月の2026-27シーズンを前に上半期に特別大会としてJリーグに所属する全60クラブが参戦する「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。注目の「Jリーグ百年構想リーグ」開幕を前に、先日には「J1百年構想リーグ」と「J2・J3百年」の地域リーグ ラウンドの組み合わせが決定した。

本記事では、Jリーグ百年構想リーグの組み合わせや概要を紹介する。

  • j_league_1©J.LEAGUE

    Jリーグ百年構想リーグ｜概要

    明治安田Jリーグは2026年に従来の「春秋制」から欧州主要リーグと同様の「秋春制」に移行することが決定。2026年8月の新シーズン開幕を前に、空白となった2026年上半期を利用してJリーグに所属する全60クラブが参戦する特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の開催が決定した。

    Jリーグ百年構想リーグは、J1勢20クラブが参戦する「J1百年構想リーグ」とJ2とJ3勢40クラブが参戦する「J2・J3百年構想リーグ」に分けられて開催。両リーグともに地域リーグラウンドプレーオフ ラウンドの2ラウンド制となり、両ラウンドの結果を経て最終順位が確定する。

  • ©J.LEAGUE©J.LEAGUE

    Jリーグ百年構想リーグ｜大会日程

    明治安田Jリーグ百年構想リーグは、地域リーグ ラウンドが2026年2月7日(土)に開幕し、5月24日(日)に終了。プレーオフ ラウンドは第1戦が5月30日(土)と31日(日)、第2戦が6月6日(土)と7日(日)に開催される。また、プレーオフ ラウンド終了の翌週には「JリーグオールスターDAZNカップ」が開催されることも決まった。

    日程大会名
    2026年2月7日～5月24日地域リーグ ラウンド
    2026年5月30日・31日プレーオフ ラウンド第1戦
    2026年6月6日・7日プレーオフ ラウンド第2戦
    2026年6月13日JリーグオールスターDAZNカップ

    ※金曜日開催になる場合もある

  • kashimaGetty Images

    J1百年構想リーグ｜概要

    ■地域リーグ ラウンド

    J1勢20クラブはEASTとWESTの2グループに分けられ、ホーム＆アウェーによる総当たり戦で各クラブが18試合をプレー。また、試合方式としては90分終了時に同点の場合でも引き分けはなく、PK戦が実施され、毎試合で完全決着をつける。

    従来通り、全日程終了後の勝ち点で地域リーグ ラウンドの順位が決定。なお、勝ち点計算は
    • 90分勝利：勝ち点3
    • PK勝利：勝ち点2
    • PK敗戦：勝ち点1
    • 90分敗戦：勝ち点0

    となっており、90分間での勝敗に加え、PK戦の結果により獲得できる勝ち点が異なる。

    ■プレーオフ ラウンド

    地域リーグ ラウンドの順位をもとにEASTとWESTの同順位同士のクラブがプレーオフ ラウンドで対戦。ホーム＆アウェーの2試合制で決着し、第2戦終了時も同点の場合は、延長戦を経てPK戦が実施される。この結果により、J1百年構想リーグの最終順位が決定する。

    ■優勝特典

    J1百年構想リーグの優勝クラブ（地域リーグ ラウンド1位、プレーオフ ラウンド勝者）は、2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグ（ACL）エリートの出場権を獲得。ただし、2025年J1リーグ1位の鹿島アントラーズ、もしくは2位の柏レイソルがJ1百年構想リーグで優勝した場合、2025年J1リーグ3位京都サンガF.C.がACLエリートの出場権を獲得する。

    ■昇格・降格

    J1百年構想リーグで最終順位で下位に沈んだ場合でも、下位リーグへの降格はない。

  • kashima kashiwaGetty Images

    J1百年構想リーグ｜地域リーグ組み合わせ

    EASTWEST
    鹿島アントラーズ清水エスパルス
    水戸ホーリーホック名古屋グランパス
    浦和レッズ京都サンガF.C.
    ジェフユナイテッド千葉ガンバ大阪
    柏レイソルセレッソ大阪
    FC東京ヴィッセル神戸
    東京ヴェルディファジアーノ岡山
    FC町田ゼルビアサンフレッチェ広島
    川崎フロンターレアビスパ福岡
    横浜F・マリノスV・ファーレン長崎

