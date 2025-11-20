マンチェスター・UとインテルでドルトムントFW争奪戦か

アデイェミは9月下旬以降、得点もアシストも記録していない。ニコ・コヴァチ監督の下で再び主力選手としての地位を確立したシーズン序盤の好調ぶりとは対照的だ。ここ数週間、緊張は公の場で表面化している。 ボルシア・ドルトムントがケルンに1-0で勝利した試合では、交代後にベンチに向かって水ボトルを投げつけた。これに対しコヴァチ監督は鋭く反応した。「あれは不必要だと思う。時には怒っても構わないが、あれは大人として不適切だ」

この緊張関係はハンブルク戦（1-1）でも再燃。66分に交代を命じられた際、両者は口論となった。こうした場面は、調子が落ち込みプレッシャーが増す中で、自制心を保とうともがく選手の姿を浮き彫りにしている。 ピッチ外では、武器不法所持による45万ユーロの罰金が彼の年に予期せぬ一幕を加えた。アデイェミはこの件について公に言及し、「大きな過ち…深く後悔している。多大な代償を払い、深く反省している」と述べた。

ボルシア・ドルトムントとドイツサッカー連盟（DFB）は追加で社会奉仕活動を命じ、スポーツディレクターのラース・リッケンはクラブの立場を強調した。

「我々はこの問題を非常に深刻に受け止めた。ただし高額な罰金を支払ったこと、被害者が出なかったこと、選手に前科が付かないことも考慮すべきだ」

こうしたスポーツ面での挫折と個人的な混乱が相まって、アデイェミの状況は夏の移籍市場を控えた中で最も複雑なものの一つとなっている。