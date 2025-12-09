Getty
ロンドンのナイトクラブ内で頭突き疑惑…イヴァン・トーニーが逮捕か
『The Sun』が入手した映像には、FWイヴァン・トニーがロンドンの人気ナイトクラブから地元警察に連れ出される様子が収められていた。トラブルは、元ブレントフォードFWと自撮りしようとしたファンが掴みかかったことが発端だという。
目撃者は同紙にこう語った。
「彼が若者グループのテーブルの前を通りかかった時、一人が彼を認識して『おっ、イヴァン・トニーだ』と言い、首に腕を回して一緒に写真を撮ろうとした。するとトニーが『離せ、離せ』と言い、結局その男の一人に頭突きを食らわせたんだ」
被害者とされる人物は「鼻から血が流れていた」と伝えられている。トニーは写真撮影を求めて近づいてきたグループに「脅威を感じた」可能性があり、イングランド代表FWは高価なアクセサリーを身につけていたという。
目撃者は続けた。「彼はスーパースターだ。サウジアラビアでは週給50万ポンドを稼いでいる。宝石を身につけ、高級時計もしていた。連中がチェーンや時計を奪おうと襲いかかってきたと思ったのかもしれない」
『The Sun』紙の情報筋は、頭突き事件発生から30分以内に警察が到着したことについて次のように語った。
「制服姿の警官5人ほどが階段を下りてくるのが見えた。彼らはイヴァン・トーニーのテーブルに近づき、名前を尋ねた。彼が名乗ると、警官は『暴行容疑で逮捕する』と言い、両手を後ろ手に手錠をかけ、彼を連行していった」
通報を受けて「多数のパトカーが駆けつけた」と伝えられている。
地元のバーテンダーによれば、警察は翌日も現場に戻り、事件の調査を継続したという。
ロンドン救急サービスは、負傷者の通報を受け午前1時57分に車両を現場に派遣。広報担当者は「3名を診察した。1名の患者を地元の病院に搬送し、他の患者は現場で手当てを終えた」と述べた。
被害者とされる人物は鼻骨骨折を含む顔面損傷と薬指の損傷で治療を受けたという。なお、『The Sun』は、救急隊員に手当てを受ける血まみれの被害者の写真を確認したと報じている。
ロンドン警視庁は声明で次のように述べた。
「土曜午前0時47分、暴行の通報を受けウォードア通りに出動した。被害者は病院に搬送されたが、負傷は生命に関わるものではないと見られる。現場で29歳の男性が暴行罪2件及び騒乱罪1件の容疑で逮捕された。捜査継続中、保釈されている」
トニーはアル・アハリのスケジュールが空いた期間にロンドンに戻っていた。
エミレーツ・スタジアムで行われたプレミアリーグの試合で、アーセナルが自身の古巣ブレントフォードを破るのを観戦した後、イングランド代表のチームメイトであるデクラン・ライスと合流した。
1月の移籍市場を前に、トニーのイングランド復帰が噂されている。トーマス・トゥヘル監督が最近の代表招集で彼を選出していないことから、2026年ワールドカップ出場を目指すには移籍が必要との見方もある。
トニーは2024年夏に中東へ移籍し、デビューシーズンでアル・アハリのAFCチャンピオンズリーグ優勝に貢献した。現在はサウジアラビアで、アル・ナスルに移籍したポルトガルのレジェンドFWクリスティアーノ・ロナウドと得点王を争っている。
