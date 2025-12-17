インターコンチネンタルカップ決勝 PSG対フラメンゴの見どころ・注目選手

キックオフ：2025年12月18日(木)2:00

放送・配信：DAZN

インターコンチネンタルカップ決勝でUEFAチャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマン（PSG）とCONMEBOLコパ・リベルタドーレス王者フラメンゴが激突する。

昨季クラブ悲願のチャンピオンズリーグを制して欧州一のクラブになったPSG。さらにリーグ・アン優勝や国内カップ戦を制して3冠を達成し、FIFAクラブワールドカップ決勝進出を果たしたチームは、バロンドールを受賞したデンベレをはじめ、現在最高のMFと評価されるヴィニーニャなどが在籍する世界屈指のタレント集団だ。また、フランス国内や欧州でトップの得点数を誇るなど今季も攻撃陣は好調で、この一戦でフラメンゴにとっての脅威になることは間違いない。名将エンリケの下、カタールでチームが躍動してさらなるトロフィー獲得で2025年を締めくくれるか。

対するフラメンゴは、今季のコパ・リベルタドーレスでパルメイラスを下して3年ぶり4度目、さらに直近7季で3度目の南米制覇を成し遂げた。さらに、ブラジル・セリエAを含む.3つのトロフィーを獲得するなど最高の1年を送った。インターコンチネンタルカップには2回戦から登場し、クルス・アスルとピラミッドFCを下して決勝進出を決めた。欧州で実績のあるジョルジーニョやダニーロを擁するチームはPSG相手にどのような戦いを見せるか。今夏のクラブワールドカップにも出場したチームはチェルシーから金星を挙げており、欧州勢を撃破するだけの力を有していることは確かだ。