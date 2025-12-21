明治安田百年構想リーグ 地域リーグラウンド組み合わせ・概要まとめ

明治安田Jリーグは2026年から「秋春制」に移行する。移行期となる今季は、来年8月の2026-27シーズンを前に上半期に特別大会としてJリーグに所属する全60クラブが参戦する「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。注目の「Jリーグ百年構想リーグ」開幕を前に、先日には「J1百年構想リーグ」と「J2・J3百年」の地域リーグ ラウンドの組み合わせが決定した。
本記事では、Jリーグ百年構想リーグの組み合わせや概要を紹介する。
明治安田Jリーグは2026年に従来の「春秋制」から欧州主要リーグと同様の「秋春制」に移行することが決定。2026年8月の新シーズン開幕を前に、空白となった2026年上半期を利用してJリーグに所属する全60クラブが参戦する特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の開催が決定した。
Jリーグ百年構想リーグは、J1勢20クラブが参戦する「J1百年構想リーグ」とJ2とJ3勢40クラブが参戦する「J2・J3百年構想リーグ」に分けられて開催。両リーグともに地域リーグラウンドプレーオフ ラウンドの2ラウンド制となり、両ラウンドの結果を経て最終順位が確定する。
明治安田Jリーグ百年構想リーグは、地域リーグ ラウンドが2026年2月7日(土)に開幕し、5月24日(日)に終了。プレーオフ ラウンドは第1戦が5月30日(土)と31日(日)、第2戦が6月6日(土)と7日(日)に開催される。また、プレーオフ ラウンド終了の翌週には「JリーグオールスターDAZNカップ」が開催されることも決まった。
|日程
|大会名
|2026年2月7日～5月24日
|地域リーグ ラウンド
|2026年5月30日・31日
|プレーオフ ラウンド第1戦
|2026年6月6日・7日
|プレーオフ ラウンド第2戦
|2026年6月13日
|JリーグオールスターDAZNカップ
※金曜日開催になる場合もある
J1勢20クラブはEASTとWESTの2グループに分けられ、ホーム＆アウェーによる総当たり戦で各クラブが18試合をプレー。また、試合方式としては90分終了時に同点の場合でも引き分けはなく、PK戦が実施され、毎試合で完全決着をつける。従来通り、全日程終了後の勝ち点で地域リーグ ラウンドの順位が決定。なお、勝ち点計算は
となっており、90分間での勝敗に加え、PK戦の結果により獲得できる勝ち点が異なる。
地域リーグ ラウンドの順位をもとにEASTとWESTの同順位同士のクラブがプレーオフ ラウンドで対戦。ホーム＆アウェーの2試合制で決着し、第2戦終了時も同点の場合は、延長戦を経てPK戦が実施される。この結果により、J1百年構想リーグの最終順位が決定する。
J1百年構想リーグの優勝クラブ（地域リーグ ラウンド1位、プレーオフ ラウンド勝者）は、2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグ（ACL）エリートの出場権を獲得。ただし、2025年J1リーグ1位の鹿島アントラーズ、もしくは2位の柏レイソルがJ1百年構想リーグで優勝した場合、2025年J1リーグ3位京都サンガF.C.がACLエリートの出場権を獲得する。
J1百年構想リーグで最終順位で下位に沈んだ場合でも、下位リーグへの降格はない。
|EAST
|WEST
|鹿島アントラーズ
|清水エスパルス
|水戸ホーリーホック
|名古屋グランパス
|浦和レッズ
|京都サンガF.C.
|ジェフユナイテッド千葉
|ガンバ大阪
|柏レイソル
|セレッソ大阪
|FC東京
|ヴィッセル神戸
|東京ヴェルディ
|ファジアーノ岡山
|FC町田ゼルビア
|サンフレッチェ広島
|川崎フロンターレ
|アビスパ福岡
|横浜F・マリノス
|V・ファーレン長崎
|節
|試合日程
|対戦カード
|1
|2/6(金)
|横浜F・マリノス
|vs
|町田ゼルビア
|2/7(土)
or
2/8(日)
|ジェフユナイテッド千葉
|vs
|浦和レッズ
|FC東京
|vs
|鹿島アントラーズ
|東京ヴェルディ
|vs
|水戸ホーリーホック
|川崎フロンターレ
|vs
|柏レイソル
|2
|2/14(土)
or
2/15(日)
|鹿島アントラーズ
|vs
|横浜F・マリノス
|ジェフユナイテッド千葉
|vs
|川崎フロンターレ
|柏レイソル
|vs
|東京ヴェルディ
|FC東京
|vs
|浦和レッズ
|FC町田ゼルビア
|vs
|水戸ホーリーホック
|3
|2/21(土)
or
2/22(日)
or
2/23(月・祝)
|鹿島アントラーズ
|vs
|柏レイソル
|水戸ホーリーホック
|vs
|ジェフユナイテッド千葉
|東京ヴェルディ
|vs
|FC町田ゼルビア
|川崎フロンターレ
|vs
|FC東京
|横浜F・マリノス
|vs
|浦和レッズ
|4
|2/27(金)
|FC町田ゼルビア
|vs
|ジェフユナイテッド千葉
|2/28(土)
or
3/1(日)
|浦和レッズ
|vs
|鹿島アントラーズ
|FC東京
|vs
|柏レイソル
|川崎フロンターレ
|vs
|水戸ホーリーホック
|横浜F・マリノス
|vs
|東京ヴェルディ
