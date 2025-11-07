【2025シーズン】J1残留争いまとめ｜条件整理・J2降格の憂き目に遭うのは…

2025シーズンの明治安田J1リーグも最終盤に突入している。
本記事では、J1残留争いの状況および決定条件を整理する。
J1第35節終了時点(残3試合・最大勝ち点9)で、20位・アルビレックス新潟(勝ち点23／得失点差-26)と19位・湘南ベルマーレ(26/-30)の降格が決定済み。反対に、14位・東京ヴェルディ(42／-14)以上が残留を確定させている。
降格が残り1枠となる中、降格の可能性がある残留争い中のチームは15位・ファジアーノ岡山(41／-9)～18位・横浜FC(32／-18)までの4チームとなっている。
第36節では、横浜FCが降格決定の危機に瀕している。
※第35節終了時点。
※勝ち点が同じ場合は「得失点差＞総得点数＞当該チーム間成績＞抽選」で順位を決定。
