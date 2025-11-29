J2昇格プレーオフのレギュレーションは？引き分けの場合はどうなる？

2025シーズンのJ3リーグは終盤に差し掛かり、優勝争い、昇格プレーオフ進出権争いが激しさを増している。昨季から導入されたJ2昇格プレーオフはどのようなレギュレーションで行われるのだろうか。
J3リーグ全日程終了後、年間順位1位と2位のクラブは自動的に来季のJ2リーグ昇格が決定。J2リーグに昇格できる残り1枠を懸けてJ3年間順位3位～6位の4クラブが昇格プレーオフに進出する。
ただし、年間順位3位から6位までの4クラブでJ1クラブライセンスもしくはJ2クラブライセンスの交付判定を受けられなかった場合、7位以下のクラブの繰り上げはなく、当該クラブを除くクラブ数で行われる。
前述の通り、J1ライセンスもしくはJ2ライセンスの交付を受けたJ3リーグ年間順位3－6位のクラブがJ2昇格プレーオフに進出。
準決勝2試合が行われ、勝者が決勝に進出。決勝の勝者がJ2リーグに昇格する。
|ラウンド
|対戦カード
|会場
|準決勝
|3位vs6位
|3位クラブの本拠地
|4位vs5位
|4位クラブの本拠地
|決勝
|準決勝勝者vs準決勝勝者
|上位クラブの本拠地
下位2クラブで準決勝を行い、勝者が決勝で最上位クラブと対戦。決勝の勝者がJ2リーグに昇格する。
決勝のみが行われ、勝者がJ2リーグに昇格する。
J2昇格プレーオフ進出条件を満たしたクラブが自動的にJ2プレーオフ優勝クラブとなり、J2リーグに昇格する。
試合は通常のリーグ戦同様に前後半45分ずつの90分間で実施される。
2025シーズンのJ2昇格プレーオフのテレビ放送・ネット配信予定は未定となっている。
出場チームを決めるJ3終盤戦については、J1、J2、J3を全試合ライブ＆見逃し配信している『DAZN(ダゾーン)』が引き続きライブ配信をする。
また、J3リーグのみであれば『Lemino』でも全試合ライブ配信＆見逃し配信中。終了から2週間が経過した試合は有料プラン『Leminoプレミアム』でのみアーカイブ視聴可能となる。
