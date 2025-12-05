「この決勝戦が実現して良かった」メッシがミュラーとの対決を歓迎、インテル・マイアミがMLSカップ決勝へ

FWリオネル・メッシはトーマス・ミュラーがMLSに加入したことを喜ばしく思うと述べ、ドイツ人選手の存在が決勝戦の注目度と競争レベルを高めると語った。

インテル・マイアミとバンクーバー・ホワイトキャップスは最近の対戦で互いをよく知っている。メッシはバンクーバーの今季の安定感を認めつつ、ミュラーの加入が複数の大会で最後まで戦い抜いてきたチームをさらに強化すると付け加えた。

メッシは試合が極めて厳しいものになると警告したうえで、インテル・マイアミはハイレベルな相手への準備が必要だと述べた。

「まず第一に、ミュラー選手がMLSでプレーすること、そしてそれがもたらす影響は非常に喜ばしい。この決勝が実現し、再び対戦できるのは良いことだ。我々は既にバンクーバーと対戦しており、彼らがどんなチームか理解している」

「実際、彼らは（CONCACAFチャンピオンズカップで）我々を敗退させた。また年間を通じて非常に安定したチームであり、上位チームに名を連ね、我々同様、全ての大会で最後まで戦い抜いた。 そして何より、非常に厳しい試合になることは承知している。さらにミュラーが加入したことで、彼らの戦力はさらに向上した。試合への意識、チームとしての質が高まり、非常に特別な決勝戦となるだろう。我々にとって有利な結果となることを願っている」