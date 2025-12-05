Getty Images Sport
「この決勝戦が実現して良かった」メッシがミュラーとの対決を歓迎、インテル・マイアミがMLSカップ決勝へ
FWリオネル・メッシはトーマス・ミュラーがMLSに加入したことを喜ばしく思うと述べ、ドイツ人選手の存在が決勝戦の注目度と競争レベルを高めると語った。
インテル・マイアミとバンクーバー・ホワイトキャップスは最近の対戦で互いをよく知っている。メッシはバンクーバーの今季の安定感を認めつつ、ミュラーの加入が複数の大会で最後まで戦い抜いてきたチームをさらに強化すると付け加えた。
メッシは試合が極めて厳しいものになると警告したうえで、インテル・マイアミはハイレベルな相手への準備が必要だと述べた。
「まず第一に、ミュラー選手がMLSでプレーすること、そしてそれがもたらす影響は非常に喜ばしい。この決勝が実現し、再び対戦できるのは良いことだ。我々は既にバンクーバーと対戦しており、彼らがどんなチームか理解している」
「実際、彼らは（CONCACAFチャンピオンズカップで）我々を敗退させた。また年間を通じて非常に安定したチームであり、上位チームに名を連ね、我々同様、全ての大会で最後まで戦い抜いた。 そして何より、非常に厳しい試合になることは承知している。さらにミュラーが加入したことで、彼らの戦力はさらに向上した。試合への意識、チームとしての質が高まり、非常に特別な決勝戦となるだろう。我々にとって有利な結果となることを願っている」
ジョルディ・アルバとセルヒオ・ブスケツがMLSカップ優勝で現役生活を終えることついて、メッシはこの試合が選手とクラブにとって非常に意味深いものになると語った。タイトル獲得は、長年共に戦った2人のチームメイトが引退するにふさわしい完璧な形であり、ロッカールームとスタンドの全員が共有する瞬間だと彼は指摘した。
「僕にとっても、彼らにとっても、みんなにとっても素晴らしいことだよね。二人がタイトルを手に最高の形でキャリアを終えられることを願っています。これまでの数々の栄冠に加え、偉大なキャリアにさらなる喜びを添えて引退できるのは、彼らにとって非常にポジティブで素敵な思い出になるだろう」
「そして、もう一つタイトルを加え、口の中に良い味を残して引退し、優勝杯と共にアメリカに別れを告げられるなら…。それは非常に特別なことだ」
決勝戦では、2つの異なる特徴を持つチームが対戦する。
メッシと元バルセロナのチームメイトたちが率いる、インテル・マイアミ。そして、ミュラーを新たに迎え、経験豊富な選手を擁するバンクーバーだ。
バンクーバーはシーズンを通して、選手層の厚さと結束力に頼ってきたが、マイアミは接戦の試合になると、スター選手たちの活躍に依存してきた。
MLSカップ決勝が近づき、メッシはこの試合がチームとリーグにとって重要な意味を持つと語った。
インテル・マイアミはバンクーバーと対戦し、メッシやミュラーといった有名選手たちが顔を合わせる。両クラブとも経験豊富な選手陣を擁し、今週土曜日にタイトルを懸けて戦う。
