ロンドンのナイトクラブ内で頭突き疑惑…イヴァン・トーニーが逮捕か

被害者とされる人物は「鼻から血が流れていた」と伝えられている。トニーは写真撮影を求めて近づいてきたグループに「脅威を感じた」可能性があり、イングランド代表FWは高価なアクセサリーを身につけていたという。

目撃者は続けた。「彼はスーパースターだ。サウジアラビアでは週給50万ポンドを稼いでいる。宝石を身につけ、高級時計もしていた。連中がチェーンや時計を奪おうと襲いかかってきたと思ったのかもしれない」

『The Sun』紙の情報筋は、頭突き事件発生から30分以内に警察が到着したことについて次のように語った。

「制服姿の警官5人ほどが階段を下りてくるのが見えた。彼らはイヴァン・トーニーのテーブルに近づき、名前を尋ねた。彼が名乗ると、警官は『暴行容疑で逮捕する』と言い、両手を後ろ手に手錠をかけ、彼を連行していった」