|5
|3/7(土)
or
3/8(日)
|FC東京
|vs
|横浜F・マリノス
|鹿島アントラーズ
|vs
|東京ヴェルディ
|浦和レッズ
|vs
|水戸ホーリーホック
|ジェフユナイテッド千葉
|vs
|柏レイソル
|ACLEにより未定
|町田ゼルビア
|vs
|川崎フロンターレ
|6
|3/14(土)
|東京ヴェルディ
|vs
|浦和レッズ
|3/14(土)
or
3/15(日)
|鹿島アントラーズ
|vs
|川崎フロンターレ
|水戸ホーリーホック
|vs
|FC東京
|柏レイソル
|vs
|FC町田ゼルビア
|横浜F・マリノス
|vs
|ジェフユナイテッド千葉
|7
|3/18(水)
|水戸ホーリーホック
|vs
|横浜F・マリノス
|浦和レッズ
|vs
|柏レイソル
|ジェフユナイテッド千葉
|vs
|FC東京
|東京ヴェルディ
|vs
|川崎フロンターレ
|町田ゼルビア
|vs
|鹿島アントラーズ
|8
|3/21(土)
or
3/22(日)
|鹿島アントラーズ
|vs
|ジェフユナイテッド千葉
|浦和レッズ
|vs
|FC町田ゼルビア
|柏レイソル
|vs
|水戸ホーリーホック
|東京ヴェルディ
|vs
|FC東京
|3/22(日)
|川崎フロンターレ
|vs
|横浜F・マリノス
|9
|4/4(土)
or
4/5(日)
|水戸ホーリーホック
|vs
|鹿島アントラーズ
|ジェフユナイテッド千葉
|vs
|東京ヴェルディ
|柏レイソル
|vs
|横浜F・マリノス
|FC東京
|vs
|FC町田ゼルビア
|川崎フロンターレ
|vs
|浦和レッズ
|10
|4/11(土)
or
4/12(日)
|浦和レッズ
|vs
|東京ヴェルディ
|ジェフユナイテッド千葉
|vs
|水戸ホーリーホック
|FC町田ゼルビア
|vs
|柏レイソル
|川崎フロンターレ
|vs
|鹿島アントラーズ
|横浜F・マリノス
|vs
|FC東京
|11
|4/18(土)
or
4/19(日)
|鹿島アントラーズ
|vs
|浦和レッズ
|水戸ホーリーホック
|vs
|柏レイソル
|東京ヴェルディ
|vs
|ジェフユナイテッド千葉
|横浜F・マリノス
|vs
|川崎フロンターレ
|ACLEにより未定
|FC町田ゼルビア
|vs
|FC東京
|12
|4/24(金)
|柏レイソル
|vs
|鹿島アントラーズ
|FC東京
|vs
|水戸ホーリーホック
|4/25(土)
or
4/26(日)
|浦和レッズ
|vs
|横浜F・マリノス
|川崎フロンターレ
|vs
|ジェフユナイテッド千葉
|ACLEにより未定
|FC町田ゼルビア
|vs
|東京ヴェルディ
|13
|4/29(水・祝)
|水戸ホーリーホック
|vs
|FC町田ゼルビア
|浦和レッズ
|vs
|川崎フロンターレ
|ジェフユナイテッド千葉
|vs
|横浜F・マリノス
|柏レイソル
|vs
|FC東京
|東京ヴェルディ
|vs
|鹿島アントラーズ
|14
|5/2(土)
or
5/3(日・祝)
|鹿島アントラーズ
|vs
|FC町田ゼルビア
|浦和レッズ
|vs
|ジェフユナイテッド千葉
|FC東京
|vs
|川崎フロンターレ
|東京ヴェルディ
|vs
|柏レイソル
|横浜F・マリノス
|vs
|水戸ホーリーホック
|15
|5/6(水・休)
|鹿島アントラーズ
|vs
|水戸ホーリーホック
|柏レイソル
|vs
|浦和レッズ
|FC東京
|vs
|ジェフユナイテッド千葉
|FC町田ゼルビア
|vs
|横浜F・マリノス
|川崎フロンターレ
|vs
|東京ヴェルディ
|16
|5/9(土)
or
5/10(日)
|水戸ホーリーホック
|vs
|浦和レッズ
|ジェフユナイテッド千葉
|vs
|FC町田ゼルビア
|柏レイソル
|vs
|川崎フロンターレ
|FC東京
|vs
|東京ヴェルディ
|横浜F・マリノス
|vs
|鹿島アントラーズ
|17
|5/16(土)
or
5/17(日)
|水戸ホーリーホック
|vs
|東京ヴェルディ
|浦和レッズ
|vs
|FC東京
|ジェフユナイテッド千葉
|vs
|鹿島アントラーズ
|川崎フロンターレ
|vs
|FC町田ゼルビア
|横浜F・マリノス
|vs
|柏レイソル
|18
|5/22(金)
|FC町田ゼルビア
|vs
|浦和レッズ
|5/23(土)
or
5/24(日)
|鹿島アントラーズ
|vs
|FC東京
|水戸ホーリーホック
|vs
|川崎フロンターレ
|柏レイソル
|vs
|ジェフユナイテッド千葉
|東京ヴェルディ
|vs
|横浜F・マリノス
※試合日程は変更になる可能性あり
※土日開催の節は金曜日に開催する可能性あり
|節
|試合日程
|対戦カード
|1
|2/6(金)
|京都サンガF.C.
|vs
|ヴィッセル神戸
|2/7(土)
or
2/8(日)
|V・ファーレン長崎
|vs
|サンフレッチェ広島
|名古屋グランパス
|vs
|清水エスパルス
|セレッソ大阪
|vs
|ガンバ大阪
|アビスパ福岡
|vs
|ファジアーノ岡山
|2
|2/14(土)
|清水エスパルス
|vs
|京都サンガF.C.
|2/15(日)
|ガンバ大阪
|vs
|名古屋グランパス
|ヴィッセル神戸
|vs
|V・ファーレン長崎
|サンフレッチェ広島
|vs
|ファジアーノ岡山
|アビスパ福岡
|vs
|セレッソ大阪
|3
|2/21(土)
or
2/22(日)
or
2/23(月・祝)
|清水エスパルス
|vs
|ヴィッセル神戸
|名古屋グランパス
|vs
|V・ファーレン長崎
|京都サンガF.C.
