遠藤航が緊急出場のリヴァプール…フリンポンが負傷交代でDF陣に悩み

スロット監督は今週初めの試合前記者会見で、負傷者問題について言及した。

「仮に考え直して別の決断に至ったとしても、問題はそれを変えられるかどうかだ。限られた資金と可能な範囲で、このチームを拡大できるのか？

「昨シーズンと比較すると、選手数は1、2人不足しているかもしれない。そこに3人目の長期負傷者が加わると、突然、かなり大きな不足になる」

「これから私が言うことは、あまり好評は得られないでしょう。しかし、昨シーズン、我々がリーグ優勝できたのは、決勝トーナメント1回戦でパリ・サンジェルマンと対戦しなければならなかったからかもしれない。ご存じのように、彼らは我々を打ち負かし、我々は次の試合に向けて1週間の準備期間があったのだ」

「我々は、すべての監督が認識しているように、選手層が厚ければ厚いほど、多くの試合に備えることができることを認識しています。しかし、今日でも、出場を希望する1人か2人の選手を失望させなければならなかったという事実も認識している」

「10人、15人もの選手がそれを望んでいる状況も、決して良いことではありません。そのバランスを見つけるのは容易なことではないが、3人の長期負傷者が出たことで、明らかに不均衡が生じていることは明らかだ」