インターコンチネンタルカップ決勝 PSG対フラメンゴの見どころ・注目選手
- Getty Images
インターコンチネンタルカップ決勝｜見どころ
キックオフ：2025年12月18日(木)2:00
放送・配信：DAZN
インターコンチネンタルカップ決勝でUEFAチャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマン（PSG）とCONMEBOLコパ・リベルタドーレス王者フラメンゴが激突する。
昨季クラブ悲願のチャンピオンズリーグを制して欧州一のクラブになったPSG。さらにリーグ・アン優勝や国内カップ戦を制して3冠を達成し、FIFAクラブワールドカップ決勝進出を果たしたチームは、バロンドールを受賞したデンベレをはじめ、現在最高のMFと評価されるヴィニーニャなどが在籍する世界屈指のタレント集団だ。また、フランス国内や欧州でトップの得点数を誇るなど今季も攻撃陣は好調で、この一戦でフラメンゴにとっての脅威になることは間違いない。名将エンリケの下、カタールでチームが躍動してさらなるトロフィー獲得で2025年を締めくくれるか。
対するフラメンゴは、今季のコパ・リベルタドーレスでパルメイラスを下して3年ぶり4度目、さらに直近7季で3度目の南米制覇を成し遂げた。さらに、ブラジル・セリエAを含む.3つのトロフィーを獲得するなど最高の1年を送った。インターコンチネンタルカップには2回戦から登場し、クルス・アスルとピラミッドFCを下して決勝進出を決めた。欧州で実績のあるジョルジーニョやダニーロを擁するチームはPSG相手にどのような戦いを見せるか。今夏のクラブワールドカップにも出場したチームはチェルシーから金星を挙げており、欧州勢を撃破するだけの力を有していることは確かだ。
- Getty Images
パリ・サンジェルマン｜予想スタメン
■GK
シュヴァリエ
■DF
ザイール＝エメリ、ベラルド、マルキーニョス、メンデス
■MF
ヴィティーニャ、ネヴィス、イ・ガイン
■FW
ドゥエ、デンベレ、クワラツヘリア
■監督
ルイス・エンリケ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：デンベレ
負傷選手情報：ハキミ
- Getty Images
フラメンゴ｜予想スタメン
■GK
ロッシ
■DF
バレラ、ダニーロ、ペレイラ、ルーカス
■MF
プルガル、ジョルジーニョ、カラスカル、デ・アラスカエタ、エヴェルトン
■FW
プラタ
■監督
フェリペ・ルイス
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ペドロ
負傷選手情報：アラン
- Getty Images
インターコンチネンタルカップ決勝｜注目選手
■パリ・サンジェルマン｜ウスマヌ・デンベレ
PSGの注目はもちろんデンベレだ。2023年に加入した同選手は、燻っていたポテンシャルを昨季に一気に開花させ、チームのチャンピオンズリーグを含む3冠達成に貢献。これを受け、9月にはバロンドールを受賞した。しかし、今季は度重なる離脱を強いられ、ここまで本領を発揮できていない。
先週末のメス戦でも体調不良で欠場したデンベレだが、フラメンゴ戦で復帰することが濃厚。PSGが試合を支配し、多くのチャンスが訪れることが予想される中、ゴール前で違いを作ってバロンドール受賞者としての存在感を示したいところだ。
■フラメンゴ｜ジョルジアン・デ・アラスカエタ
対するフラメンゴの注目はデ・アラスカエタ。今季公式戦でともにチームトップとなる25得点20アシストを記録するなど31歳にしてキャリア最高の状態を迎えている。コパ・リベルタドーレス決勝ではアシストを記録してチームの南米制覇の立役者の1人になった。
高い創造性のあるデ・アラスカエタは、セットプレーとオープンプレーの両方でチームの攻撃のカギを握る存在。相手守備陣に問題を作り出し、チームを勝利に導けるか。また、主にトップ下でプレーすることから、相手MFヴィニーニャらとのマッチアップは注目必死だ。
- Getty Images
インターコンチネンタルカップ決勝｜放送・配信予定
インターコンチネンタルカップ決勝は、ネット『DAZN』でライブ配信を予定。また、大会を主催する国際サッカー連盟（FIFA）の公式チャンネル『FIFA+』でも無料ライブ配信が予定されている。
なお、昨年同様に地上波やBS/CSでのテレビ放送は予定されておらず、他のネットプラットフォームでも配信はされない。
インターコンチネンタルカップ｜視聴方法