|vs
|アビスパ福岡
|セレッソ大阪
|vs
|サンフレッチェ広島
|ファジアーノ岡山
|vs
|ガンバ大阪
|4
|2/27(金)
or
2/28(土)
or
3/1(日)
|サンフレッチェ広島
|vs
|京都サンガF.C.
|ガンバ大阪
|vs
|清水エスパルス
|ヴィッセル神戸
|vs
|アビスパ福岡
|ファジアーノ岡山
|vs
|名古屋グランパス
|V・ファーレン長崎
|vs
|セレッソ大阪
|5
|3/7(土)
or
3/8(日)
|ガンバ大阪
|vs
|V・ファーレン長崎
|セレッソ大阪
|vs
|清水エスパルス
|ファジアーノ岡山
|vs
|京都サンガF.C.
|アビスパ福岡
|vs
|名古屋グランパス
|ヴィッセル神戸
|vs
|サンフレッチェ広島
|6
|3/14(土)
or
3/15(日)
|清水エスパルス
|vs
|ファジアーノ岡山
|名古屋グランパス
|vs
|ヴィッセル神戸
|京都サンガF.C.
|vs
|セレッソ大阪
|サンフレッチェ広島
|vs
|ガンバ大阪
|V・ファーレン長崎
|vs
|アビスパ福岡
|7
|3/18(水)
|名古屋グランパス
|vs
|サンフレッチェ広島
|セレッソ大阪
|vs
|ファジアーノ岡山
|ヴィッセル神戸
|vs
|ガンバ大阪
|アビスパ福岡
|vs
|清水エスパルス
|V・ファーレン長崎
|vs
|京都サンガF.C.
|8
|3/21(土)
or
3/22(日)
|清水エスパルス
|vs
|サンフレッチェ広島
|京都サンガF.C.
|vs
|名古屋グランパス
|セレッソ大阪
|vs
|ヴィッセル神戸
|ファジアーノ岡山
|vs
|V・ファーレン長崎
|アビスパ福岡
|vs
|ガンバ大阪
|9
|4/4(土)
or
4/5(日)
|名古屋グランパス
|vs
|セレッソ大阪
|ガンバ大阪
|vs
|京都サンガF.C.
|ファジアーノ岡山
|vs
|ヴィッセル神戸
|サンフレッチェ広島
|vs
|アビスパ福岡
|V・ファーレン長崎
|vs
|清水エスパルス
|10
|4/11(土)
or
4/12(日)
|京都サンガF.C.
|vs
|ファジアーノ岡山
|ガンバ大阪
|vs
|セレッソ大阪
|ヴィッセル神戸
|vs
|名古屋グランパス
|サンフレッチェ広島
|vs
|清水エスパルス
|アビスパ福岡
|vs
|V・ファーレン長崎
|11
|4/18(土)
or
4/19(日)
|名古屋グランパス
|vs
|アビスパ福岡
|ガンバ大阪
|vs
|ファジアーノ岡山
|セレッソ大阪
|vs
|京都サンガF.C.
|ACLEにより未定
|ヴィッセル神戸
|vs
|清水エスパルス
|サンフレッチェ広島
|vs
|V・ファーレン長崎
|12
|4/25(土)
or
4/26(日)
|清水エスパルス
|vs
|名古屋グランパス
|ファジアーノ岡山
|vs
|アビスパ福岡
|V・ファーレン長崎
|vs
|ガンバ大阪
|ACLEにより未定
|ヴィッセル神戸
|vs
|京都サンガF.C.
|サンフレッチェ広島
|vs
|セレッソ大阪
|13
|4/29(水・祝)
|清水エスパルス
|vs
|V・ファーレン長崎
|名古屋グランパス
|vs
|ファジアーノ岡山
|京都サンガF.C.
|vs
|ガンバ大阪
|ヴィッセル神戸
|vs
|セレッソ大阪
|アビスパ福岡
|vs
|サンフレッチェ広島
|14
|5/2(土)
or
5/3(日・祝)
|京都サンガF.C.
|vs
|清水エスパルス
|ガンバ大阪
|vs
|ヴィッセル神戸
|セレッソ大阪
|vs
|アビスパ福岡
|ファジアーノ岡山
|vs
|サンフレッチェ広島
|V・ファーレン長崎
|vs
|名古屋グランパス
|15
|5/6(水・祝)
|清水エスパルス
|vs
|セレッソ大阪
|名古屋グランパス
|vs
|ガンバ大阪
|サンフレッチェ広島
|vs
|ヴィッセル神戸
|アビスパ福岡
|vs
|京都サンガF.C.
|V・ファーレン長崎
|vs
|ファジアーノ岡山
|16
5/9(土)5/10(日)
|清水エスパルス
|vs
|アビスパ福岡
|名古屋グランパス
|vs
|京都サンガF.C.
|ガンバ大阪
|vs
|サンフレッチェ広島
|セレッソ大阪
|vs
|V・ファーレン長崎
|ヴィッセル神戸
|vs
|ファジアーノ岡山
|17
|5/16(土)
or
5/17(日)
|京都サンガF.C.
|vs
|サンフレッチェ広島
|セレッソ大阪
|vs
|名古屋グランパス
|ファジアーノ岡山
|vs
|清水エスパルス
|V・ファーレン長崎
|vs
|ヴィッセル神戸
|ACL2により未定
|ガンバ大阪
|vs
|アビスパ福岡
|18
|5/23(土)
or
5/24(日)
|京都サンガF.C.
