レドナップはリヴァプールがスロットを維持すべきだと主張「彼らは辛抱強くあるべきだ」
N・フォレストの勝利は、14ヶ月の間に2度目のアンフィールドでの勝利であり、クリーンなものだった。ショーン・ダイチ監督率いるチームは、規律正しく、攻撃的で、そして決定的であり、セットプレーから冷酷だった。これは再び、リヴァプールの最も明白な戦術的弱点を露呈させた。先制点は33分に到来し、リヴァプールがコーナーキックをクリアできなかった後、ムリージョがペナルティエリア付近から打ち込んだ。VARは、リヴァプールの選手とベンチからの抗議にもかかわらず、ダン・エンドイエがアリソンの視界を妨げなかったと判定した。数分後、ホームチームはイゴール・ジェズスのゴールがハンドボールで物議を醸して取り消されたことで、予期せぬ救済を受けた。N・フォレストはハーフタイム直後、ニコロ・サヴォナの落ち着いた仕上げでリードを広げ、78分にモーガン・ギブス=ホワイトが3点目を決め込み、ホームスタンドのサポーターに退席を促した。
大きな崩壊が見られているが、解説者のジェイミー・レドナップ氏はリヴァプールのサポーターとクラブ首脳陣に対し、『スカイ・スポーツ』で10月と11月の残酷な期間の後でスロット監督を見限らないよう促した。
「彼ら(リバプール)は辛抱強くある必要がある。アルネ・スロットは昨年のことを考えれば、それに値する」
リヴァプールの増え続ける負傷者リストは土曜日にさらに悪化した。フロリアン・ヴィルツとコナー・ブラッドリーは共に新たな筋肉の問題で試合を欠場し、ジェレミー・フリンポンも欠場中だ。彼らの不在により、スロット監督は応急的な解決策を余儀なくされ、カーティス・ジョーンズが右サイドバックを務めた。アレクサンデル・イサクは前線に復帰したが、切れ味を欠き、68分にユーゴ・エキティケと交代した。どちらのFWも影響を与えることができなかった。
スタジアムにブーイングが響き渡り、サポーターが早々に退場する中、キャプテンのフィルジル・ファン・ダイクはリヴァプールの失敗から目を背けなかった。稀に見る率直さで語った33歳の選手は、チームの守備組織を非難し、不調の背後にはより深い問題があることを示唆した。
「我々は簡単すぎるゴールを許している。彼らは明らかに再びセットプレーから得点した。彼がアリソンの前にいたかどうかは質問できるが、それは認められたので、我々は0-1でビハインドなわけだ。我々は戦い、チャレンジ、ファイトの面で良くなく、急ぎすぎていた。今は非常に難しい状況だ。失点後は緊張感があったが、それ以前にはなかった。我々は物事を急ごうとしたが、それは困難な瞬間にいる時の人間の性だ。我々はそれ以前のものはクリアしたが、結局、我々は非常に難しい時期にいる。それについて話すだけでは抜け出せない。多くの努力が必要だ」
「これは問題だ。チームの全員が責任を取る必要がある。サッカーはチームスポーツであり、全員が責任を取らなければならない。我々はこれを消化し、真摯に受け止める必要がある。もっと一生懸命働く必要がある。続けていかなければならない。全員が失望しているよ。そうあるべきだ。なぜなら、ホームでノッティンガム・フォレストに負けることは、僕の目には非常に悪いことだからだ。それについて言えることは最低限それだけだ。我々が許したゴールはあまりにも簡単すぎ、我々全員が鏡を見なければならない。僕はこのクラブに長くいて、逆境を経験してきた。我々は立ち直るが、それは一夜にして起こらない。僕は諦める人間ではなく、我々は続けていく。サポーターが早く退席する場合、僕は彼らが何をするかを決めることはできない。ファンは良い時も悪い時も我々と共にいてくれたことを知っている。我々がこれから抜け出す時、彼らは我々と共にいるだろう。なぜなら、我々は必ず抜け出すからね」
リヴァプールのセットプレーからの脆弱性は今や否定できない。『オプタ』によると、リヴァプールは今シーズン、セットプレーから9ゴールを許しており、プレミアリーグで3番目に悪い記録だ。彼らは1試合あたり1.81失点しており、昨年のタイトル獲得キャンペーンを特徴づけた規律から劇的に低下している。その時はシーズン全体でわずか41失点でした。過去6試合のうち4試合でリヴァプールが3失点しており、これは昨夏に攻撃的補強に多額を費やしたものの、守備的補強を怠ったチームにとって驚異的な統計だ。
クリスタル・パレスのキャプテン、マーク・グエーイの獲得失敗は、すぐに夏の移籍市場の主要な分岐点の一つとなった。このイングランド代表ディフェンダーは依然として1月の候補リストの上位にあり、リヴァプールは交渉を再開しようと試みるかもしれない。しかし、それまでの間、スロット監督は、不調で疲弊したバックラインに頼って腐敗を止めなければならない。
