J1昇格プレーオフの歴代結果一覧

2012シーズンより導入されたJ1昇格プレーオフ。2018年からJ1参入プレーオフの形式に変更されたが、2023シーズンより再導入された。昨季はファジアーノ岡山が制してクラブ史上初のJ1リーグ昇格を勝ち取った。
本記事ではJ1昇格・参入プレーオフの過去の大会結果を振り返る。
2025シーズンのJリーグは『DAZN(ダゾーン)』がJ1、J2、J3、さらにJ1＆J2昇格プレーオフを全試合ライブ＆見逃し配信する。
2025年は、12月7日(日)の準決勝でジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャと徳島ヴォルティスvsジュビロ磐田が開催予定。勝者同士がラスト1枠の昇格を争う決勝は、12月13日(土)に行われる。
京都サンガ(3位) 0-4 大分トリニータ(6位)
日時：2012年11月18日
会場：京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
■得点者
大分：森島康仁（17分、33分、61分(PK)、90分）
横浜FC(4位) 0-4 ジェフユナイテッド千葉(5位)
日時：2012年11月18日
会場：ニッパツ三ツ沢球技場
■得点者
千葉：藤田祥史（35分、58分）、米倉恒貴（53分）、佐藤健太郎（88分）
大分トリニータ 1-0 ジェフユナイテッド千葉
日時：2012年11月23日
会場：国立競技場
■得点者
大分：林丈統（86分）
京都サンガ(3位) 0-0 V・ファーレン長崎(6位)
日時：2013年12月1日
会場：京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
徳島ヴォルティス(4位) 1-1 ジェフユナイテッド千葉(5位)
日時：2013年12月1日
会場：鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム
■得点者
徳島：ドウグラス（37分(PK)）
千葉：山口智（40分）
京都サンガ(3位) 0-2 徳島ヴォルティス(4位)
日時：2013年12月8日
会場：国立競技場
■得点者
徳島：千代反田充（39分）、津田知宏（43分）
ジュビロ磐田(4位) 1-2 モンテディオ山形(6位)
日時：2014年11月30日
会場：ヤマハスタジアム
■得点者
磐田：山崎亮平（45+3分）
山形：ディエゴ（26分）、山岸範宏（90+2分）
ジェフユナイテッド千葉(3位) 0-1 モンテディオ山形(6位)
日時：2014年12月7日
会場：味の素スタジアム
■得点者
山形：山崎雅人（37分）
アビスパ福岡(3位) 1-0 V・ファーレン長崎(6位)
日時：2015年11月29日
会場：レベルファイブスタジアム
■得点者
福岡：ウェリントン（48分）
セレッソ大阪(4位) 0-0 愛媛FC(5位)
日時：2015年11月29日
会場：ヤンマースタジアム長居
アビスパ福岡(3位) 1-1 セレッソ大阪(4位)
日時：2015年12月6日
会場：ヤンマースタジアム長居
■得点者
福岡：中村北斗（87分）
C大阪：玉田圭司（60分）
松本山雅FC(3位) 1-2 ファジアーノ岡山(6位)
日時：2016年11月27日
会場：松本平広域公園総合球技場
■得点者
松本：パウリーニョ（74分）
岡山：押谷祐樹（22分）、赤嶺真吾（90+2分）
セレッソ大阪(4位) 1-1 京都サンガ(5位)
日時：2016年11月27日
会場：キンチョウスタジアム
■得点者
C大阪：柿谷曜一朗（13分）
京都：有田光希（90分）
セレッソ大阪(4位) 1-0 ファジアーノ岡山(6位)
日時：2016年12月4日
会場：キンチョウスタジアム
■得点者
C大阪：清原翔平（52分）
名古屋グランパス(3位) 4-2 ジェフユナイテッド千葉(6位)
日時：2017年11月26日
会場：パロマ瑞穂スタジアム
■得点者
名古屋：田口泰士（61分）、シモビッチ（66分、86分、90+6分）
千葉：ラリベイ（45+2分、90分(PK)）
アビスパ福岡(4位) 1-0 東京ヴェルディ(5位)
日時：2017年11月26日
会場：えがお健康スタジアム
■得点者
福岡：山瀬功治（14分）
