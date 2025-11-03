AFP
アンチェロッティの最大の夢とは？W杯でセレソンの苦しみを終わらせることを目指す
アンチェロッティ監督は、2024年にレアル・マドリーをチャンピオンズリーグ優勝に導いた後、チームを去った。その時、次の目的地を予測できた人はほとんどいなかった。だが、ヨーロッパ全体で29の主要タイトルを獲得した男にとって、世界で最も成功しているサッカー国家を率いる魅力は抗しがたいものだった。
「史上最も成功している歴史を持つブラジル代表を率いることは、断れない機会だった」とアンチェロッティは、なぜセレソンの監督の役割を引き受けることにしたのかと以前、尋ねられた際に語った。「ここの情熱については知っていたが、実際に経験するのは違う。ブラジルが試合をするとき、国全体が止まるんだ」
2024年半ばに任命されたアンチェロッティ監督の就任は、セレソンの新時代を告げるものだった。2025年6月までに、彼はブラジルをワールドカップ予選通過に導き、ヴィニシウス・ジュニオールのゴールによるパラグアイ戦での1-0の辛勝で出場権を確保した。最初の4試合での2勝1分1敗の成績は、守備の堅固さと戦術的規律に基づいた実用的なアプローチを反映しており、それはブラジルが近年欠いていた特質だった。
- Getty Images
アンチェロッティ監督のブラジルは華麗さだけではなく、コントロールに関するものがある。冷静なリーダーシップと選手管理で知られる彼は、才能と効率性のバランスを取るチームを作り上げようとしてきた。「私たちは勝ちたい、そしてそれを隠していない」と彼は宣言した。「夢はブラジルが6回目のワールドカップを獲得することだ。大きな期待があるが、大きな熱意もある。24年間勝っていないという事実は重荷だ。それが28年にならないことを願おう！」とアンチェロッティは『Rai DueのDribbling』とのインタビューで語った。
彼の選手選考は議論を呼んでいる。ネイマールの長期負傷による不在、そしてヴィニシウスとロドリゴの一時的な除外は眉をひそめさせた。ただ、アンチェロッティ監督は明確だった。フィットネス、フォーム、バランスが名声より優先される。「すべての選手を個人的に知ることが重要だ」と彼は2025年の予選期間中にカイオ・エンリケやカイオ・ジョルジなどの新しい顔を招集した後に説明した。
それでも、誰もが納得しているわけではない。元ブラジル代表ゴールキーパー兼監督のエメルソン・レオン氏はアンチェロッティ監督の任命を批判し、ブラジルのコーチング状況の「悲しい反映」だと呼んだ。「自国のコーチたちが結果を出せなかったために外国人が来なければならなかったことに失望している」とレオン氏は『CNN』に語った。「ブラジルを率いることはレアル・マドリーを率いることよりもはるかに難しい。ここでは国全体が彼を評価するんだ」
彼はアンチェロッティ監督の国内の才能への精通度とコミュニケーションスタイルに疑問を呈し、「彼の仕事は非常に難しいだろう」と警告した。この批判は、ブラジル代表監督の仕事に伴う膨大な監視の目を強調している。すべての選択が国民的議論となり、すべての結果が国民投票となるのだ。
しかし、アンチェロッティ監督は動じていない。最も激しいクラブのプレッシャーの下で成功してきた彼は、選手を守る方法を知っている。「私は準備、団結、信念に集中している」と彼は記者会見で述べた。「ワールドカップは競争が激しいだろうが、私たちの目標は明確だ」
- AFP
イタリア、イングランド、フランス、ドイツ、スペインでのリーグタイトル、さらに記録的な5回のチャンピオンズリーグなど、数々のトロフィーを獲得してきたアンチェロッティ監督だが、彼の心は依然として試合の最も詩的な瞬間のために鼓動している。そして彼の夢は深く個人的なものだ。
「ブラジルとイタリアの決勝を見たい」と彼はインタビューで認めた。「それは感情的なレベルで私にとって美しいことだ」
アンチェロッティ監督がブラジルを率い、おそらく2026年のワールドカップ決勝で祖国と対戦するというイメージは、映画のようなドラマだ。ブラジルにとっては24年間のフラストレーションを終わらせるチャンスであり、アンチェロッティ監督にとっては外国人監督が成し遂げたことのないこと、セレソンでワールドカップを獲得するチャンスだ。
「私は他のすべてを獲得した。しかし夢は、ブラジルを再び世界チャンピオンにすることだよ」と彼はFIFAとのインタビューで語っている。
広告