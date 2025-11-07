このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
yokohama niigata shonan(C)Getty images
GOAL

【2025シーズン】J1残留争いまとめ｜条件整理・J2降格の憂き目に遭うのは…

【Jリーグ（J1）残留争い】年間38試合のレギュラーシーズンで争われる2025シーズンの明治安田J1リーグ。終了時点で18位以下となった3チームがJ2降格となる。

DAZN月額プラン最安値

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイはDAZN月額プラン最安値！

「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得

さらにDMMポイントも付与。いつでも解約可能

DMM×DAZNホーダイ

DAZN月額プラン最安値はこちら

今すぐ登録

2025シーズンの明治安田J1リーグも最終盤に突入している。

本記事では、J1残留争いの状況および決定条件を整理する。

⇒J1最新順位表

【J1全試合配信】DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

  • yokohama f marinos(C)Getty images

    残留争い｜条件整理

    J1第35節終了時点(残3試合・最大勝ち点9)で、20位・アルビレックス新潟(勝ち点23／得失点差-26)と19位・湘南ベルマーレ(26/-30)の降格が決定済み。反対に、14位・東京ヴェルディ(42／-14)以上が残留を確定させている。

    降格が残り1枠となる中、降格の可能性がある残留争い中のチームは15位・ファジアーノ岡山(41／-9)～18位・横浜FC(32／-18)までの4チームとなっている。

    第36節では、横浜FCが降格決定の危機に瀕している。

    ■残留争い中のチーム

    • 15.ファジアーノ岡山(勝ち点41/得点31/失点40/得失点差-9)
    • 16.名古屋グランパス(勝ち点40/得点42/失点52/得失点差-10)
    • 17.横浜F・マリノス(勝ち点37/得点39/失点44/得失点差-5)
    • 18.横浜FC(勝ち点32/得点23/失点41/得失点差-18)

    ※第35節終了時点。
    ※勝ち点が同じ場合は「得失点差＞総得点数＞当該チーム間成績＞抽選」で順位を決定。

    ■残留争いに関係する試合(第36節)

    【11月8日(土)】

    • 14:00 鹿島アントラーズ vs 横浜FC
    • 15:00 川崎フロンターレ vs ファジアーノ岡山
    • 16:00 柏レイソル vs 名古屋グランパス

    【11月9日(日)】

    • 14:00 京都サンガF.C. vs 横浜F・マリノス

    ■降格決定条件(第36節)

    【横浜FC】

    • 「横浜FCが鹿島に引き分け以下」かつ「横浜FMが京都に勝利」で横浜FCの18位以下が決定。

    【J1全試合配信】DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

    • 広告
  • dmm dazn hodai banner

    Jリーグのおすすめ視聴方法

    2025シーズンのJリーグは『DAZN(ダゾーン)』がJ1、J2、J3全試合ライブ＆見逃し配信する。

    【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

    DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

    「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

    現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

    ▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

    ※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可