|vs
|V・ファーレン長崎
|ファジアーノ岡山
|vs
|セレッソ大阪
|サンフレッチェ広島
|vs
|名古屋グランパス
|アビスパ福岡
|vs
|ヴィッセル神戸
|5/24(日)
|清水エスパルス
|vs
|ガンバ大阪
※試合日程は変更になる可能性あり
※土日開催の節は金曜日に開催する可能性あり
J2勢、J3勢の計40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4つのグループに分けられる（各グループ10クラブずつ）。各クラブがグループ内の他のクラブとホーム＆アウェーによる18試合をプレー。試合方式としては、90分終了時の勝敗に加え、90分終了時に同点の場合でも引き分けはなく、PK戦が実施され、毎試合で完全決着をつける。従来通り、全日程終了後の勝ち点で地域リーグ ラウンドの順位が決定。なお、勝ち点計算は
となっており、90分間での勝敗に加え、PK戦の結果により獲得できる勝ち点が異なる。
地域リーグ ラウンドの順位をもとにEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの同順位同士のクラブがプレーオフ ラウンドで対戦。J1百年構想リーグとは異なり、準決勝からの1試合制のミニトーナメントが開催される。試合方式は地域リーグ ラウンドとは異なり、90分終了時点で同点の場合を、延長戦を実施し、それでも引き分けの場合はPK戦で決着をつける。ミニトーナメントの結果を経てJ2・J3百年構想リーグの最終順位が決定する。
J2・J3百年構想リーグでは、J1百年構想リーグ同様にいかなる順位で特別大会を終えたとしても、上位リーグへの昇格・下位リーグへの降格はない。
|EAST-A
|EAST-B
|ヴァンラーレ八戸
|北海道コンサドーレ札幌
|ブラウブリッツ秋田
|福島ユナイテッドFC
|ベガルタ仙台
|いわきFC
|モンテディオ山形
|RB大宮アルディージャ
|栃木SC
|ヴァンフォーレ甲府
|栃木シティ
|松本山雅FC
|ザスパ群馬
|AC長野パルセイロ
|横浜FC
|ジュビロ磐田
|湘南ベルマーレ
|藤枝MYFC
|SC相模原
|FC岐阜
|WEST-A
|WEST-B
|アルビレックス新潟
|レイラック滋賀FC
|カターレ富山
|ガイナーレ鳥取
|ツエーゲン金沢
|レノファ山口FC
|FC大阪
|ギラヴァンツ北九州
|奈良クラブ
|サガン鳥栖
|カマタマーレ讃岐
|ロアッソ熊本
|徳島ヴォルティス
|大分トリニータ
|愛媛FC
|テゲバジャーロ宮崎
|FC今治
|鹿児島ユナイテッドFC
|高知ユナイテッドSC
|FC琉球
|節
|試合日程
|対戦カード
|1
|2/7(土)
or
2/8(日)
|栃木SC
|vs
|ヴァンラーレ八戸
|栃木シティ
|vs
|ベガルタ仙台
|横浜FC
|vs
|モンテディオ山形
|湘南ベルマーレ
|vs
|ブラウブリッツ秋田
|SC相模原
|vs
|ザスパ群馬
|2
|2/14(土)
or
2/15(日)
|栃木SC
|vs
|モンテディオ山形
|栃木シティ
|vs
|ブラウブリッツ秋田
|ザスパ群馬
|vs
|ヴァンラーレ八戸
|横浜FC
|vs
|ベガルタ仙台
|湘南ベルマーレ
|vs
|SC相模原
|3
|2/21(土)
or
2/22(日)
or
2/23(月・祝)
|栃木SC
|vs
|ベガルタ仙台
|ザスパ群馬
|vs
|モンテディオ山形
|横浜FC
|vs
|栃木シティ
|湘南ベルマーレ
|vs
|ヴァンラーレ八戸
|SC相模原
|vs
|ブラウブリッツ秋田
|4
|2/28(土)
or
3/1(日)
|ベガルタ仙台
|vs
|ヴァンラーレ八戸
|栃木SC
|vs
|横浜FC
|栃木シティ
|vs
|湘南ベルマーレ
|ザスパ群馬
|vs
|ブラウブリッツ秋田
|SC相模原
|vs
|モンテディオ山形
|5
|3/7(土)
or
3/8(日)
|ヴァンラーレ八戸
|vs
|横浜FC
|ベガルタ仙台
|vs
|湘南ベルマーレ
|モンテディオ山形
|vs
|ブラウブリッツ秋田
|栃木シティ
|vs
|ザスパ群馬
|SC相模原
|vs
|栃木SC
|6
|3/14(土)
or
3/15(日)
|ヴァンラーレ八戸
|vs
|栃木シティ
|ベガルタ仙台
|vs
|SC相模原
|ブラウブリッツ秋田
|vs
|栃木SC
|横浜FC
|vs
|ザスパ群馬
|湘南ベルマーレ
|vs
|モンテディオ山形
|7
|3/21(土)
or
3/22(日)
|ブラウブリッツ秋田
|vs
|ヴァンラーレ八戸
|モンテディオ山形
|vs
|ベガルタ仙台
|栃木SC
|vs
|栃木シティ
|ザスパ群馬
|vs
|湘南ベルマーレ
|SC相模原
|vs
|横浜FC
|8
|3/28(土)
or
3/29(日)
|ヴァンラーレ八戸
|vs
|SC相模原
|ブラウブリッツ秋田
|vs
|ベガルタ仙台
|モンテディオ山形
|vs
|栃木シティ
|ザスパ群馬
|vs
|栃木SC
|横浜FC
|vs
|湘南ベルマーレ
|9
|4/4(土)
or
4/5(日)