  • J1百年構想リーグ｜地域リーグEASTの対戦カード

    試合日程対戦カード
    12/6(金)横浜F・マリノスvs町田ゼルビア
    2/7(土)
    or
    2/8(日)    		ジェフユナイテッド千葉vs浦和レッズ
    FC東京vs鹿島アントラーズ
    東京ヴェルディvs水戸ホーリーホック
    川崎フロンターレvs柏レイソル
    22/14(土)
    or
    2/15(日)    		鹿島アントラーズvs横浜F・マリノス
    ジェフユナイテッド千葉vs川崎フロンターレ
    柏レイソルvs東京ヴェルディ
    FC東京vs浦和レッズ
    FC町田ゼルビアvs水戸ホーリーホック
    32/21(土)
    or
    2/22(日)
    or
    2/23(月・祝)    		鹿島アントラーズvs柏レイソル
    水戸ホーリーホックvsジェフユナイテッド千葉
    東京ヴェルディvsFC町田ゼルビア
    川崎フロンターレvsFC東京
    横浜F・マリノスvs浦和レッズ
    42/27(金)FC町田ゼルビアvsジェフユナイテッド千葉
    2/28(土)
    or
    3/1(日)    		浦和レッズvs鹿島アントラーズ
    FC東京vs柏レイソル
    川崎フロンターレvs水戸ホーリーホック
    横浜F・マリノスvs東京ヴェルディ
    53/7(土)
    or
    3/8(日)    		FC東京vs横浜F・マリノス
    鹿島アントラーズvs東京ヴェルディ
    浦和レッズvs水戸ホーリーホック
    ジェフユナイテッド千葉vs柏レイソル
    ACLEにより未定町田ゼルビアvs川崎フロンターレ
    63/14(土)東京ヴェルディvs浦和レッズ
    3/14(土)
    or
    3/15(日)    		鹿島アントラーズvs川崎フロンターレ
    水戸ホーリーホックvsFC東京
    柏レイソルvsFC町田ゼルビア
    横浜F・マリノスvsジェフユナイテッド千葉
    73/18(水)水戸ホーリーホックvs横浜F・マリノス
    浦和レッズvs柏レイソル
    ジェフユナイテッド千葉vsFC東京
    東京ヴェルディvs川崎フロンターレ
    町田ゼルビアvs鹿島アントラーズ
    83/21(土)
    or
    3/22(日)    		鹿島アントラーズvsジェフユナイテッド千葉
    浦和レッズvsFC町田ゼルビア
    柏レイソルvs水戸ホーリーホック
    東京ヴェルディvsFC東京
    3/22(日)川崎フロンターレvs横浜F・マリノス
    94/4(土)
    or
    4/5(日)    		水戸ホーリーホックvs鹿島アントラーズ
    ジェフユナイテッド千葉vs東京ヴェルディ
    柏レイソルvs横浜F・マリノス
    FC東京vsFC町田ゼルビア
    川崎フロンターレvs浦和レッズ
    104/11(土)
    or
    4/12(日)    		浦和レッズvs東京ヴェルディ
    ジェフユナイテッド千葉vs水戸ホーリーホック
    FC町田ゼルビアvs柏レイソル
    川崎フロンターレvs鹿島アントラーズ
    横浜F・マリノスvsFC東京
    114/18(土)
    or
    4/19(日)    		鹿島アントラーズvs浦和レッズ
    水戸ホーリーホックvs柏レイソル
    東京ヴェルディvsジェフユナイテッド千葉
    横浜F・マリノスvs川崎フロンターレ
    ACLEにより未定FC町田ゼルビアvsFC東京
    124/24(金)柏レイソルvs鹿島アントラーズ
    FC東京vs水戸ホーリーホック
    4/25(土)
    or
    4/26(日)    		浦和レッズvs横浜F・マリノス
    川崎フロンターレvsジェフユナイテッド千葉
    ACLEにより未定FC町田ゼルビアvs東京ヴェルディ
    134/29(水・祝)水戸ホーリーホックvsFC町田ゼルビア
    浦和レッズvs川崎フロンターレ
    ジェフユナイテッド千葉vs横浜F・マリノス
    柏レイソルvsFC東京
    東京ヴェルディvs鹿島アントラーズ
    145/2(土)
    or
    5/3(日・祝)    		鹿島アントラーズvsFC町田ゼルビア
    浦和レッズvsジェフユナイテッド千葉
    FC東京vs川崎フロンターレ
    東京ヴェルディvs柏レイソル
    横浜F・マリノスvs水戸ホーリーホック
    155/6(水・休)鹿島アントラーズvs水戸ホーリーホック
    柏レイソルvs浦和レッズ
    FC東京vsジェフユナイテッド千葉
    FC町田ゼルビアvs横浜F・マリノス
    川崎フロンターレvs東京ヴェルディ
    165/9(土)
    or
    5/10(日)    		水戸ホーリーホックvs浦和レッズ
    ジェフユナイテッド千葉vsFC町田ゼルビア
    柏レイソルvs川崎フロンターレ
    FC東京vs東京ヴェルディ
    横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズ
    175/16(土)
    or
    5/17(日)    		水戸ホーリーホックvs東京ヴェルディ
    浦和レッズvsFC東京
    ジェフユナイテッド千葉vs鹿島アントラーズ
    川崎フロンターレvsFC町田ゼルビア
    横浜F・マリノスvs柏レイソル
    185/22(金)FC町田ゼルビアvs浦和レッズ
    5/23(土)
    or
    5/24(日)    		鹿島アントラーズvsFC東京
    水戸ホーリーホックvs川崎フロンターレ
    柏レイソルvsジェフユナイテッド千葉
    東京ヴェルディvs横浜F・マリノス

