toyama Getty Images
Yuta Tokuma

J2昇格プレーオフの歴代結果一覧

【J2昇格プレーオフ】J2リーグ昇格プレーオフを制したクラブを紹介。これまでにプレーオフを勝ち上がってJ2リーグに昇格したクラブは？

J2昇格プレーオフは、2024シーズンから導入。J3リーグが新設された2014年から2016年までJ2・J3入れ替え戦という形で行われ、その後自動昇格・降格のレギュレーションがしばらくの間定着した。しかし、昨季よりJ1昇格プレーオフ同様にJ3リーグ3位から6位までの4クラブによるプレーオフが行われ、昨季はカターレ富山が初代J2プレーオフ王者に輝いた。

本記事ではJ2昇格プレーオフの過去の大会結果を振り返る。

    Jリーグ昇格プレーオフはDAZNで配信！

    2025シーズンのJリーグは『DAZN(ダゾーン)』がJ1、J2、J3、さらにJ1＆J2昇格プレーオフを全試合ライブ＆見逃し配信する。

    12月7日(日)の準決勝ではFC大阪(3位)vsツエーゲン金沢(6位)とテゲバジャーロ宮崎(4位)vs鹿児島ユナイテッドFC(5位)、12月14日(日)の決勝では準決勝勝者同士が対戦予定だ。

  • sanukiGetty Images

    【過去結果】2014年J2・J3入れ替え戦

    試合日時結果会場
    2014/11/301長野パルセイロ
    (J3 2位)    		0-0カマタマーレ讃岐
    (J2 21位)    		長野市営陸上競技場
    2014/12/72カマタマーレ讃岐
    木島良輔(71')    		1-0長野パルセイロ香川県立丸亀競技場
  • machiadGetty Images

    【過去結果】2015年J2・J3入れ替え戦

    試合日時結果会場
    2015/11/291町田ゼルビア
    (J3 2位)
    鈴木孝司(45+2',72')    		1-2大分トリニータ
    (J2 21位)
    ダニエル(22')    		町田市立陸上競技場
    2015/12/62大分トリニータ0-1町田ゼルビア
    鈴木孝司(58':PK)    		大分銀行ドーム
  • kanazawaGetty Images

    【過去結果】2016年J2・J3入れ替え戦

    試合日時結果会場
    2016/11/271栃木SC
    (J3 2位)    		0-1ツエーゲン金沢
    (J2 21位)
    小柳達司(89')    		栃木県グリーンスタジアム
    2016/12/42ツエーゲン金沢
    中美慶哉(34':PK,69')    		2-0栃木SC富山県総合運動公園陸上競技場
  • toyamaGetty Images

    【過去結果】2024年J2昇格プレーオフ

    【準決勝】

    試合日時結果会場
    2024/12/1カターレ富山
    (J3 3位)
    布施谷翔(36')    		1-1
    ※上位の富山が決勝進出    		FC大阪
    (J3 6位)
    増田隼司(45+3')    		富山県総合運動公園陸上競技場
    2024/12/1松本山雅FC
    (J3 4位)
    野々村鷹人(65')    		1-1
    ※上位の松本が決勝進出    		福島ユナイテッドFC
    (J3 5位)
    樋口寛規(10')    		サンプロ アルウィン

    【決勝】

    試合日時結果会場
    2024/12/1カターレ富山
    (J3 3位)
    碓井聖生(80',90+3')    		2-2
    ※上位の富山がJ2昇格    		松本山雅FC
    (J3 4位)
    安永玲央(18')
    樋口大輝(26')    		富山県総合運動公園陸上競技場