|ヴァンラーレ八戸
|vs
|モンテディオ山形
|ベガルタ仙台
|vs
|ザスパ群馬
|栃木シティ
|vs
|SC相模原
|横浜FC
|vs
|ブラウブリッツ秋田
|湘南ベルマーレ
|vs
|栃木SC
|10
|4/11(土)
or
4/12(日)
|ブラウブリッツ秋田
|vs
|湘南ベルマーレ
|モンテディオ山形
|vs
|横浜FC
|栃木SC
|vs
|ザスパ群馬
|栃木シティ
|vs
|ヴァンラーレ八戸
|SC相模原
|vs
|ベガルタ仙台
|11
|4/18(土)
or
4/19(日)
|ベガルタ仙台
|vs
|栃木シティ
|ブラウブリッツ秋田
|vs
|横浜FC
|モンテディオ山形
|vs
|ヴァンラーレ八戸
|栃木SC
|vs
|SC相模原
|湘南ベルマーレ
|vs
|ザスパ群馬
|12
|4/25(土)
or
4/26(日)
|ヴァンラーレ八戸
|vs
|ブラウブリッツ秋田
|ベガルタ仙台
|vs
|モンテディオ山形
|栃木シティ
|vs
|栃木SC
|ザスパ群馬
|vs
|横浜FC
|SC相模原
|vs
|湘南ベルマーレ
|13
|4/29(水・祝)
|ブラウブリッツ秋田
|vs
|モンテディオ山形
|栃木SC
|vs
|湘南ベルマーレ
|ザスパ群馬
|vs
|ベガルタ仙台
|横浜FC
|vs
|ヴァンラーレ八戸
|SC相模原
|vs
|栃木シティ
|14
|5/2(土)
or
5/3(日・祝)
|ヴァンラーレ八戸
|vs
|ザスパ群馬
|ベガルタ仙台
|vs
|ブラウブリッツ秋田
|モンテディオ山形
|vs
|栃木SC
|横浜FC
|vs
|SC相模原
|湘南ベルマーレ
|vs
|栃木シティ
|15
|5/6(水・休)
|ヴァンラーレ八戸
|vs
|湘南ベルマーレ
|ベガルタ仙台
|vs
|栃木SC
|ブラウブリッツ秋田
|vs
|SC相模原
|モンテディオ山形
|vs
|ザスパ群馬
|栃木シティ
|vs
|横浜FC
|16
|5/9(土)
or
5/10(日)
|ヴァンラーレ八戸
|vs
|ベガルタ仙台
|モンテディオ山形
|vs
|SC相模原
|栃木SC
|vs
|ブラウブリッツ秋田
|ザスパ群馬
|vs
|栃木シティ
|湘南ベルマーレ
|vs
|横浜FC
|17
|5/16(土)
or
5/17(日)
|ブラウブリッツ秋田
|vs
|ザスパ群馬
|栃木シティ
|vs
|モンテディオ山形
|横浜FC
|vs
|栃木SC
|湘南ベルマーレ
|vs
|ベガルタ仙台
|SC相模原
|vs
|ヴァンラーレ八戸
|18
|5/23(土)
or
5/24(日)
|ヴァンラーレ八戸
|vs
|栃木SC
|ベガルタ仙台
|vs
|横浜FC
|ブラウブリッツ秋田
|vs
|栃木シティ
|モンテディオ山形
|vs
|湘南ベルマーレ
|ザスパ群馬
|vs
|SC相模原
※試合日程は変更になる可能性あり
※土日開催の節は金曜日に開催する可能性あり
|節
|試合日程
|対戦カード
|1
|2/7(土)
or
2/8(日)
|いわきFC
|vs
|北海道コンサドーレ札幌
|RB大宮アルディージャ
|vs
|松本山雅FC
|ヴァンフォーレ甲府
|vs
|福島ユナイテッドFC
|ジュビロ磐田
|vs
|AC長野パルセイロ
|藤枝MYFC
|vs
|FC岐阜
|2
|2/14(土)
or
2/15(日)
|いわきFC
|vs
|福島ユナイテッドFC
|RB大宮アルディージャ
|vs
|北海道コンサドーレ札幌
|ヴァンフォーレ甲府
|vs
|AC長野パルセイロ
|藤枝MYFC
|vs
|松本山雅FC
|FC岐阜
|vs
|ジュビロ磐田
|3
|2/21(土)
or
2/22(日)
or
2/23(月・祝)
|RB大宮アルディージャ
|vs
|福島ユナイテッドFC
|AC長野パルセイロ
|vs
|北海道コンサドーレ札幌
|ジュビロ磐田
|vs
|松本山雅FC
|藤枝MYFC
|vs
|ヴァンフォーレ甲府
|FC岐阜
|vs
|いわきFC
|4
|2/28(土)
or
3/1(日)
|北海道コンサドーレ札幌
|vs
|FC岐阜
|いわきFC
|vs
|藤枝MYFC
|ヴァンフォーレ甲府
|vs
|松本山雅FC
|AC長野パルセイロ
|vs
|RB大宮アルディージャ
|ジュビロ磐田
|vs
|福島ユナイテッドFC
|5
|3/7(土)
or
3/8(日)
|福島ユナイテッドFC
|vs
|AC長野パルセイロ
|いわきFC
|vs
|RB大宮アルディージャ
|松本山雅FC
|vs
|北海道コンサドーレ札幌
|藤枝MYFC
|vs
|ジュビロ磐田
|FC岐阜
|vs
|ヴァンフォーレ甲府
|6
|3/14(土)
or
3/15(日)
|RB大宮アルディージャ
|vs
|藤枝MYFC
|ヴァンフォーレ甲府
|vs
|いわきFC
|AC長野パルセイロ
|vs
|松本山雅FC
|ジュビロ磐田
|vs
|北海道コンサドーレ札幌
|FC岐阜
|vs
|福島ユナイテッドFC
|7
|3/21(土)
or
3/22(日)
|北海道コンサドーレ札幌
|vs
|ヴァンフォーレ甲府
|福島ユナイテッドFC