    ※試合日程は変更になる可能性あり
    ※土日開催の節は金曜日に開催する可能性あり

  • J1百年構想リーグ｜地域リーグWESTの対戦カード

    試合日程対戦カード
    12/6(金)京都サンガF.C.vsヴィッセル神戸
    2/7(土)
    or
    2/8(日)    		V・ファーレン長崎vsサンフレッチェ広島
    名古屋グランパスvs清水エスパルス
    セレッソ大阪vsガンバ大阪
    アビスパ福岡vsファジアーノ岡山
    22/14(土)清水エスパルスvs京都サンガF.C.
    2/15(日)ガンバ大阪vs名古屋グランパス
    ヴィッセル神戸vsV・ファーレン長崎
    サンフレッチェ広島vsファジアーノ岡山
    アビスパ福岡vsセレッソ大阪
    32/21(土)
    or
    2/22(日)
    or
    2/23(月・祝)    		清水エスパルスvsヴィッセル神戸
    名古屋グランパスvsV・ファーレン長崎
    京都サンガF.C.vsアビスパ福岡
    セレッソ大阪vsサンフレッチェ広島
    ファジアーノ岡山vsガンバ大阪
    42/27(金)
    or
    2/28(土)
    or
    3/1(日)    		サンフレッチェ広島vs京都サンガF.C.
    ガンバ大阪vs清水エスパルス
    ヴィッセル神戸vsアビスパ福岡
    ファジアーノ岡山vs名古屋グランパス
    V・ファーレン長崎vsセレッソ大阪
    53/7(土)
    or
    3/8(日)    		ガンバ大阪vsV・ファーレン長崎
    セレッソ大阪vs清水エスパルス
    ファジアーノ岡山vs京都サンガF.C.
    アビスパ福岡vs名古屋グランパス
    ヴィッセル神戸vsサンフレッチェ広島
    63/14(土)
    or
    3/15(日)    		清水エスパルスvsファジアーノ岡山
    名古屋グランパスvsヴィッセル神戸
    京都サンガF.C.vsセレッソ大阪
    サンフレッチェ広島vsガンバ大阪
    V・ファーレン長崎vsアビスパ福岡
    73/18(水)名古屋グランパスvsサンフレッチェ広島
    セレッソ大阪vsファジアーノ岡山
    ヴィッセル神戸vsガンバ大阪
    アビスパ福岡vs清水エスパルス
    V・ファーレン長崎vs京都サンガF.C.
    83/21(土)
    or
    3/22(日)    		清水エスパルスvsサンフレッチェ広島
    京都サンガF.C.vs名古屋グランパス
    セレッソ大阪vsヴィッセル神戸
    ファジアーノ岡山vsV・ファーレン長崎
    アビスパ福岡vsガンバ大阪
    94/4(土)
    or
    4/5(日)    		名古屋グランパスvsセレッソ大阪
    ガンバ大阪vs京都サンガF.C.
    ファジアーノ岡山vsヴィッセル神戸
    サンフレッチェ広島vsアビスパ福岡
    V・ファーレン長崎vs清水エスパルス
    104/11(土)
    or
    4/12(日)    		京都サンガF.C.vsファジアーノ岡山
    ガンバ大阪vsセレッソ大阪
    ヴィッセル神戸vs名古屋グランパス
    サンフレッチェ広島vs清水エスパルス
    アビスパ福岡vsV・ファーレン長崎
    114/18(土)
    or
    4/19(日)    		名古屋グランパスvsアビスパ福岡
    ガンバ大阪vsファジアーノ岡山
    セレッソ大阪vs京都サンガF.C.
    ACLEにより未定ヴィッセル神戸vs清水エスパルス
    サンフレッチェ広島vsV・ファーレン長崎
    124/25(土)
    or
    4/26(日)    		清水エスパルスvs名古屋グランパス
    ファジアーノ岡山vsアビスパ福岡
    V・ファーレン長崎vsガンバ大阪
    ACLEにより未定ヴィッセル神戸vs京都サンガF.C.
    サンフレッチェ広島vsセレッソ大阪
    134/29(水・祝)清水エスパルスvsV・ファーレン長崎
    名古屋グランパスvsファジアーノ岡山
    京都サンガF.C.vsガンバ大阪
    ヴィッセル神戸vsセレッソ大阪
    アビスパ福岡vsサンフレッチェ広島
    145/2(土)
    or
    5/3(日・祝)    		京都サンガF.C.vs清水エスパルス
    ガンバ大阪vsヴィッセル神戸
    セレッソ大阪vsアビスパ福岡
    ファジアーノ岡山vsサンフレッチェ広島
    V・ファーレン長崎vs名古屋グランパス
    155/6(水・祝)清水エスパルスvsセレッソ大阪
    名古屋グランパスvsガンバ大阪
    サンフレッチェ広島vsヴィッセル神戸
    アビスパ福岡vs京都サンガF.C.
    V・ファーレン長崎vsファジアーノ岡山
    16

    5/9(土)

    5/10(日)     		清水エスパルスvsアビスパ福岡
    名古屋グランパスvs京都サンガF.C.
    ガンバ大阪vsサンフレッチェ広島
    セレッソ大阪vsV・ファーレン長崎
    ヴィッセル神戸vsファジアーノ岡山
    175/16(土)
    or
    5/17(日)    		京都サンガF.C.vsサンフレッチェ広島
    セレッソ大阪vs名古屋グランパス
    ファジアーノ岡山vs清水エスパルス
    V・ファーレン長崎vsヴィッセル神戸
    ACL2により未定ガンバ大阪vsアビスパ福岡
    185/23(土)
    or
    5/24(日)    		京都サンガF.C.vsV・ファーレン長崎
    ファジアーノ岡山vsセレッソ大阪
    サンフレッチェ広島vs名古屋グランパス
    アビスパ福岡vsヴィッセル神戸
    5/24(日)清水エスパルスvsガンバ大阪

