J1昇格プレーオフのレギュレーションは？引き分け・同点の場合は？

2025シーズンのJ2リーグは佳境を迎え、間もなくJ1昇格プレーオフに進出するクラブが決定する。2012年から始まり、一時のレギュレーション変更を経て、2シーズン前から復活した同プレーオフはどのように実施されるのだろうか。
本記事では、J1昇格プレーオフに関するレギュレーションやルールを紹介する。
J2リーグ全日程終了後、年間順位1位と2位のクラブは自動的に来季のJ1リーグ昇格が決定。J1にリーグ昇格できる残り1枠を巡って、J2リーグ年間順位3位～6位の4クラブがプレーオフに進出する。
ただし、年間順位3位から6位までの4クラブでJ1クラブライセンスの交付判定を受けられなかった場合、7位以下のクラブの繰り上げはなく、当該クラブを除くクラブ数で行われる。
前述の通り、J1ライセンスの交付を受けたJ2年間順位3－6位のクラブがJ1昇格プレーオフに進出。
準決勝2試合が行われ、勝者が決勝に進出。決勝の勝者がJ1リーグに昇格する。
|ラウンド
|対戦カード
|会場
|準決勝
|ジェフユナイテッド千葉(3位)vsRB大宮アルディージャ(6位)
|3位クラブ(千葉)の本拠地
|徳島ヴォルティス(4位)vsジュビロ磐田(5位)
|4位クラブ(徳島)の本拠地
|決勝
|準決勝勝者vs準決勝勝者
|上位クラブの本拠地
下位2クラブで準決勝を行い、勝者が決勝で最上位クラブと対戦。決勝の勝者がJ1リーグに昇格する。
決勝のみが行われ、勝者がJ1リーグに昇格する。
J1昇格プレーオフ進出条件を満たしたクラブが自動的にJ1プレーオフ優勝クラブとなり、J1リーグに昇格する。
試合は通常のリーグ戦同様に前後半45分ずつの90分間で実施される。
|試合日程
|対戦カード
|会場
|放送予定
|2025/12/7(日)
未定
|ジェフユナイテッド千葉(3位) vs RB大宮アルディージャ(6位)
|3位クラブのホーム
|テレビ：未定
ネット：DAZN
|2025/12/7(日)
未定
|徳島ヴォルティス(4位) vs ジュビロ磐田(5位)
|4位クラブのホーム
|テレビ：未定
ネット：DAZN
|試合日程
|対戦カード
|会場
|放送予定
|2025/12/13(土)
未定
|準決勝勝者2クラブ
|上位クラブのホーム
|テレビ：未定
ネット：DAZN
J1昇格プレーオフの準決勝から決勝までの全3試合は『DAZN(ダゾーン)』でライブ配信を予定している。
地上波／BSに関しては現時点で未定。ただし、例年J1昇格プレーオフ進出クラブの地元NHK放送局が準決勝を生中継し、決勝はNHKBSが生中継している。
