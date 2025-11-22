レドナップはリヴァプールがスロットを維持すべきだと主張「彼らは辛抱強くあるべきだ」

リヴァプールの増え続ける負傷者リストは土曜日にさらに悪化した。フロリアン・ヴィルツとコナー・ブラッドリーは共に新たな筋肉の問題で試合を欠場し、ジェレミー・フリンポンも欠場中だ。彼らの不在により、スロット監督は応急的な解決策を余儀なくされ、カーティス・ジョーンズが右サイドバックを務めた。アレクサンデル・イサクは前線に復帰したが、切れ味を欠き、68分にユーゴ・エキティケと交代した。どちらのFWも影響を与えることができなかった。

スタジアムにブーイングが響き渡り、サポーターが早々に退場する中、キャプテンのフィルジル・ファン・ダイクはリヴァプールの失敗から目を背けなかった。稀に見る率直さで語った33歳の選手は、チームの守備組織を非難し、不調の背後にはより深い問題があることを示唆した。

「我々は簡単すぎるゴールを許している。彼らは明らかに再びセットプレーから得点した。彼がアリソンの前にいたかどうかは質問できるが、それは認められたので、我々は0-1でビハインドなわけだ。我々は戦い、チャレンジ、ファイトの面で良くなく、急ぎすぎていた。今は非常に難しい状況だ。失点後は緊張感があったが、それ以前にはなかった。我々は物事を急ごうとしたが、それは困難な瞬間にいる時の人間の性だ。我々はそれ以前のものはクリアしたが、結局、我々は非常に難しい時期にいる。それについて話すだけでは抜け出せない。多くの努力が必要だ」

「これは問題だ。チームの全員が責任を取る必要がある。サッカーはチームスポーツであり、全員が責任を取らなければならない。我々はこれを消化し、真摯に受け止める必要がある。もっと一生懸命働く必要がある。続けていかなければならない。全員が失望しているよ。そうあるべきだ。なぜなら、ホームでノッティンガム・フォレストに負けることは、僕の目には非常に悪いことだからだ。それについて言えることは最低限それだけだ。我々が許したゴールはあまりにも簡単すぎ、我々全員が鏡を見なければならない。僕はこのクラブに長くいて、逆境を経験してきた。我々は立ち直るが、それは一夜にして起こらない。僕は諦める人間ではなく、我々は続けていく。サポーターが早く退席する場合、僕は彼らが何をするかを決めることはできない。ファンは良い時も悪い時も我々と共にいてくれたことを知っている。我々がこれから抜け出す時、彼らは我々と共にいるだろう。なぜなら、我々は必ず抜け出すからね」