    ※試合日程は変更になる可能性あり
    ※土日開催の節は金曜日に開催する可能性あり

  • mitoGetty Images

    J2・J3百年構想リーグとは？

    ■地域リーグ ラウンド

    J2勢、J3勢の計40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4つのグループに分けられる（各グループ10クラブずつ）。各クラブがグループ内の他のクラブとホーム＆アウェーによる18試合をプレー。試合方式としては、90分終了時の勝敗に加え、90分終了時に同点の場合でも引き分けはなく、PK戦が実施され、毎試合で完全決着をつける。

    従来通り、全日程終了後の勝ち点で地域リーグ ラウンドの順位が決定。なお、勝ち点計算は
    • 90分勝利：勝ち点3
    • PK勝利：勝ち点2
    • PK敗戦：勝ち点1
    • 90分敗戦：勝ち点0

    となっており、90分間での勝敗に加え、PK戦の結果により獲得できる勝ち点が異なる。

    ■プレーオフ ラウンド

    地域リーグ ラウンドの順位をもとにEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの同順位同士のクラブがプレーオフ ラウンドで対戦。J1百年構想リーグとは異なり、準決勝からの1試合制のミニトーナメントが開催される。試合方式は地域リーグ ラウンドとは異なり、90分終了時点で同点の場合を、延長戦を実施し、それでも引き分けの場合はPK戦で決着をつける。ミニトーナメントの結果を経てJ2・J3百年構想リーグの最終順位が決定する。

    ■昇格・降格

    J2・J3百年構想リーグでは、J1百年構想リーグ同様にいかなる順位で特別大会を終えたとしても、上位リーグへの昇格・下位リーグへの降格はない。

  • yokohama shonanGetty Images

    J2・J3百年構想リーグ｜組み合わせ

    EAST-AEAST-B
    ヴァンラーレ八戸北海道コンサドーレ札幌
    ブラウブリッツ秋田福島ユナイテッドFC
    ベガルタ仙台いわきFC
    モンテディオ山形RB大宮アルディージャ
    栃木SCヴァンフォーレ甲府
    栃木シティ松本山雅FC
    ザスパ群馬AC長野パルセイロ
    横浜FCジュビロ磐田
    湘南ベルマーレ藤枝MYFC
    SC相模原FC岐阜
    WEST-AWEST-B
    アルビレックス新潟レイラック滋賀FC
    カターレ富山ガイナーレ鳥取
    ツエーゲン金沢レノファ山口FC
    FC大阪ギラヴァンツ北九州
    奈良クラブサガン鳥栖
    カマタマーレ讃岐ロアッソ熊本
    徳島ヴォルティス大分トリニータ
    愛媛FCテゲバジャーロ宮崎
    FC今治鹿児島ユナイテッドFC
    高知ユナイテッドSCFC琉球