|vs
|藤枝MYFC
|松本山雅FC
|vs
|FC岐阜
|AC長野パルセイロ
|vs
|いわきFC
|ジュビロ磐田
|vs
|RB大宮アルディージャ
|8
|3/28(土)
or
3/29(日)
|福島ユナイテッドFC
|vs
|松本山雅FC
|いわきFC
|vs
|ジュビロ磐田
|ヴァンフォーレ甲府
|vs
|RB大宮アルディージャ
|藤枝MYFC
|vs
|北海道コンサドーレ札幌
|FC岐阜
|vs
|AC長野パルセイロ
|9
|4/4(土)
or
4/5(日)
|北海道コンサドーレ札幌
|vs
|福島ユナイテッドFC
|RB大宮アルディージャ
|vs
|FC岐阜
|松本山雅FC
|vs
|いわきFC
|ジュビロ磐田
|vs
|ヴァンフォーレ甲府
|藤枝MYFC
|vs
|AC長野パルセイロ
|10
|4/11(土)
or
4/12(日)
|福島ユナイテッドFC
|vs
|いわきFC
|ヴァンフォーレ甲府
|vs
|北海道コンサドーレ札幌
|松本山雅FC
|vs
|RB大宮アルディージャ
|AC長野パルセイロ
|vs
|ジュビロ磐田
|FC岐阜
|vs
|藤枝MYFC
|11
|4/18(土)
or
4/19(日)
|北海道コンサドーレ札幌
|vs
|松本山雅FC
|福島ユナイテッドFC
|vs
|FC岐阜
|いわきFC
|vs
|AC長野パルセイロ
|RB大宮アルディージャ
|vs
|ジュビロ磐田
|ヴァンフォーレ甲府
|vs
|藤枝MYFC
|12
|4/25(土)
or
4/26(日)
|北海道コンサドーレ札幌
|vs
|いわきFC
|福島ユナイテッドFC
|vs
|ヴァンフォーレ甲府
|松本山雅FC
|vs
|AC長野パルセイロ
|ジュビロ磐田
|vs
|FC岐阜
|藤枝MYFC
|vs
|RB大宮アルディージャ
|13
|4/29(水・祝)
|北海道コンサドーレ札幌
|vs
|藤枝MYFC
|いわきFC
|vs
|FC岐阜
|RB大宮アルディージャ
|vs
|ヴァンフォーレ甲府
|松本山雅FC
|vs
|ジュビロ磐田
|AC長野パルセイロ
|vs
|福島ユナイテッドFC
|14
|5/2(土)
or
5/3(日・祝)
|福島ユナイテッドFC
|vs
|RB大宮アルディージャ
|松本山雅FC
|vs
|ヴァンフォーレ甲府
|AC長野パルセイロ
|vs
|藤枝MYFC
|ジュビロ磐田
|vs
|いわきFC
|FC岐阜
|vs
|北海道コンサドーレ札幌
|15
|5/6(水・休)
|北海道コンサドーレ札幌
|vs
|AC長野パルセイロ
|RB大宮アルディージャ
|vs
|いわきFC
|ヴァンフォーレ甲府
|vs
|ジュビロ磐田
|藤枝MYFC松
|vs
|FC岐阜
|vs
|本山雅FC
|16
|5/9(土)
or
5/10(日)
|北海道コンサドーレ札幌
|vs
|RB大宮アルディージャ
|福島ユナイテッドFC
|vs
|ジュビロ磐田
|いわきFC
|vs
|ヴァンフォーレ甲府
|松本山雅FC
|vs
|藤枝MYFC
|AC長野パルセイロ
|vs
|FC岐阜
|17
|5/16(土)
or
5/17(日)
|福島ユナイテッドFC
|vs
|北海道コンサドーレ札幌
|いわきFC
|vs
|松本山雅FC
|RB大宮アルディージャ
|vs
|AC長野パルセイロ
|ヴァンフォーレ甲府
|vs
|FC岐阜
|ジュビロ磐田
|vs
|藤枝MYFC
|18
|5/23(土)
or
5/24(日)
|北海道コンサドーレ札幌
|vs
|ジュビロ磐田
|松本山雅FC
|vs
|福島ユナイテッドFC
|AC長野パルセイロ
|vs
|ヴァンフォーレ甲府
|藤枝MYFC
|vs
|いわきFC
|FC岐阜
|vs
|RB大宮アルディージャ
※試合日程は変更になる可能性あり
※土日開催の節は金曜日に開催する可能性あり
|節
|試合日程
|対戦カード
|1
|2/7(土)
or
2/8(日)
|FC大阪
|vs
|カマタマーレ讃岐
|奈良クラブ
|vs
|徳島ヴォルティス
|愛媛FC
|vs
|アルビレックス新潟
|FC今治
|vs
|ツエーゲン金沢
|高知ユナイテッドSC
|vs
|カターレ富山
|2
|2/14(土)
or
2/15(日)
|FC大阪
|vs
|高知ユナイテッドSC
|奈良クラブ
|vs
|FC今治
|カマタマーレ讃岐
|vs
|カターレ富山
|徳島ヴォルティス
|vs
|アルビレックス新潟
|愛媛FC
|vs
|ツエーゲン金沢
|3
|2/21(土)
or
2/22(日)
or
2/23(月・祝)
|奈良クラブ
|vs
|愛媛FC
|カマタマーレ讃岐
|vs
|アルビレックス新潟
|徳島ヴォルティス
|vs
|カターレ富山
|FC今治
|vs
|FC大阪
|高知ユナイテッドSC
|vs
|ツエーゲン金沢
|4
|2/28(土)
or
3/1(日)
|カターレ富山
|vs
|FC大阪
|ツエーゲン金沢
|vs
|カマタマーレ讃岐
|愛媛FC
|vs
|徳島ヴォルティス
|FC今治
|vs
|アルビレックス新潟
|高知ユナイテッドSC
|vs
