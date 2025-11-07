【2025シーズン】J1残留争いまとめ｜条件整理・J2降格の憂き目に遭うのは…

J1第35節終了時点(残3試合・最大勝ち点9)で、20位・アルビレックス新潟(勝ち点23／得失点差-26)と19位・湘南ベルマーレ(26/-30)の降格が決定済み。反対に、14位・東京ヴェルディ(42／-14)以上が残留を確定させている。

降格が残り1枠となる中、降格の可能性がある残留争い中のチームは15位・ファジアーノ岡山(41／-9)～18位・横浜FC(32／-18)までの4チームとなっている。

第36節では、横浜FCが降格決定の危機に瀕している。

■残留争い中のチーム

15.ファジアーノ岡山(勝ち点41/得点31/失点40/得失点差-9)

16.名古屋グランパス(勝ち点40/得点42/失点52/得失点差-10)

17.横浜F・マリノス(勝ち点37/得点39/失点44/得失点差-5)

18.横浜FC(勝ち点32/得点23/失点41/得失点差-18)

※第35節終了時点。

※勝ち点が同じ場合は「得失点差＞総得点数＞当該チーム間成績＞抽選」で順位を決定。

■残留争いに関係する試合(第36節)

【11月8日(土)】

14:00 鹿島アントラーズ vs 横浜FC

15:00 川崎フロンターレ vs ファジアーノ岡山

16:00 柏レイソル vs 名古屋グランパス

【11月9日(日)】

14:00 京都サンガF.C. vs 横浜F・マリノス

■降格決定条件(第36節)

【横浜FC】