  • J1百年構想リーグ｜地域リーグEAST-Aの対戦カード

    試合日程対戦カード
    12/7(土)
    or
    2/8(日)    		栃木SCvsヴァンラーレ八戸
    栃木シティvsベガルタ仙台
    横浜FCvsモンテディオ山形
    湘南ベルマーレvsブラウブリッツ秋田
    SC相模原vsザスパ群馬
    22/14(土)
    or
    2/15(日)    		栃木SCvsモンテディオ山形
    栃木シティvsブラウブリッツ秋田
    ザスパ群馬vsヴァンラーレ八戸
    横浜FCvsベガルタ仙台
    湘南ベルマーレvsSC相模原
    32/21(土)
    or
    2/22(日)
    or
    2/23(月・祝)    		栃木SCvsベガルタ仙台
    ザスパ群馬vsモンテディオ山形
    横浜FCvs栃木シティ
    湘南ベルマーレvsヴァンラーレ八戸
    SC相模原vsブラウブリッツ秋田
    42/28(土)
    or
    3/1(日)    		ベガルタ仙台vsヴァンラーレ八戸
    栃木SCvs横浜FC
    栃木シティvs湘南ベルマーレ
    ザスパ群馬vsブラウブリッツ秋田
    SC相模原vsモンテディオ山形
    53/7(土)
    or
    3/8(日)    		ヴァンラーレ八戸vs横浜FC
    ベガルタ仙台vs湘南ベルマーレ
    モンテディオ山形vsブラウブリッツ秋田
    栃木シティvsザスパ群馬
    SC相模原vs栃木SC
    63/14(土)
    or
    3/15(日)    		ヴァンラーレ八戸vs栃木シティ
    ベガルタ仙台vsSC相模原
    ブラウブリッツ秋田vs栃木SC
    横浜FCvsザスパ群馬
    湘南ベルマーレvsモンテディオ山形
    73/21(土)
    or
    3/22(日)    		ブラウブリッツ秋田vsヴァンラーレ八戸
    モンテディオ山形vsベガルタ仙台
    栃木SCvs栃木シティ
    ザスパ群馬vs湘南ベルマーレ
    SC相模原vs横浜FC
    83/28(土)
    or
    3/29(日)    		ヴァンラーレ八戸vsSC相模原
    ブラウブリッツ秋田vsベガルタ仙台
    モンテディオ山形vs栃木シティ
    ザスパ群馬vs栃木SC
    横浜FCvs湘南ベルマーレ
    94/4(土)
    or
    4/5(日)    		ヴァンラーレ八戸vsモンテディオ山形
    ベガルタ仙台vsザスパ群馬
    栃木シティvsSC相模原
    横浜FCvsブラウブリッツ秋田
    湘南ベルマーレvs栃木SC
    104/11(土)
    or
    4/12(日)    		ブラウブリッツ秋田vs湘南ベルマーレ
    モンテディオ山形vs横浜FC
    栃木SCvsザスパ群馬
    栃木シティvsヴァンラーレ八戸
    SC相模原vsベガルタ仙台
    114/18(土)
    or
    4/19(日)    		ベガルタ仙台vs栃木シティ
    ブラウブリッツ秋田vs横浜FC
    モンテディオ山形vsヴァンラーレ八戸
    栃木SCvsSC相模原
    湘南ベルマーレvsザスパ群馬
    124/25(土)
    or
    4/26(日)    		ヴァンラーレ八戸vsブラウブリッツ秋田
    ベガルタ仙台vsモンテディオ山形
    栃木シティvs栃木SC
    ザスパ群馬vs横浜FC
    SC相模原vs湘南ベルマーレ
    134/29(水・祝)ブラウブリッツ秋田vsモンテディオ山形
    栃木SCvs湘南ベルマーレ
    ザスパ群馬vsベガルタ仙台
    横浜FCvsヴァンラーレ八戸
    SC相模原vs栃木シティ
    145/2(土)
    or
    5/3(日・祝)    		ヴァンラーレ八戸vsザスパ群馬
    ベガルタ仙台vsブラウブリッツ秋田
    モンテディオ山形vs栃木SC
    横浜FCvsSC相模原
    湘南ベルマーレvs栃木シティ
    155/6(水・休)ヴァンラーレ八戸vs湘南ベルマーレ
    ベガルタ仙台vs栃木SC
    ブラウブリッツ秋田vsSC相模原
    モンテディオ山形vsザスパ群馬
    栃木シティvs横浜FC
    165/9(土)
    or
    5/10(日)    		ヴァンラーレ八戸vsベガルタ仙台
    モンテディオ山形vsSC相模原
    栃木SCvsブラウブリッツ秋田
    ザスパ群馬vs栃木シティ
    湘南ベルマーレvs横浜FC
    175/16(土)
    or
    5/17(日)    		ブラウブリッツ秋田vsザスパ群馬
    栃木シティvsモンテディオ山形
    横浜FCvs栃木SC
    湘南ベルマーレvsベガルタ仙台
    SC相模原vsヴァンラーレ八戸
    185/23(土)
    or
    5/24(日)    		ヴァンラーレ八戸vs栃木SC
    ベガルタ仙台vs横浜FC
    ブラウブリッツ秋田vs栃木シティ
    モンテディオ山形vs湘南ベルマーレ
    ザスパ群馬vsSC相模原

