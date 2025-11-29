J2昇格プレーオフの歴代結果一覧

2025シーズンのJリーグは『DAZN(ダゾーン)』がJ1、J2、J3、さらにJ1＆J2昇格プレーオフを全試合ライブ＆見逃し配信する。

12月7日(日)の準決勝ではFC大阪(3位)vsツエーゲン金沢(6位)とテゲバジャーロ宮崎(4位)vs鹿児島ユナイテッドFC(5位)、12月14日(日)の決勝では準決勝勝者同士が対戦予定だ。

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可