【2025シーズン】J1優勝争いまとめ｜条件整理・ACLエリート出場権の行方は？

2025シーズンの明治安田J1リーグも最終盤に突入している。
本記事では、J1優勝・AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)出場権争いの状況および決定条件を整理する。
J1第35節終了時点(残3試合・最大勝ち点9)で、鹿島アントラーズ(勝ち点67／得失点差24)が首位に君臨。5位・サンフレッチェ広島(59／13)までが優勝の可能性を残しているが、第36節で優勝が決まる可能性はない。
※第35節終了時点。
※勝ち点が同じ場合は「得失点差＞総得点数＞当該チーム間成績＞抽選」で順位を決定。
2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の出場権は、2025明治安田J1リーグ優勝クラブ、2026J1リーグ特別大会(仮称)優勝クラブ、2025明治安田J1リーグ準優勝クラブに与えられる。ただし、2025J1準優勝クラブの出場枠は他大会の結果によって消滅する可能性もあり、暫定的なものとなる。
J1第35節終了時点(残3試合・最大勝ち点9)で、首位・鹿島アントラーズ(勝ち点67／得失点差24)と2位・柏レイソル(66／22)がACLE出場圏に位置。6位・FC町田ゼルビア(57／14)までが2位以上に浮上する可能性を残している。
第36節では、鹿島アントラーズとサンフレッチェ広島のみ2位以上を確定させる可能性がある。
※第35節終了時点。
※勝ち点が同じ場合は「得失点差＞総得点数＞当該チーム間成績＞抽選」で順位を決定。
※2位確定クラブのACLE出場権は暫定。