    ※試合日程は変更になる可能性あり
    ※土日開催の節は金曜日に開催する可能性あり

  • J1百年構想リーグ｜地域リーグEAST-Bの対戦カード

    試合日程対戦カード
    12/7(土)
    or
    2/8(日)    		いわきFCvs北海道コンサドーレ札幌
    RB大宮アルディージャvs松本山雅FC
    ヴァンフォーレ甲府vs福島ユナイテッドFC
    ジュビロ磐田vsAC長野パルセイロ
    藤枝MYFCvsFC岐阜
    22/14(土)
    or
    2/15(日)    		いわきFCvs福島ユナイテッドFC
    RB大宮アルディージャvs北海道コンサドーレ札幌
    ヴァンフォーレ甲府vsAC長野パルセイロ
    藤枝MYFCvs松本山雅FC
    FC岐阜vsジュビロ磐田
    32/21(土)
    or
    2/22(日)
    or
    2/23(月・祝)    		RB大宮アルディージャvs福島ユナイテッドFC
    AC長野パルセイロvs北海道コンサドーレ札幌
    ジュビロ磐田vs松本山雅FC
    藤枝MYFCvsヴァンフォーレ甲府
    FC岐阜vsいわきFC
    42/28(土)
    or
    3/1(日)    		北海道コンサドーレ札幌vsFC岐阜
    いわきFCvs藤枝MYFC
    ヴァンフォーレ甲府vs松本山雅FC
    AC長野パルセイロvsRB大宮アルディージャ
    ジュビロ磐田vs福島ユナイテッドFC
    53/7(土)
    or
    3/8(日)    		福島ユナイテッドFCvsAC長野パルセイロ
    いわきFCvsRB大宮アルディージャ
    松本山雅FCvs北海道コンサドーレ札幌
    藤枝MYFCvsジュビロ磐田
    FC岐阜vsヴァンフォーレ甲府
    63/14(土)
    or
    3/15(日)    		RB大宮アルディージャvs藤枝MYFC
    ヴァンフォーレ甲府vsいわきFC
    AC長野パルセイロvs松本山雅FC
    ジュビロ磐田vs北海道コンサドーレ札幌
    FC岐阜vs福島ユナイテッドFC
    73/21(土)
    or
    3/22(日)    		北海道コンサドーレ札幌vsヴァンフォーレ甲府
    福島ユナイテッドFCvs藤枝MYFC
    松本山雅FCvsFC岐阜
    AC長野パルセイロvsいわきFC
    ジュビロ磐田vsRB大宮アルディージャ
    83/28(土)
    or
    3/29(日)    		福島ユナイテッドFCvs松本山雅FC
    いわきFCvsジュビロ磐田
    ヴァンフォーレ甲府vsRB大宮アルディージャ
    藤枝MYFCvs北海道コンサドーレ札幌
    FC岐阜vsAC長野パルセイロ
    94/4(土)
    or
    4/5(日)    		北海道コンサドーレ札幌vs福島ユナイテッドFC
    RB大宮アルディージャvsFC岐阜
    松本山雅FCvsいわきFC
    ジュビロ磐田vsヴァンフォーレ甲府
    藤枝MYFCvsAC長野パルセイロ
    104/11(土)
    or
    4/12(日)    		福島ユナイテッドFCvsいわきFC
    ヴァンフォーレ甲府vs北海道コンサドーレ札幌
    松本山雅FCvsRB大宮アルディージャ
    AC長野パルセイロvsジュビロ磐田
    FC岐阜vs藤枝MYFC
    114/18(土)
    or
    4/19(日)    		北海道コンサドーレ札幌vs松本山雅FC
    福島ユナイテッドFCvsFC岐阜
    いわきFCvsAC長野パルセイロ
    RB大宮アルディージャvsジュビロ磐田
    ヴァンフォーレ甲府vs藤枝MYFC
    124/25(土)
    or
    4/26(日)    		北海道コンサドーレ札幌vsいわきFC
    福島ユナイテッドFCvsヴァンフォーレ甲府
    松本山雅FCvsAC長野パルセイロ
    ジュビロ磐田vsFC岐阜
    藤枝MYFCvsRB大宮アルディージャ
    134/29(水・祝)北海道コンサドーレ札幌vs藤枝MYFC
    いわきFCvsFC岐阜
    RB大宮アルディージャvsヴァンフォーレ甲府
    松本山雅FCvsジュビロ磐田
    AC長野パルセイロvs福島ユナイテッドFC
    145/2(土)
    or
    5/3(日・祝)    		福島ユナイテッドFCvsRB大宮アルディージャ
    松本山雅FCvsヴァンフォーレ甲府
    AC長野パルセイロvs藤枝MYFC
    ジュビロ磐田vsいわきFC
    FC岐阜vs北海道コンサドーレ札幌
    155/6(水・休)北海道コンサドーレ札幌vsAC長野パルセイロ
    RB大宮アルディージャvsいわきFC
    ヴァンフォーレ甲府vsジュビロ磐田
    藤枝MYFC松vs 
    FC岐阜vs松本山雅FC
    165/9(土)
    or
    5/10(日)    		北海道コンサドーレ札幌vsRB大宮アルディージャ
    福島ユナイテッドFCvsジュビロ磐田
    いわきFCvsヴァンフォーレ甲府
    松本山雅FCvs藤枝MYFC
    AC長野パルセイロvsFC岐阜
    175/16(土)
    or
    5/17(日)    		福島ユナイテッドFCvs北海道コンサドーレ札幌
    いわきFCvs松本山雅FC
    RB大宮アルディージャvsAC長野パルセイロ
    ヴァンフォーレ甲府vsFC岐阜
    ジュビロ磐田vs藤枝MYFC
    185/23(土)
    or
    5/24(日)    		北海道コンサドーレ札幌vsジュビロ磐田
    松本山雅FCvs福島ユナイテッドFC
    AC長野パルセイロvsヴァンフォーレ甲府
    藤枝MYFCvsいわきFC
    FC岐阜vsRB大宮アルディージャ

