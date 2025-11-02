クレモネーゼのヴァーディがユヴェントス戦でのゴールで「スタジアムを熱狂させる」

妻のレベッカと4人の子供たちに見守られながらプレーしたヴァーディは、ユヴェントス戦でのゴールの後、イタリアメディアから賛否両論の評価を受けた。『コリエーレ・デッラ・セーラ』は彼に10点満点中6.5点を与えたが、彼がまだ魔法のような瞬間を生み出すことができると強調した。

「彼は妻ベッキーと4人の子供たちに励まされながら、ユヴェントスの万力に挟まれ、インパクトを与えることに失敗した。しかし、残り7分で、彼はガッティを振り切り、スタジアムを熱狂の渦に巻き込んだ」

一方、『フットボール・イタリア』は彼をチームの最優秀選手として称賛した。

「経験豊富なイングランド人フォワードは、カウンターアタック後の見事なフィニッシュで今シーズン2ゴール目を決め、終盤にホームチームに一筋の希望を与えた。今夜は懸命に働き、ゴールを決める飢えを見せた」

一方、『ブラック・アンド・ホワイト・アンド・リード・オール・オーバー』は、彼の衰えを知らない能力を称えた。

「2025年にジェイミー・ヴァーディがユヴェントス相手にゴール？本当に？しかしヴァーディはヴァーディであり、プレーしている限り永遠にヴァーディであり続けるだろう。彼はイングランドでの時代に、今回ユヴェントス戦で決めたのと同じようなゴールを非常に多く決めてきた。彼はミケーレ・ディ・グレゴリオがボールを手に持っていた時間が何秒だったかを数えながら、彼のすぐ横に立ち、実際にボールを前方に蹴るスペースをほとんど与えていない。それがまさにヴァーディらしさだよ、みんな。彼はこの競技に存在するとすれば、混沌のエージェントなのだ」