名古屋グランパス(3位) 0-0 アビスパ福岡(4位)
日時：2017年12月3日
会場：豊田スタジアム
大宮アルディージャ(J2・5位) 0-1 東京ヴェルディ(J2・6位)
日時：2018年11月25日
会場：NACK5スタジアム大宮
■得点者
東京V：平智広（71分）
横浜FC(J2・3位) 0-1 東京ヴェルディ(J2・6位)
日時：2018年12月2日
会場：ニッパツ三ツ沢球技場
■得点者
東京V：ドウグラス・ヴィエイラ（90+6分）
ジュビロ磐田(J1・16位) 2-0 東京ヴェルディ(J2・6位)
日時：2018年12月8日
会場：ヤマハスタジアム
■得点者
磐田：小川航基（41分(PK)）、田口泰士（80分）
大宮アルディージャ(J2・3位) 0-2 モンテディオ山形(J2・6位)
日時：2019年12月1日
会場：NACK5スタジアム大宮
■得点者
山形：オウンゴール（73分）、山岸祐也（82分）
徳島ヴォルティス(J2・4位) 1-1 ヴァンフォーレ甲府(J2・5位)
日時：2019年12月1日
会場：鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム
■得点者
徳島：ヨルディ・バイス（37分）
甲府：ピーター・ウタカ（39分）
徳島ヴォルティス(J2・4位) 1-0 モンテディオ山形(J2・6位)
日時：2019年12月8日
会場：鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム
■得点者
徳島：河田篤秀（53分）
湘南ベルマーレ(J1・16位) 1-1 徳島ヴォルティス(J2・4位)
日時：2019年12月14日
会場：Shonan BMW スタジアム平塚
■得点者
湘南：松田天馬（64分）
徳島：鈴木徳真（20分）
ファジアーノ岡山(J2・3位) 0-3 モンテディオ山形(J2・6位)
日時：2022年10月30日
会場：シティライトスタジアム
■得点者
山形：ディサロ燦シルヴァーノ（5分）、デラトーレ（75分）、チアゴ・アウベス（80分）
ロアッソ熊本(J2・4位) 2-2 大分トリニータ(J2・5位)
日時：2022年10月30日
会場：えがお健康スタジアム
■得点者
熊本：坂本亘基（87分）、粟飯原尚平（90+2分）
大分：伊佐耕平（1分）、ペレイラ（90+8分）
ロアッソ熊本(J2・4位) 2-2 モンテディオ山形(J2・6位)
日時：2022年11月6日
会場：えがお健康スタジアム
■得点者
熊本：イヨハ理ヘンリー（12分）、杉山直広（50分(PK)）
山形：山田康太（17分）、南秀仁（24分）
京都サンガ(J1・16位) 1-1 ロアッソ熊本(J2・4位)
日時：2022年11月13日
会場：サンガスタジアム by KYOCERA
■得点者
京都：豊川雄太（39分）
熊本：イヨハ理ヘンリー（68分）
東京ヴェルディ(3位) 2-1 ジェフユナイテッド千葉(6位)
日時：2023年11月26日
会場：味の素スタジアム
■得点者
東京V：中原輝（34分）、森田晃樹（44分）
千葉：小森飛絢（78分）
清水エスパルス(4位) 0-0 モンテディオ山形(5位)
日時：2023年11月25日
会場：IAIスタジアム日本平
東京ヴェルディ(3位) 1-1 清水エスパルス(4位)
日時：2023年12月2日
会場：国立競技場
■得点者
東京V：染野唯月（90+6分(PK)）
清水：チアゴ・サンタナ（63分(PK)）
V・ファーレン長崎 (3位) 1-4 ベガルタ仙台 (6位)
日時：2024年12月1日
会場：PEACE STADIUM Connected by SoftBank
■得点者
長崎：マテウス・ジェズス（76分）
仙台：中島元彦（31分:PK, 90+2分）、エロン（53分）、郷家友太（68分）
モンテディオ山形 (4位) 0-3 ファジアーノ岡山 (5位)
日時：2024年12月1日
会場：NDソフトスタジアム山形
■得点者
岡山：本山遥（31分）、岩渕弘人（34分）、木村太哉（84分）
ファジアーノ岡山 (5位) 2-0 ベガルタ仙台 (6位)
日時：2024年12月7日
会場：シティライトスタジアム
■得点者
岡山：末吉塁（20分）、本山遥（61分）