    ※試合日程は変更になる可能性あり
    ※土日開催の節は金曜日に開催する可能性あり

  • J1百年構想リーグ｜地域リーグWEST-Aの対戦カード

    試合日程対戦カード
    12/7(土)
    or
    2/8(日)    		FC大阪vsカマタマーレ讃岐
    奈良クラブvs徳島ヴォルティス
    愛媛FCvsアルビレックス新潟
    FC今治vsツエーゲン金沢
    高知ユナイテッドSCvsカターレ富山
    22/14(土)
    or
    2/15(日)    		FC大阪vs高知ユナイテッドSC
    奈良クラブvsFC今治
    カマタマーレ讃岐vsカターレ富山
    徳島ヴォルティスvsアルビレックス新潟
    愛媛FCvsツエーゲン金沢
    32/21(土)
    or
    2/22(日)
    or
    2/23(月・祝)    		奈良クラブvs愛媛FC
    カマタマーレ讃岐vsアルビレックス新潟
    徳島ヴォルティスvsカターレ富山
    FC今治vsFC大阪
    高知ユナイテッドSCvsツエーゲン金沢
    42/28(土)
    or
    3/1(日)    		カターレ富山vsFC大阪
    ツエーゲン金沢vsカマタマーレ讃岐
    愛媛FCvs徳島ヴォルティス
    FC今治vsアルビレックス新潟
    高知ユナイテッドSCvs奈良クラブ
    53/7(土)
    or
    3/8(日)    		アルビレックス新潟vs高知ユナイテッドSC
    カターレ富山vs愛媛FC
    ツエーゲン金沢vs徳島ヴォルティス
    FC大阪vs奈良クラブ
    カマタマーレ讃岐vsFC今治
    63/14(土)
    or
    3/15(日)    		カターレ富山vsツエーゲン金沢
    奈良クラブvsアルビレックス新潟
    徳島ヴォルティスvsカマタマーレ讃岐
    愛媛FCvsFC大阪
    高知ユナイテッドSCvsFC今治
    73/21(土)
    or
    3/22(日)    		アルビレックス新潟vsカターレ富山
    ツエーゲン金沢vsFC大阪
    カマタマーレ讃岐vs奈良クラブ
    愛媛FCvs高知ユナイテッドSC
    FC今治vs徳島ヴォルティス
    83/28(土)
    or
    3/29(日)    		カターレ富山vsFC今治
    FC大阪vsアルビレックス新潟
    奈良クラブvsツエーゲン金沢
    カマタマーレ讃岐vs愛媛FC
    徳島ヴォルティスvs高知ユナイテッドSC
    94/4(土)
    or
    4/5(日)    		アルビレックス新潟vsツエーゲン金沢
    カターレ富山vs奈良クラブ
    徳島ヴォルティスvsFC大阪
    FC今治vs愛媛FC
    高知ユナイテッドSCvsカマタマーレ讃岐
    104/11(土)
    or
    4/12(日)    		ツエーゲン金沢vsFC今治
    FC大阪vsカターレ富山
    カマタマーレ讃岐vs徳島ヴォルティス
    高知ユナイテッドSCvsアルビレックス新潟
    愛媛FCvs奈良クラブ
    114/18(土)
    or
    4/19(日)    		アルビレックス新潟vsFC今治
    カターレ富山vs高知ユナイテッドSC
    FC大阪vs愛媛FC
    奈良クラブvsカマタマーレ讃岐
    徳島ヴォルティスvsツエーゲン金沢
    124/25(土)
    or
    4/26(日)    		アルビレックス新潟vsFC大阪
    ツエーゲン金沢vs奈良クラブ
    愛媛FCvsカマタマーレ讃岐
    FC今治vsカターレ富山
    高知ユナイテッドSCvs徳島ヴォルティス
    134/29(水・祝)カターレ富山vsアルビレックス新潟
    FC大阪vs徳島ヴォルティス
    奈良クラブvs高知ユナイテッドSC
    カマタマーレ讃岐vsツエーゲン金沢
    愛媛FCvsFC今治
    145/2(土)
    or
    5/3(日・祝)    		アルビレックス新潟vsカマタマーレ讃岐
    ツエーゲン金沢vsカターレ富山
    徳島ヴォルティスvs愛媛FC
    FC今治vs奈良クラブ
    高知ユナイテッドSCvsFC大阪
    155/6(水・休)アルビレックス新潟vs徳島ヴォルティス
    カターレ富山vsカマタマーレ讃岐
    ツエーゲン金沢vs愛媛FC
    奈良クラブvsFC大阪
    FC今治vs高知ユナイテッドSC
    165/9(土)
    or
    5/10(日)    		ツエーゲン金沢vsアルビレックス新潟
    FC大阪vsFC今治
    カマタマーレ讃岐vs高知ユナイテッドSC
    徳島ヴォルティスvs奈良クラブ
    愛媛FCvsカターレ富山
    175/16(土)
    or
    5/17(日)    		アルビレックス新潟vs奈良クラブ
    カターレ富山vs徳島ヴォルティス
    FC大阪vsツエーゲン金沢
    FC今治vsカマタマーレ讃岐
    高知ユナイテッドSCvs愛媛FC
    185/23(土)
    or
    5/24(日)    		アルビレックス新潟vs愛媛FC
    ツエーゲン金沢vs高知ユナイテッドSC
    奈良クラブvsカターレ富山
    カマタマーレ讃岐vsFC大阪
    徳島ヴォルティスvsFC今治

