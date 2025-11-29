J2昇格プレーオフの歴代結果一覧

J2昇格プレーオフは、2024シーズンから導入。J3リーグが新設された2014年から2016年までJ2・J3入れ替え戦という形で行われ、その後自動昇格・降格のレギュレーションがしばらくの間定着した。しかし、昨季よりJ1昇格プレーオフ同様にJ3リーグ3位から6位までの4クラブによるプレーオフが行われ、昨季はカターレ富山が初代J2プレーオフ王者に輝いた。
本記事ではJ2昇格プレーオフの過去の大会結果を振り返る。
12月7日(日)の準決勝ではFC大阪(3位)vsツエーゲン金沢(6位)とテゲバジャーロ宮崎(4位)vs鹿児島ユナイテッドFC(5位)、12月14日(日)の決勝では準決勝勝者同士が対戦予定だ。
|試合日時
|戦
|結果
|会場
|2014/11/30
|1
|長野パルセイロ
(J3 2位)
|0-0
|カマタマーレ讃岐
(J2 21位)
|長野市営陸上競技場
|2014/12/7
|2
|カマタマーレ讃岐
木島良輔(71')
|1-0
|長野パルセイロ
|香川県立丸亀競技場
|試合日時
|戦
|結果
|会場
|2015/11/29
|1
|町田ゼルビア
(J3 2位)
鈴木孝司(45+2',72')
|1-2
|大分トリニータ
(J2 21位)
ダニエル(22')
|町田市立陸上競技場
|2015/12/6
|2
|大分トリニータ
|0-1
|町田ゼルビア
鈴木孝司(58':PK)
|大分銀行ドーム
|試合日時
|戦
|結果
|会場
|2016/11/27
|1
|栃木SC
(J3 2位)
|0-1
|ツエーゲン金沢
(J2 21位)
小柳達司(89')
|栃木県グリーンスタジアム
|2016/12/4
|2
|ツエーゲン金沢
中美慶哉(34':PK,69')
|2-0
|栃木SC
|富山県総合運動公園陸上競技場
|試合日時
|結果
|会場
|2024/12/1
|カターレ富山
(J3 3位)
布施谷翔(36')
|1-1
※上位の富山が決勝進出
|FC大阪
(J3 6位)
増田隼司(45+3')
|富山県総合運動公園陸上競技場
|2024/12/1
|松本山雅FC
(J3 4位)
野々村鷹人(65')
|1-1
※上位の松本が決勝進出
|福島ユナイテッドFC
(J3 5位)
樋口寛規(10')
|サンプロ アルウィン
|試合日時
|結果
|会場
|2024/12/1
|カターレ富山
(J3 3位)
碓井聖生(80',90+3')
|2-2
※上位の富山がJ2昇格
|松本山雅FC
(J3 4位)
安永玲央(18')
樋口大輝(26')
|富山県総合運動公園陸上競技場