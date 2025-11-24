Getty/GOAL
ヴァーディ、妻ベッキーさんの名前を背負って戦う
ヴァーディは、セリエAローマ戦において、ユニフォームの背面に妻レベッカさんの名前を掲げ、リーグ全体の「暴力にノーを」キャンペーンに参加した。
選手たちは自身の名前ではなく身近な女性の名前を表示するよう促され、家庭内暴力への意識向上活動に呼応した。ヴァーディは結婚9年目の妻を称える選択をし、チームメイトや他のセリエAクラブと共にこの感動的なキャンペーンに参加した。
この取り組みにより、クレモネーゼはラツィオ、パルマ、ウディネーゼ、レッチェらと共に「女性に対する暴力撤廃国際デー」を顕彰。選手たちはパートナー、娘、母、祖母、友人の名前を「支援と連帯の象徴」として選択した。ジョヴァンニ・ジーニ・スタジアムでピッチに立ったヴァーディの背番号10の上には「ベッキー」の文字が際立っていた。
38歳のストライカーはレスターを離れてイタリアでの生活に順調なスタートを切っており、この行動はクラブやリーグの取り組みに全面的に参加する彼の姿勢を浮き彫りにした。また、レベッカさんとの長年の関係と二人が築いた家族を考えると、この瞬間の個人的な意義も強調された。
「暴力にノーを」キャンペーンは、試合日を社会啓発活動のプラットフォームとして活用するイタリアサッカー界の拡大する動きを体現している。セリエAがクラブ参加を調整した決定はメッセージを拡大させ、選手とファン双方に女性への暴力と支援ネットワークの重要性について考えるよう促した。リーグを代表する外国人スターの一人であるヴァーディの参加は、キャンペーンの国際的な認知度向上に貢献した。
ヴァーディ個人にとって、レベッカさんへの敬意を示す決断は、長年にわたる二人の関係と混合家族という背景から深い共感を呼んだ。この瞬間は、彼の地に足をつけた人柄と、ノンリーグ時代からプレミアリーグ制覇に至るキャリアを通じて貫かれてきた強い家族観を浮き彫りにした。彼の選択は、既に深い意味を持つ象徴的な行為に、さらなる感情的な深みを加えたのである。
ヴァーディとレベッカさんは2014年から交際を始め、2年後にチェシャーで結婚。それぞれの過去の関係と現在の関係から生まれた6人の子供たちと共に家族を築いている。5月にヴァーディが歴史的なレスターでのキャリアを終えた後、夫妻は最近イタリアに移住し、二人の人生に新たな章が刻まれた。クレモネーゼへの移籍は新たな挑戦をもたらしたが、10年以上培ってきた結束の固い家族生活の継続でもある。
このストライカーのイタリア移籍は、プレミアリーグ優勝、FAカップ制覇、ゴールデンボール賞受賞を果たし、数々の得点記録を更新したレスターでの非凡なキャリアの後に訪れた。キング・パワーでの時代には、記憶に残るチャンピオンズリーグの夜、プレミアリーグ年間最優秀選手賞、そしてユーロ2016と2018年ワールドカップでのイングランド代表選出も含まれている。
クレモネーゼは、セリエA残留という難題に立ち向かう中で、ヴァーディが感情的なリーダーシップとピッチ上での影響力を今後も融合させ続けられることを期待している。得点源として、またベテラン選手としての彼の早い段階での影響力は、今後数ヶ月のチーム発展において重要な役割を担うことを示している。イタリアのトップリーグで安定性を築こうとするクラブの野心にとって、彼の調子とコンディションを維持することが核心となるだろう。
ヴァーディ個人にとって、イタリアでのスタートはキャリアの晩年を迎えつつあるにもかかわらず、まだ十分に貢献できることを示唆している。クレモネーゼでの力強い初シーズンは、特にイタリアサッカーとピッチ外での生活への適応を続ける中で、彼の残留期間を延長する可能性がある。