    ※試合日程は変更になる可能性あり
    ※土日開催の節は金曜日に開催する可能性あり

  • J1百年構想リーグ｜地域リーグWEST-Bの対戦カード

    試合日程対戦カード
    12/7(土)
    or
    2/8(日)    		ギラヴァンツ北九州vsガイナーレ鳥取
    ロアッソ熊本vsレノファ山口FC
    大分トリニータvsレイラック滋賀FC
    鹿児島ユナイテッドFCvsテゲバジャーロ宮崎
    FC琉球vsサガン鳥栖
    22/14(土)
    or
    2/15(日)    		レノファ山口FCvsレイラック滋賀FC
    サガン鳥栖vsロアッソ熊本
    大分トリニータvsギラヴァンツ北九州
    テゲバジャーロ宮崎vsガイナーレ鳥取
    鹿児島ユナイテッドFCvsFC琉球
    32/21(土)
    or
    2/22(日)
    or
    2/23(月・祝)    		ロアッソ熊本vsギラヴァンツ北九州
    大分トリニータvsガイナーレ鳥取
    テゲバジャーロ宮崎vsサガン鳥栖
    鹿児島ユナイテッドFCvsレノファ山口FC
    FC琉球vsレイラック滋賀FC
    42/28(土)
    or
    3/1(日)    		レノファ山口FCvsガイナーレ鳥取
    ギラヴァンツ北九州vsレイラック滋賀FC
    サガン鳥栖vs鹿児島ユナイテッドFC
    ロアッソ熊本vs大分トリニータ
    FC琉球vsテゲバジャーロ宮崎
    53/7(土)
    or
    3/8(日)    		レイラック滋賀FCvsロアッソ熊本
    ガイナーレ鳥取vsFC琉球
    レノファ山口FCvsサガン鳥栖
    ギラヴァンツ北九州vsテゲバジャーロ宮崎
    大分トリニータvs鹿児島ユナイテッドFC
    63/14(土)
    or
    3/15(日)    		サガン鳥栖vsギラヴァンツ北九州
    ロアッソ熊本vsガイナーレ鳥取
    テゲバジャーロ宮崎vs大分トリニータ
    鹿児島ユナイテッドFCvsレイラック滋賀FC
    FC琉球vsレノファ山口FC
    73/21(土)
    or
    3/22(日)    		レイラック滋賀FCvsサガン鳥栖
    ガイナーレ鳥取vs鹿児島ユナイテッドFC
    レノファ山口FCvsギラヴァンツ北九州
    大分トリニータvsFC琉球
    テゲバジャーロ宮崎vsロアッソ熊本
    83/28(土)
    or
    3/29(日)    		レイラック滋賀FCvsテゲバジャーロ宮崎
    ガイナーレ鳥取vsサガン鳥栖
    レノファ山口FCvs大分トリニータ
    ギラヴァンツ北九州vsFC琉球
    ロアッソ熊本vs鹿児島ユナイテッドFC
    94/4(土)
    or
    4/5(日)    		ガイナーレ鳥取vsレイラック滋賀FC
    サガン鳥栖vs大分トリニータ
    テゲバジャーロ宮崎vsレノファ山口FC
    鹿児島ユナイテッドFCvsギラヴァンツ北九州
    FC琉球vsロアッソ熊本
    104/11(土)
    or
    4/12(日)    		レイラック滋賀FCvsFC琉球
    ギラヴァンツ北九州vsサガン鳥栖
    ロアッソ熊本vsテゲバジャーロ宮崎
    大分トリニータvsレノファ山口FC
    鹿児島ユナイテッドFCvsガイナーレ鳥取
    114/18(土)
    or
    4/19(日)    		レイラック滋賀FCvs大分トリニータ
    ガイナーレ鳥取vsテゲバジャーロ宮崎
    レノファ山口FCvs鹿児島ユナイテッドFC
     vsサガン鳥栖
    FC琉球vsギラヴァンツ北九州
    124/25(土)
    or
    4/26(日)    		ガイナーレ鳥取vsロアッソ熊本
    ギラヴァンツ北九州vsレノファ山口FC
    サガン鳥栖vsレイラック滋賀FC
    テゲバジャーロ宮崎vs鹿児島ユナイテッドFC
    FC琉球vs大分トリニータ
    134/29(水・祝)レイラック滋賀FCvsガイナーレ鳥取
    レノファ山口FCvsFC琉球
    大分トリニータvsロアッソ熊本
    テゲバジャーロ宮崎vsギラヴァンツ北九州
    鹿児島ユナイテッドFCvsサガン鳥栖
    145/2(土)
    or
    5/3(日・祝)    		ガイナーレ鳥取vsレノファ山口FC
    ギラヴァンツ北九州vs大分トリニータ
    サガン鳥栖vsテゲバジャーロ宮崎
    ロアッソ熊本vsレイラック滋賀FC
    FC琉球vs鹿児島ユナイテッドFC
    155/6(水・休)レイラック滋賀FCvsレノファ山口FC
    ギラヴァンツ北九州vsロアッソ熊本
    サガン鳥栖vsガイナーレ鳥取
    テゲバジャーロ宮崎vsFC琉球
    鹿児島ユナイテッドFCvs大分トリニータ
    165/9(土)
    or
    5/10(日)    		レイラック滋賀FCvs鹿児島ユナイテッドFC
    ガイナーレ鳥取vsギラヴァンツ北九州
    レノファ山口FCvsテゲバジャーロ宮崎
    ロアッソ熊本vsFC琉球
    大分トリニータvsサガン鳥栖
    175/16(土)
    or
    5/17(日)    		レイラック滋賀FCvsギラヴァンツ北九州
    サガン鳥栖vsレノファ山口FC
    大分トリニータvsテゲバジャーロ宮崎
    鹿児島ユナイテッドFCvsロアッソ熊本
    FC琉球vsガイナーレ鳥取
    185/23(土)
    or
    5/24(日)    		ガイナーレ鳥取vs大分トリニータ
    レノファ山口FCvsロアッソ熊本
    ギラヴァンツ北九州vs鹿児島ユナイテッドFC
    サガン鳥栖vsFC琉球
    テゲバジャーロ宮崎vsレイラック滋賀FC

    ※試合日程は変更になる可能性あり
    ※土日開催の節は金曜日に開催する可能性あり