|奈良クラブ
|5
|3/7(土)
or
3/8(日)
|アルビレックス新潟
|vs
|高知ユナイテッドSC
|カターレ富山
|vs
|愛媛FC
|ツエーゲン金沢
|vs
|徳島ヴォルティス
|FC大阪
|vs
|奈良クラブ
|カマタマーレ讃岐
|vs
|FC今治
|6
|3/14(土)
or
3/15(日)
|カターレ富山
|vs
|ツエーゲン金沢
|奈良クラブ
|vs
|アルビレックス新潟
|徳島ヴォルティス
|vs
|カマタマーレ讃岐
|愛媛FC
|vs
|FC大阪
|高知ユナイテッドSC
|vs
|FC今治
|7
|3/21(土)
or
3/22(日)
|アルビレックス新潟
|vs
|カターレ富山
|ツエーゲン金沢
|vs
|FC大阪
|カマタマーレ讃岐
|vs
|奈良クラブ
|愛媛FC
|vs
|高知ユナイテッドSC
|FC今治
|vs
|徳島ヴォルティス
|8
|3/28(土)
or
3/29(日)
|カターレ富山
|vs
|FC今治
|FC大阪
|vs
|アルビレックス新潟
|奈良クラブ
|vs
|ツエーゲン金沢
|カマタマーレ讃岐
|vs
|愛媛FC
|徳島ヴォルティス
|vs
|高知ユナイテッドSC
|9
|4/4(土)
or
4/5(日)
|アルビレックス新潟
|vs
|ツエーゲン金沢
|カターレ富山
|vs
|奈良クラブ
|徳島ヴォルティス
|vs
|FC大阪
|FC今治
|vs
|愛媛FC
|高知ユナイテッドSC
|vs
|カマタマーレ讃岐
|10
|4/11(土)
or
4/12(日)
|ツエーゲン金沢
|vs
|FC今治
|FC大阪
|vs
|カターレ富山
|カマタマーレ讃岐
|vs
|徳島ヴォルティス
|高知ユナイテッドSC
|vs
|アルビレックス新潟
|愛媛FC
|vs
|奈良クラブ
|11
|4/18(土)
or
4/19(日)
|アルビレックス新潟
|vs
|FC今治
|カターレ富山
|vs
|高知ユナイテッドSC
|FC大阪
|vs
|愛媛FC
|奈良クラブ
|vs
|カマタマーレ讃岐
|徳島ヴォルティス
|vs
|ツエーゲン金沢
|12
|4/25(土)
or
4/26(日)
|アルビレックス新潟
|vs
|FC大阪
|ツエーゲン金沢
|vs
|奈良クラブ
|愛媛FC
|vs
|カマタマーレ讃岐
|FC今治
|vs
|カターレ富山
|高知ユナイテッドSC
|vs
|徳島ヴォルティス
|13
|4/29(水・祝)
|カターレ富山
|vs
|アルビレックス新潟
|FC大阪
|vs
|徳島ヴォルティス
|奈良クラブ
|vs
|高知ユナイテッドSC
|カマタマーレ讃岐
|vs
|ツエーゲン金沢
|愛媛FC
|vs
|FC今治
|14
|5/2(土)
or
5/3(日・祝)
|アルビレックス新潟
|vs
|カマタマーレ讃岐
|ツエーゲン金沢
|vs
|カターレ富山
|徳島ヴォルティス
|vs
|愛媛FC
|FC今治
|vs
|奈良クラブ
|高知ユナイテッドSC
|vs
|FC大阪
|15
|5/6(水・休)
|アルビレックス新潟
|vs
|徳島ヴォルティス
|カターレ富山
|vs
|カマタマーレ讃岐
|ツエーゲン金沢
|vs
|愛媛FC
|奈良クラブ
|vs
|FC大阪
|FC今治
|vs
|高知ユナイテッドSC
|16
|5/9(土)
or
5/10(日)
|ツエーゲン金沢
|vs
|アルビレックス新潟
|FC大阪
|vs
|FC今治
|カマタマーレ讃岐
|vs
|高知ユナイテッドSC
|徳島ヴォルティス
|vs
|奈良クラブ
|愛媛FC
|vs
|カターレ富山
|17
|5/16(土)
or
5/17(日)
|アルビレックス新潟
|vs
|奈良クラブ
|カターレ富山
|vs
|徳島ヴォルティス
|FC大阪
|vs
|ツエーゲン金
|FC今治
|vs
|カマタマーレ讃岐
|高知ユナイテッドSC
|vs
|愛媛FC
|18
|5/23(土)
or
5/24(日)
|アルビレックス新潟
|vs
|愛媛FC
|ツエーゲン金沢
|vs
|高知ユナイテッドSC
|奈良クラブ
|vs
|カターレ富山
|カマタマーレ讃岐
|vs
|FC大阪
|徳島ヴォルティス
|vs
|FC今治
※試合日程は変更になる可能性あり
※土日開催の節は金曜日に開催する可能性あり
|節
|試合日程
|対戦カード
|1
|2/7(土)
or
2/8(日)
|ギラヴァンツ北九州
|vs
|ガイナーレ鳥取
|ロアッソ熊本
|vs
|レノファ山口FC
|大分トリニータ
|vs
|レイラック滋賀FC
|鹿児島ユナイテッドFC
|vs
|テゲバジャーロ宮崎
|FC琉球
|vs
|サガン鳥栖
|2
|2/14(土)
or
2/15(日)
|レノファ山口FC
|vs
|レイラック滋賀FC
|サガン鳥栖
|vs
|ロアッソ熊本
|大分トリニータ
|vs
|ギラヴァンツ北九州
|テゲバジャーロ宮崎
|vs
|ガイナーレ鳥取
|鹿児島ユナイテッドFC
|vs
|FC琉球
|3
|2/21(土)
or
2/22(日)
or
2/23(月・祝)
|ロアッソ熊本
|vs
|ギラヴァンツ北九州
