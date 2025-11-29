このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
j2 promotionGetty Images
Yuta Tokuma

J2昇格プレーオフのレギュレーションは？引き分けの場合はどうなる？

J2リーグ昇格を懸けたプレーオフ2025の仕組みやレギュレーションを紹介。勝ち上がりの条件をまとめていく。

DAZN月額プラン最安値

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイはDAZN月額プラン最安値！

「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得

さらにDMMポイントも付与。いつでも解約可能

DMM×DAZNホーダイ

DAZN月額プラン最安値はこちら

今すぐ登録

2025シーズンのJ3リーグは終盤に差し掛かり、優勝争い、昇格プレーオフ進出権争いが激しさを増している。昨季から導入されたJ2昇格プレーオフはどのようなレギュレーションで行われるのだろうか。

本記事では、J2昇格プレーオフに関するレギュレーションやルールを紹介する。

J3終盤戦も全試合ライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録