ヴァーディ、妻ベッキーさんの名前を背負って戦う

ヴァーディは、セリエAローマ戦において、ユニフォームの背面に妻レベッカさんの名前を掲げ、リーグ全体の「暴力にノーを」キャンペーンに参加した。

選手たちは自身の名前ではなく身近な女性の名前を表示するよう促され、家庭内暴力への意識向上活動に呼応した。ヴァーディは結婚9年目の妻を称える選択をし、チームメイトや他のセリエAクラブと共にこの感動的なキャンペーンに参加した。

この取り組みにより、クレモネーゼはラツィオ、パルマ、ウディネーゼ、レッチェらと共に「女性に対する暴力撤廃国際デー」を顕彰。選手たちはパートナー、娘、母、祖母、友人の名前を「支援と連帯の象徴」として選択した。ジョヴァンニ・ジーニ・スタジアムでピッチに立ったヴァーディの背番号10の上には「ベッキー」の文字が際立っていた。

38歳のストライカーはレスターを離れてイタリアでの生活に順調なスタートを切っており、この行動はクラブやリーグの取り組みに全面的に参加する彼の姿勢を浮き彫りにした。また、レベッカさんとの長年の関係と二人が築いた家族を考えると、この瞬間の個人的な意義も強調された。