|大分トリニータ
|vs
|ガイナーレ鳥取
|テゲバジャーロ宮崎
|vs
|サガン鳥栖
|鹿児島ユナイテッドFC
|vs
|レノファ山口FC
|FC琉球
|vs
|レイラック滋賀FC
|4
|2/28(土)
or
3/1(日)
|レノファ山口FC
|vs
|ガイナーレ鳥取
|ギラヴァンツ北九州
|vs
|レイラック滋賀FC
|サガン鳥栖
|vs
|鹿児島ユナイテッドFC
|ロアッソ熊本
|vs
|大分トリニータ
|FC琉球
|vs
|テゲバジャーロ宮崎
|5
|3/7(土)
or
3/8(日)
|レイラック滋賀FC
|vs
|ロアッソ熊本
|ガイナーレ鳥取
|vs
|FC琉球
|レノファ山口FC
|vs
|サガン鳥栖
|ギラヴァンツ北九州
|vs
|テゲバジャーロ宮崎
|大分トリニータ
|vs
|鹿児島ユナイテッドFC
|6
|3/14(土)
or
3/15(日)
|サガン鳥栖
|vs
|ギラヴァンツ北九州
|ロアッソ熊本
|vs
|ガイナーレ鳥取
|テゲバジャーロ宮崎
|vs
|大分トリニータ
|鹿児島ユナイテッドFC
|vs
|レイラック滋賀FC
|FC琉球
|vs
|レノファ山口FC
|7
|3/21(土)
or
3/22(日)
|レイラック滋賀FC
|vs
|サガン鳥栖
|ガイナーレ鳥取
|vs
|鹿児島ユナイテッドFC
|レノファ山口FC
|vs
|ギラヴァンツ北九州
|大分トリニータ
|vs
|FC琉球
|テゲバジャーロ宮崎
|vs
|ロアッソ熊本
|8
|3/28(土)
or
3/29(日)
|レイラック滋賀FC
|vs
|テゲバジャーロ宮崎
|ガイナーレ鳥取
|vs
|サガン鳥栖
|レノファ山口FC
|vs
|大分
|ギラヴァンツ北九州
|vs
|FC琉球
|ロアッソ熊本
|vs
|鹿児島ユナイテッドFC
|9
|4/4(土)
or
4/5(日)
|ガイナーレ鳥取
|vs
|レイラック滋賀FC
|サガン鳥栖
|vs
|大分トリニータ
|テゲバジャーロ宮崎
|vs
|レノファ山口FC
|鹿児島ユナイテッドFC
|vs
|ギラヴァンツ北九州
|FC琉球
|vs
|ロアッソ熊本
|10
|4/11(土)
or
4/12(日)
|レイラック滋賀FC
|vs
|FC琉球
|ギラヴァンツ北九州
|vs
|サガン鳥栖
|ロアッソ熊本
|vs
|テゲバジャーロ宮崎
|大分トリニータ
|vs
|レノファ山口FC
|鹿児島ユナイテッドFC
|vs
|ガイナーレ鳥取
|11
|4/18(土)
or
4/19(日)
|レイラック滋賀FC
|vs
|大分トリニータ
|ガイナーレ鳥取
|vs
|テゲバジャーロ宮崎
|レノファ山口FC
|vs
|鹿児島ユナイテッドFC
|vs
|サガン鳥栖
|FC琉球
|vs
|ギラヴァンツ北九州
|12
|4/25(土)
or
4/26(日)
|ガイナーレ鳥取
|vs
|ロアッソ熊本
|ギラヴァンツ北九州
|vs
|レノファ山口FC
|サガン鳥栖
|vs
|レイラック滋賀FC
|テゲバジャーロ宮崎
|vs
|鹿児島ユナイテッドFC
|FC琉球
|vs
|大分トリニータ
|13
|4/29(水・祝)
|レイラック滋賀FC
|vs
|ガイナーレ鳥取
|レノファ山口FC
|vs
|FC琉球
|大分トリニータ
|vs
|ロアッソ熊本
|テゲバジャーロ宮崎
|vs
|ギラヴァンツ北九州
|鹿児島ユナイテッドFC
|vs
|サガン鳥栖
|14
|5/2(土)
or
5/3(日・祝)
|ガイナーレ鳥取
|vs
|レノファ山口FC
|ギラヴァンツ北九州
|vs
|大分トリニータ
|サガン鳥栖
|vs
|テゲバジャーロ宮崎
|ロアッソ熊本
|vs
|レイラック滋賀FC
|FC琉球
|vs
|鹿児島ユナイテッドFC
|15
|5/6(水・休)
|レイラック滋賀FC
|vs
|レノファ山口FC
|ギラヴァンツ北九州
|vs
|ロアッソ熊本
|サガン鳥栖
|vs
|ガイナーレ鳥取
|テゲバジャーロ宮崎
|vs
|FC琉球
|鹿児島ユナイテッドFC
|vs
|大分トリニータ
|16
|5/9(土)
or
5/10(日)
|レイラック滋賀FC
|vs
|鹿児島ユナイテッドFC
|ガイナーレ鳥取
|vs
|ギラヴァンツ北九州
|レノファ山口FC
|vs
|テゲバジャーロ宮崎
|ロアッソ熊本
|vs
|FC琉球
|大分トリニータ
|vs
|サガン鳥栖
|17
|5/16(土)
or
5/17(日)
|レイラック滋賀FC
|vs
|ギラヴァンツ北九州
|サガン鳥栖
|vs
|レノファ山口FC
|大分トリニータ
|vs
|テゲバジャーロ宮崎
|鹿児島ユナイテッドFC
|vs
|ロアッソ熊本
|FC琉球
|vs
|ガイナーレ鳥取
|18
|5/23(土)
or
5/24(日)
|ガイナーレ鳥取
|vs
|大分トリニータ
|レノファ山口FC
|vs
|ロアッソ熊本
|ギラヴァンツ北九州
|vs
|鹿児島ユナイテッドFC
|サガン鳥栖
|vs
|FC琉球
|テゲバジャーロ宮崎
|vs
|レイラック滋賀FC
※試合日程は変更になる可能性あり
※土日開催の節は金曜日に開催する可能性あり