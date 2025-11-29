J1昇格プレーオフのレギュレーションは？引き分け・同点の場合は？

前述の通り、J1ライセンスの交付を受けたJ2年間順位3－6位のクラブがJ1昇格プレーオフに進出。

■出場クラブ数が4クラブの場合

準決勝2試合が行われ、勝者が決勝に進出。決勝の勝者がJ1リーグに昇格する。

ラウンド 対戦カード 会場 準決勝 ジェフユナイテッド千葉(3位)vsRB大宮アルディージャ(6位) 3位クラブ(千葉)の本拠地 徳島ヴォルティス(4位)vsジュビロ磐田(5位) 4位クラブ(徳島)の本拠地 決勝 準決勝勝者vs準決勝勝者 上位クラブの本拠地

■出場クラブ数が3クラブの場合

下位2クラブで準決勝を行い、勝者が決勝で最上位クラブと対戦。決勝の勝者がJ1リーグに昇格する。

■出場クラブ数が2クラブの場合

決勝のみが行われ、勝者がJ1リーグに昇格する。

■出場クラブ数が1クラブの場合

J1昇格プレーオフ進出条件を満たしたクラブが自動的にJ1プレーオフ優勝クラブとなり、J1リーグに昇格する。