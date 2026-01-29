AFP
遠藤航が緊急出場のリヴァプール…フリンポンが負傷交代でDF陣に悩み
ジェレミー・フリンポンのリヴァプールでのデビューシーズンは、繰り返す筋肉の負傷に悩まされている。
25歳の同選手がカラバフとのUEFAチャンピオンズリーグ戦で途中交代する前に鼠径部を痛がっていたように見えたが、2025-26シーズンにクラブと代表で18試合を欠場する原因となったのはハムストリングの負傷だった。 昨年末には2カ月間にわたり戦線離脱し、12試合連続で欠場した。
この繰り返される故障により、右サイドバックはレヴァークーゼンから2950万ポンドで加入した夏以降、定着に苦戦している。
フリンポンの負傷は、アルネ・スロット監督の守備陣の問題をさらに悪化させている。
プレミアリーグ優勝経験のある指揮官は、特に右サイドバックの人材不足に悩まされており、コナー・ブラッドリーは今月初めのリヴァプール対アーセナルの1対1の引き分けの試合で重傷を負い、今シーズンは残りの試合を欠場することになった。
ジョー・ゴメスは、長年にわたりスロット監督とユルゲン・クロップ監督の両方にとって、このポジションのバックアップとして活躍してきたが、先週末のボーンマス戦で負った股関節の負傷を抱えている。また、イブラヒム・コナテは父親の死を悼むため、この1週間チームを離れている。
選手不足により、スロット監督は選手をピッチ上で入れ替えざるを得ない状況だ。
ライアン・フラーフェンベルフは水曜夜の試合でセンターバックとして先発出場。遠藤航の投入は、ドミニク・ソボスライが右サイドバックに復帰することを意味する可能性が高い。同選手は今シーズン前半にこのポジションを巧みにカバーしていた。
スロット監督は今週初めの試合前記者会見で、負傷者問題について言及した。
「仮に考え直して別の決断に至ったとしても、問題はそれを変えられるかどうかだ。限られた資金と可能な範囲で、このチームを拡大できるのか？
「昨シーズンと比較すると、選手数は1、2人不足しているかもしれない。そこに3人目の長期負傷者が加わると、突然、かなり大きな不足になる」
「これから私が言うことは、あまり好評は得られないでしょう。しかし、昨シーズン、我々がリーグ優勝できたのは、決勝トーナメント1回戦でパリ・サンジェルマンと対戦しなければならなかったからかもしれない。ご存じのように、彼らは我々を打ち負かし、我々は次の試合に向けて1週間の準備期間があったのだ」
「我々は、すべての監督が認識しているように、選手層が厚ければ厚いほど、多くの試合に備えることができることを認識しています。しかし、今日でも、出場を希望する1人か2人の選手を失望させなければならなかったという事実も認識している」
「10人、15人もの選手がそれを望んでいる状況も、決して良いことではありません。そのバランスを見つけるのは容易なことではないが、3人の長期負傷者が出たことで、明らかに不均衡が生じていることは明らかだ」
リヴァプールはニューカッスル・ユナイテッドとマンチェスター・シティとのプレミアリーグでの対決を控えており、厳しい連戦が待ち受ける。シーズンにおける重要な局面でフリンポンが欠場することは、スロット監督にとって深刻な問題となるだろう。
