アンチェロッティの最大の夢とは？W杯でセレソンの苦しみを終わらせることを目指す

アンチェロッティ監督は、2024年にレアル・マドリーをチャンピオンズリーグ優勝に導いた後、チームを去った。その時、次の目的地を予測できた人はほとんどいなかった。だが、ヨーロッパ全体で29の主要タイトルを獲得した男にとって、世界で最も成功しているサッカー国家を率いる魅力は抗しがたいものだった。

「史上最も成功している歴史を持つブラジル代表を率いることは、断れない機会だった」とアンチェロッティは、なぜセレソンの監督の役割を引き受けることにしたのかと以前、尋ねられた際に語った。「ここの情熱については知っていたが、実際に経験するのは違う。ブラジルが試合をするとき、国全体が止まるんだ」

2024年半ばに任命されたアンチェロッティ監督の就任は、セレソンの新時代を告げるものだった。2025年6月までに、彼はブラジルをワールドカップ予選通過に導き、ヴィニシウス・ジュニオールのゴールによるパラグアイ戦での1-0の辛勝で出場権を確保した。最初の4試合での2勝1分1敗の成績は、守備の堅固さと戦術的規律に基づいた実用的なアプローチを反映しており、それはブラジルが近年欠いていた特質だった。