マンチェスター・UとインテルでドルトムントFW争奪戦か
ドルトムントのフォワード、カリム・アデイェミの契約延長が「全く視野に入っていない」とする新たな報道を受け、彼の去就を巡る憶測がさらに高まっている。23歳の契約は2027年まで残っているが、選手に近い関係者によれば、BVBが正式に意向を伝えられていないにもかかわらず、彼は夏の移籍を強く望んでいるという。 マンチェスター・ユナイテッドは既にアデイェミの代理人と初期接触を済ませており、レニー・ヨロとマヌエル・ウガルテのオールド・トラッフォード移籍を最近手配したスーパーエージェント、ホルヘ・メンデスが現在交渉の中心となっている。『ビルト』によれば、インテルも動きを見せており、セリエAの強豪クラブが彼の状況を注視し2026年を見据えたシナリオを検討する中で、初期交渉の連絡が取られているという。
この関心の高まりは、同選手がピッチ内外で苦戦を強いられ、BVBでの長期的な将来性に不透明感が生じている時期に重なっている。こうした緊張の高まりは、彼のキャリアの次の章がどのようなものになるかについて、自然と視野を広げている。
- Getty Images Sport
アデイェミは9月下旬以降、得点もアシストも記録していない。ニコ・コヴァチ監督の下で再び主力選手としての地位を確立したシーズン序盤の好調ぶりとは対照的だ。ここ数週間、緊張は公の場で表面化している。 ボルシア・ドルトムントがケルンに1-0で勝利した試合では、交代後にベンチに向かって水ボトルを投げつけた。これに対しコヴァチ監督は鋭く反応した。「あれは不必要だと思う。時には怒っても構わないが、あれは大人として不適切だ」
この緊張関係はハンブルク戦（1-1）でも再燃。66分に交代を命じられた際、両者は口論となった。こうした場面は、調子が落ち込みプレッシャーが増す中で、自制心を保とうともがく選手の姿を浮き彫りにしている。 ピッチ外では、武器不法所持による45万ユーロの罰金が彼の年に予期せぬ一幕を加えた。アデイェミはこの件について公に言及し、「大きな過ち…深く後悔している。多大な代償を払い、深く反省している」と述べた。
ボルシア・ドルトムントとドイツサッカー連盟（DFB）は追加で社会奉仕活動を命じ、スポーツディレクターのラース・リッケンはクラブの立場を強調した。
「我々はこの問題を非常に深刻に受け止めた。ただし高額な罰金を支払ったこと、被害者が出なかったこと、選手に前科が付かないことも考慮すべきだ」
こうしたスポーツ面での挫折と個人的な混乱が相まって、アデイェミの状況は夏の移籍市場を控えた中で最も複雑なものの一つとなっている。
舞台裏では、メンデスがイングランドとイタリアにおける強力なネットワークを活用し、このドイツ代表選手の次の移籍先を調整しているとみられている。マンチェスター・ユナイテッドが長期的に求めるワイドプレイヤーの補強と、インテルが2026年に向けて進化させる移籍戦略の両方が、アデイェミを単なる機会主義的な獲得対象ではなく戦略的ターゲットとして位置づけている。 法的問題は、アデイェミが「オンラインの『ミステリーボックス』を注文したところ、予期せず規制品が含まれていた」と説明した事案に端を発し、当初はクラブの関心に疑問を投げかけた。しかし初期の兆候では、特に選手の透明性と制裁の迅速な完了を考慮し、ユナイテッドもインテルもこれを取引の破綻要因とは見ていないようだ。
社会奉仕活動への取り組みと状況を公に説明する姿勢が、潜在的な獲得候補クラブにおける彼のイメージ安定化に寄与した。
- AFP
アデイェミにとって決定的な夏となる兆候がすべて示されている。インテルとユナイテッドはシーズン終了後に交渉を本格化させると見られ、ボルシア・ドルトムントは次の手を打つ前に正式な連絡を待っている。契約延長の見通しが立たない中、BVBは今後2年間で価値が下落するリスクを冒すより、戦略的な売却を迫られる可能性がある。
アデイェミの当面の目標は、得点不振を打破し、シーズン後半戦を戦うドルトムントにおいてコヴァチ監督との関係修復を図ることだ。しかし移籍騒動の高まり、公然化する緊張、欧州の2大クラブからの強い関心により、彼の獲得を巡る大争奪戦の舞台は既に整っているように見える。
