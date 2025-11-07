【2025シーズン】J1優勝争いまとめ｜条件整理・ACLエリート出場権の行方は？

2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の出場権は、2025明治安田J1リーグ優勝クラブ、2026J1リーグ特別大会(仮称)優勝クラブ、2025明治安田J1リーグ準優勝クラブに与えられる。ただし、2025J1準優勝クラブの出場枠は他大会の結果によって消滅する可能性もあり、暫定的なものとなる。

J1第35節終了時点(残3試合・最大勝ち点9)で、首位・鹿島アントラーズ(勝ち点67／得失点差24)と2位・柏レイソル(66／22)がACLE出場圏に位置。6位・FC町田ゼルビア(57／14)までが2位以上に浮上する可能性を残している。

第36節では、鹿島アントラーズとサンフレッチェ広島のみ2位以上を確定させる可能性がある。

■ACLE出場(2位以上)の可能性を残すチーム

鹿島アントラーズ(勝ち点67/得点53/失点29/得失点差24) 柏レイソル(勝ち点66/得点55/失点33/得失点差22) 京都サンガF.C.(勝ち点62/得点59/失点37/得失点差22) ヴィッセル神戸(勝ち点62/得点45/失点30/得失点差15) サンフレッチェ広島(勝ち点59/得点39/失点26/得失点差13) FC町田ゼルビア(勝ち点57/得点49/失点35/得失点差14)

※第35節終了時点。

※勝ち点が同じ場合は「得失点差＞総得点数＞当該チーム間成績＞抽選」で順位を決定。

※2位確定クラブのACLE出場権は暫定。

■ACLE争いに関係する試合(第36節)

【11月8日(土)】

14:00 鹿島アントラーズ vs 横浜FC

16:00 柏レイソル vs 名古屋グランパス

【11月9日(日)】

13:00 サンフレッチェ広島 vs 浦和レッズ

14:00 FC町田ゼルビア vs FC東京

14:00 京都サンガF.C. vs 横浜F・マリノス

15:00 ガンバ大阪 vs ヴィッセル神戸

■ACLE出場権(2位以上)決定条件(第36節)

【鹿島アントラーズ】

「鹿島が横浜FCに勝利」かつ「京都が横浜FMに引き分け以下」かつ「神戸がG大阪に引き分け以下」で鹿島の2位以上が確定

【柏レイソル】